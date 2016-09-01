Алла Иванилова

На вчерашнем пленарном заседании мажилиса депутат Дания Еспаева в своем запросе подняла довольно актуальную тему. Она обратилась к министру здравоохранения и социального развития с просьбой вернуть обратно детские поликлиники и педиатров Выступить с таким депутатским запросом парламентария заставили многочисленные обращения избирателей, которые жалуются, что с внедрением в Казахстане врачей общей практики в поликлиниках образуются большие очереди, в которых стоят все - от мала до велика. “Серьезные опасения вызывает и решение о ликвидации педиатрических факультетов в медицинских вузах. Сегодня терапевты проходят четырехмесячные курсы, во время которых получают лишь самое общее представление о детских заболеваниях. Между тем особенность детского организма требует специальных знаний и специфического психологического настроя. Помимо морально-психологической стороны вопроса вызывает большие сомнения эффективность лечения детей без учета физиологических особенностей детского организма. Соответственно, родителей с больными детьми подталкивают уходить от обслуживания в общем порядке в рамках гарантированной помощи и переходить на платное лечение”, - обратилась к главе Минздрава мажилисвумен. По ее словам, введение врачей общей практики, а также ликвидация специальности “педиатрия” в медицинских вузах негативно отражается на лечении детей. Кроме того, парламентарии констатируют, что данная реформа непопулярна не только среди родителей, но и среди самих врачей. Также “обществу неизвестны какие-либо выгоды, полученные от такого слияния”. Вспомним, как все начиналось. После принятия Казахстаном Болонской конвенции в системе образования происходят изменения и модернизация. В том числе и ликвидация педиатрических факультетов.

А в рамках второго этапа государственной программы развития здравоохранения РК “Саламатты Казахстан” реформы коснулись и практикующих врачей. С 1 сентября 2015 года детские поликлиники были объединены со взрослыми. Теперь во всех медучреждениях врач общей практики принимает как детей, так и взрослых. Врачей “старой закалки” переучивают. Чиновники надеются увеличить численность “семейных врачей” до 50 процентов от общего количества к 2020 году.

Между тем в стране немало противников данной реформы. Представители общественных организаций даже писали письма президенту и депутатам, где просили вернуть факультеты педиатрии. Не только родители, но и доктора медицинских наук считают, что модернизация педиатрической службы может привести к росту детских заболеваний и младенческой смертности. Квалифицированный педиатр сегодня на вес золота. Педиатрия - очень сложное направление. Детский организм совершенно отличается от взрослого. К тому же ребенок не может рассказать, что, где и как у него болит. В этом заключается сложность работы детского врача. Получается, что терапевтом можно стать уже после шести лет, а вот педиатром изволь учиться еще три. В условиях, когда врачи-педиатры в государственных поликлиниках получают мизерную заработную плату, и то за особые заслуги, “мучиться” еще три года студенты не хотят. Возможно, поэтому менее 10 процентов интернов выбирают эту востребованную специализацию, на которую еще к тому же учиться девять лет. Можно, конечно, пойти работать в частную клинику, где заработок значительно больше, но туда вряд ли возьмут неопытного молодого специалиста.

Вот педиатрические факультеты и ликвидировали, привязав “за уши” пресловутый Болонский процесс.

Реформаторы разрушили советскую систему высшего медицинского образования, на создание которой ушло почти 70 лет. Да, может, она была далеко не идеальной, но она работала. Теперь, учитывая, что Казахстан перешел на девятилетний срок обучения, в ближайшие 7-10 лет и без того болезненный вопрос нехватки педиатров (и это в стране, где дети составляют 30 процентов населения) будет стоять особо остро. Однако реформаторы считают, что прежде чем система здравоохранения полностью перейдет на общую медицинскую практику, в Казахстане должно смениться поколение. Сегодняшняя ментальность врачей и пациентов препятствует успешной ее реализации.

К тому же рекомендации Болонской конвенции - это только рекомендации, и никто не требовал их немедленного исполнения. Европа и США шли к нынешним стандартам десятки лет. Отечественные реформаторы, скопировав чужой опыт, внедрив его без широкого обсуждения, “задели” педиатрию, здоровье детей, будущего поколения. Россия, Беларусь, Украина тоже присоединились к Болонскому процессу. Украинцы, внедрив данную реформу, уже совсем скоро восстановили ликвидированные было педиатрические факультеты, а россияне и белорусы, прислушавшись к голосу возмущенной медицинской общественности, взяли на некоторое время паузу. Айгуль Жилкишина

Чиновники объясняют необходимость совмещения детских и взрослых поликлиник, как обычно, международным опытом. Семейный принцип ведения пациентов уже успешно зарекомендовал себя в таких странах, как Великобритания и Финляндия, ведь семейные врачи могут вести пациента буквально с рождения и до старости. (Сколько же лет живут такие врачи, и каков должен быть их общий профессиональный стаж?)

Однако гораздо более вероятно, что закрытие педиатрических факультетов связано с тем, что в последние годы у них хронический недобор студентов. Молодежь не привлекает малооплачиваемая работа в детских поликлиниках - вот и решили эту проблему таким радикальным способом. И для того, чтобы избежать нехватки врачей-педиатров в будущем, чиновники от медицины решили медикам дать задание - лечить как детей, так и взрослых.

Астана