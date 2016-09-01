Мадина Меирманова

В Казахстане приступил к работе новый состав Кабмина. Существенных изменений, как и ожидалось, не произошло. Впрочем, некоторые корректировки в составе как первых лиц, так и самих ведомств оказались весьма любопытными Новым главой Кабмина стал Бакытжан Сагинтаев, ранее занимавший кресло первого вице-премьера. Фигура весьма колоритная и радикально отличающаяся от своего предшественника. Начать с того, что Сагинтаев не стратегический менеджер, как Масимов, а хозяйственник. Он успел поработать и замакима Жамбылской области, и акимом Павлодарской. На протяжении многих лет он работал (в том числе и в качестве председателя) в Антимонопольном ведомстве.

По-хозяйски Сагинтаев и начал свою деятельность в премьерском кресле - запретил министрам все заграничные командировки до конца года за исключением поездок вместе с главой государства. “Если вдруг возникнет особая необходимость, будете выезжать по моему личному распоряжению. Время рабочих поездок по регионам страны необходимо также согласовывать”, - заявил Сагинтаев. В Астане тут же связали назначение хозяйственника Сагинтаева с коренной переменой экономической ситуации в стране. Так, во время первой волны кризиса стратег Масимов придумал, как вытащить страну из кризиса, хозяйственник Ахметов - реализовывал. Во время второй волны вернули Масимова, который придумал второй “антикризисный сценарий”, и как дно кризиса пройдено - пришел хозяйственник, который может реализовывать все планы.

Насколько успешно пойдет этот процесс - пока непонятно. Но новый премьер отличается неспешностью и взвешенностью при принятии решений и жесткостью в контроле за ходом их реализации.

Сагинтаеву достался видоизмененный Кабмин. В составе правительства исчезло одно министерство и появилось другое. Министерство по делам госслужбы вновь было реорганизовано в Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции. Причем подчиняться новое ведомство будет напрямую президенту.

Весьма неожиданное решение, учитывая тот факт, что министерство было создано меньше года назад. Тогда громко заявлялось, что новое ведомство будет доблестно бороться с коррупцией (через созданное на его базе бюро по борьбе с коррупцией) и воспитывать чистых на руку и душу государевых служащих. Но, видимо, слишком большая ноша оказалась у министерства. Начать с того, что ведомство подчинялось премьер-министру, а значит, не могло в полной мере самостоятельно рулить процессом борьбы с мздоимством. Ведь бюро - это этакий симбиоз финпола и экономической разведки КНБ. И сложно выискивать материалы на чиновников, если подчиняешься одному из них. Поэтому решили вернуться к схеме агентства, не зависимого от правительства.

Возглавил агентство его же бывший начальник Кайрат Кожамжаров, последний год бывший руководителем Национального бюро по противодействию коррупции.

А вот бывший министр госслужбы перешел на контролирующую должность - замруководителем Администрации президента. Талгат Донаков известен в Астане своей жесткостью и скрупулезным изучением документов, поступающих к нему. В новой должности он будет призван контролировать деятельность правоохранительного блока, а значит, весьма тщательно подходить к предлагаемым правительством и силовиками идеям поддержания спокойствия в стране. Уже сейчас в кулуарах ходят упорные слухи, что Донаков не допустит появления излишне ретивых законов “для галочки”, изучая риски и потенциальную эффективность каждой предлагаемой нормы.

В целом в стране намечается усиление силовых структур.

Карима Масимова как стратега отправили командовать Комитетом нацбезопаности. А экс-министр обороны Имангали Тасмагамбетов теперь в должности вице-министра. Скорее всего, именно на его плечи ляжет ответственность за кураторство силового блока: МВД и Минобороны. Благо последнее он знает - два года руководил министерством.

Министерство обороны же возглавил наконец-то кадровый военный - бывший первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан Сакен Жасузаков.

Одновременно с этим в стране решили выделить отдельным блоком процесс переговоров с религиями - создано специальное Министерство по делам религий и гражданского общества. Возглавил его уже бывший помощник президента, секретарь Совбеза Нурлан Ермекбаев. До Акорды Ермекбаев трудился на дипломатическом поприще, в том числе послом Казахстана в Китае, Вьетнаме и КНДР. Судя по трудовой биографии нового министра, заниматься делами религий он будет в качестве переговорщика-дипломата. А заодно и работать над усилением контроля государства над этой сферой. То есть развивать гражданское общество в нужном русле.

Подобное усиление силового блока обусловлено происходящими в последнее время событиями в стране и регионе в целом. Возросшая угроза терактов, опасения проникновения боевиков из ближневосточных зон конфликта (в том числе и из Афганистана) на фоне политических перемен в Узбекистане вынуждают казахстанские власти поменять тактику и стратегию поведения силового блока. “Новые лица”, скорее всего, будут призваны провести чистку рядов (особенно в КНБ) на предмет выявления “сочувствующих и сторонников” (недаром много говорилось о том, что события в Актобе отечественные КНБэшники прошляпили в том числе и потому, что среди них были “сочувствующие” идеям экстремистов).

Отсюда же и попытка усилить дипломатами религиозное поле: мол, пора договариваться о совместном противостоянии, пока не стало совсем поздно.

Еще одна интересная смена лиц произошла в Минюсте. Новым министром стал Марат Бекетаев, бывший ответственный секретарь и вице-министр этого ведомства, 10 месяцев работавший замруководителя Администрации президента. Астана