Аврора Крейсер Вчера один из политических долгожителей Казахстана сменил место прописки. Карим Масимов пересел из кресла премьер-министра в кабинет председателя Комитета национальной безопасности. Несмотря на то, что смена премьера ожидалась, для всех явилось полной неожиданностью место новой работы Масимова Карим Масимов останется в истории современного Казахстана как один из самых долгодействующих премьер-министров страны.

Впервые этот пост Масимов, побывавший к тому времени министром транспорта и коммуникаций, министром экономики и бюджетного планирования, вице-премьером и помощником президента, занял в 2007 году. Логично, что он стал автором первой антикризисной программы правительства. “Дорожная карта Казахстана” была признана едва ли не самой эффективной в мире: массовое развитие инфраструктуры, благодаря которому создавались рабочие места, позволило избежать народных бунтов из-за потери работы.

В этот же период в стране создали Карту индустриализации, которая затем трансформировалась в Программу форсированного индустриально-инновационного развития, вторая пятилетка которой идет сейчас.

Автором этих программ также стал премьер. Он вообще считается весьма глубоким финансовым стратегом, хорошим аналитиком. В общем, тот управленец, который оказался “к месту” в нужное время. Антикризисный менеджер.

При этом именно Масимов стал инициатором распечатывания Национального фонда - 10 миллиардов долларов, которые были выделены на антикризисный план и распределены по пяти направлениям (на заемной основе), не вернулись в фонд до сих пор. При Масимове же зародилась практика брать деньги из Нацфонда на самые разные проекты. В итоге в прошлом году президент вынужден был в приказном порядке ограничить выкачивание денег из фонда будущих поколений, который за последние годы изрядно поистощился.

Масимов стал первым премьер-министром, “вышедшим в люди” через интернет. Заседания правительства в тот период стали транслироваться онлайн, он активно использовал Twitter и в приказном порядке заставил всех членов правительства обзавестись личными блогами. Для этого даже специально создали блог-платформу Кабмина. Он же один из авторов и активных стимуляторов внедрения в стране е-правительства - электронных услуг.

В 2012 году случилась первая отставка Масимова - он возглавил Администрацию президента, где ничем особенным не отличился. И в апреле 2014 года Карим Кажимканович вновь вернулся в премьерское кресло.

Однако второе “пришествие” Карима в корне отличалось от первого.

В прошлое ушли его активность в социальных сетях, заседания правительства стали закрыты для прессы. В СМИ выдавалась тщательно выверенная и исключительно оптимистичная информация о ситуации дел в стране: начиная от экономики и заканчивая социальным положением.

Как и в первый приход, Масимов занялся активным поиском инвесторов и денег на реализацию всех государственных программ и прожектов. Тем более что, как и в первый раз, приход Масимова совпал с очередной волной кризиса. Кстати, в борьбе за любовь инвесторов Масимов делал весьма большую ставку на представителей из Поднебесной. При нем был одобрен 10-миллиардный кредит КНР для Казахстана на. Споры о их выгодности ведутся по сей день. Сегодня китайские инвесторы представлены в ключевой для экономики сырьевой отрасли. При нем же был подготовлен план по переносу в Казахстан части производств из КНР.

Однако стоит отметить, что именно при Масимове Казахстан обрел статус одной из самых инвестиционно привлекательных стран постсоветского пространства.

Последние пять месяцев Карим Масимов резко изменил свое поведение. Заседания правительства вновь стали транслироваться в прямом эфире, на них стали приглашать прессу. Реанимировался личный сайт Масимова, его аккаунт в Twitter. Карим Кажимканович завел свою страничку и в Инстраграм (всего за месяц с небольшим на нее подписались почти 82 тысячи человек).

Кроме того, Масимов стал появляться везде и всюду. О чем активно вещали его аккаунты в социальных сетях и СМИ. Ходил по горам, ездил по степям, катался на велосипеде. Даже его штраф, выписанный за “элитную езду”, весьма “очеловечивал” одного из самых закрытых политиков последних лет. Фотографии в Инстраграм стали появляться настолько часто, что казалось, за кадром остаются только завтраки-обеды и ужины.

Вообще за это время он стал столь часто появляться на людях, что не раз становился объектом для шуток. Разные носки Масимова вызвали бурю комментариев и стимулировали появление целой серии фотожаб и флешбомов. Неудивительно, что возрождение активности премьер-министра совпало с очередной волной слухов.

Сейчас Карим Масимов оказался в должности едва ли менее влиятельной, нежели премьерская. Подчинение - напрямую президенту. Отчет - только перед ним. При этом КНБ - обладатель огромного запаса информации, включая компрометирующую, на представителей всей вертикали власти.

Так что вопрос: считать ли Масимову произошедшую отставку понижением? Астана