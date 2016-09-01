Мадина Меирманова

Встречи Большой двадцатки - всегда важное событие. В том числе и для нашей страны, которая в число лидеров мировой экономики не входит. Тем не менее визит Нурсултана Назарбаева на саммит в китайский Ханьчжоу интересен тем, что на полях саммита Казахстану удалось о многом договориться с соседними государствами, а нашему президенту пообщаться с крупными бизнесменами, политиками и лидерами государств - участников G-20

Барак Обама, например, получил личное приглашение от Нурсултана Назарбаева посетить Казахстан. Вполне возможно, что американский президент все-таки примет это приглашение, учитывая, что ситуация в регионе постепенно меняется, и явно не в сторону расширения "дружбы и сотрудничества" со Штатами. А Вашингтону терять влияние в Центрально-Азиатском регионе ой как не хочется. Впрочем, вероятнее всего, Казахстан сможет посетить уже следующий президент США.

Поводами для поездки могут служить сотрудничество в деле нераспространения ядерного оружия и имидж миротворца, который Казахстан заработал себе за годы независимости.

Еще одна важная встреча - с премьером Японии Синдзо Абэ. Сегодня Страна восходящего солнца в Казахстане представлена не столь масштабно, как хотелось бы Астане. Причина банальна - географическое положение. В Японии, конечно, интересуются и нашими ресурсами, и перспективами развития бизнеса в Казахстане. Но Токио делает ставку либо исключительно на крупные проекты, либо на переток малого и среднего бизнеса. Последний в Казахстан не поедет из-за дальности расстояния (сегодня японский МСБ активно осваивает ближайшие прибрежные государства, в том числе Дальневосточный регион России). Крупный же частично представлен в нашей стране (например, автосборочные производства). Кроме того, Токио активно боролся за поставку в Казахстан ядерного реактора для нашей первой АЭС, но проиграл эту гонку России.

К слову, японский опыт "трех стрел" - раскачивания экономики и выведения ее из затяжной дефляции - для Казахстана тоже интересен. Там ввели налог с продаж для "раскачки" инфляции (впрочем, не очень успешно), у нас пытаются заменить налогом с продаж действующий НДС (для снижения уровня теневой экономики). А потому экспертам двух стран есть о чем пообщаться. Синдзо Абэ пригласил Назарбаева побывать с визитом в Токио. Судя по тому, что во время визита японского премьера в Астану удалось сдвинуть с мертвой точки решение о налаживании прямого авиасообщения Астана - Токио, визит Назарбаева может стать стимулом для более тесного сотрудничества наших стран в ряде отраслей экономики, в том числе и в сельском хозяйстве.

На полях форума глава Казахстана также встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном, с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и новым премьером Великобритании Терезой Мэй. Все получили приглашение побывать в Астане. Были также короткие переговоры с лидерами России, Германии, Кореи, ЮАР, Аргентины, Испании, Италии и Индии.

Но все же ключевая встреча - с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

На сегодня Китай - ключевой игрок не только региона, но и одна из крупнейших экономик мира. И, несмотря на некоторое проседание темпов роста ВВП - одна из самых быстрорастущих. Для нас же это еще и важный геополитический сосед, от "самочувствия экономики" которого во многом зависят и наши экономические дела.

Начать с того, что Китай - один из крупнейших внешних инвесторов в нашу страну. В частности, в горнодобывающую отрасль. Второе - это "точка отправления" товаров в Европу, на потоке которых зиждется транспортный коридор Западная Европа - Западный Китай. Ну и, наконец, это один из наших крупнейших торговых партнеров.

Главное, чего удалось добиться Астане - синхронизировать программы "Нурлы Жол" и "Экономический пояс Шелкового пути". Как известно, Китай строит несколько транспортных коридоров в Европу, и проходящий через нашу страну - лишь одно из направлений. Казахстану стоит больших усилий акцентировать внимание Пекина на масштабности товаропотока через нашу страну и недопущения появления южных коридоров, которые могут существенно снизить нагрузку (а значит, и выгоду) наших трасс.

Впрочем, все же основной договоренностью, наверное, можно считать программу переноса производственных мощностей из Китая в Казахстан, которую сформировали правительства двух стран. Она включает в себя 51 проект общей стоимостью более 26 миллиардов долларов.

По словам Нурсултана Назарбаева, в основе программы "лежит перечень проектов казахстанско-китайского сотрудничества в области индустриализации и инноваций". То есть, в принципе, проекты должны отвечать требованиям ПИИР: быть инновационными и высокорентабельными. По словам президента, речь идет о проектах в химической промышленности, горно-металлургическом секторе, машиностроении, инфраструктуре, энергетике, агропромышленном комплексе, легкой промышленности, нефтепереработке, производстве стройматериалов и информационных технологиях. "Из них два проекта уже запущены: модернизация установки производства порошкового полипропилена и производство легковых автомобилей", - добавил Назарбаев.

Одной из причин заинтересованности Китая в переносе производств - экологическая. Не секрет, что в КНР на заре промышленного бума об экологии мало кто забывался. В итоге Китай сегодня - лидер по производству парниковых газов.

При этом все попытки заставить Пекин сократить выбросы (даже в обмен на международную финансовую помощь) успехом не увенчались. В прошлом году США и Китай объявили о планах сокращения выбросов парниковых газов. При этом если Вашингтон сообщил о планах по снижению выбросов на 28 процентов к 2025 году, то Пекин лишь сказал о намерениях "остановить рост выбросов к 2030 году при намерении "достичь пиковых значений раньше".

Одновременно с этим в КНР сообщили, что предполагают ввести квоты на выбросы парниковых газов лишь в 2017 году.

В Казахстане квотирование выбросов приостановлено до 2018 года. До этого времени изменят законодательство, отойдя от выдачи квот на основе отчетов природопользователей. Теперь расчет будут вести по усредненным коэффициентам выбросов предприятий. За основу усредненных коэффициентов могут браться стандарты стран ОЭСР, где четко прописано, сколько на производство одной тонны стали или одной тонны чугуна должно быть потрачено электричества или сколько должно быть выбросов CO2.

К слову, до текущего года в Казахстане было предусмотрено, что компания сэкономленные квоты списывала, не имея права перебрасывать их на другие годы. Текущий же национальный план по квотам до 2020 года предусматривает, что компании могут перебрасывать сэкономленные квоты на период действия плана: с 2016-го, например, на 2020-й. Судя по тенденции, с 2018 года такие правила останутся в силе, что даст возможность новым производствам, перенесенным из Китая в Казахстан, экономить квоты на периоде начала производства и использовать их в полной мере после выхода на проектную мощность.

В любом случае и Казахстан, и Китай останутся в выигрыше: Пекин сможет удешевить свое производства за счет низкой (после девальвации) стоимости получит квалифицированную рабочую силу (по сравнению с китайской), Казахстан - готовые производства с обеспеченным рынком сбыта. Это позволит Астане переориентировать внутренние ресурсы на запуск других, собственных проектов в актуальных отраслях промышленности. Астана