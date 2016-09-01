Константин Маскаев

До старта очередной Всемирной универсиады, которую ближайшей зимой примут и проведут в Алматы, остается не так уж много времени. Четыре месяца на то, чтобы доделать, исправить, привести в соответствие, сдать.

По-видимому, именно этим обстоятельством можно объяснить, что президент страны оставался в южной столице довольно долго.

Конечно, были и другие события, которые попутно посетил президент в Алматы. Это и День города, который связали с 1000-летием, и традиционный фестиваль яблок “Алма Fest-2016”... Но в первую очередь глава государства осматривал построенные объекты зимней Универсиады-2017 Отметим, что совершенно не случайно в тех местах, которые посещал Назарбаев, его встречали не только городские чиновники, но в первую очередь - представители Международной федерации университетского спорта. В разговоре с ними президент Казахстана выразил надежду на успешное проведение Всемирной зимней универсиады-2017 при непосредственной поддержке Международной спортивной федерации. Главы делегаций стран - участниц 28-й Всемирной зимней универсиады находятся в Алматы с 15 сентября. Зарубежные гости во главе с президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олегом Матыциным проверяли степень готовности спортивных и других объектов к проведению соревнований и приему гостей.

Градоначальник же рассказал президенту, что в Алматы рассчитывают на активную эксплуатацию спортивных и общественных объектов и после Универсиады. В частности, их планируют использовать как центры, где будут тренироваться будущие чемпионы - воспитанники спортивных школ, а также игроки профессиональных и любительских команд.

Известно также, что часть объектов предстоящей Универсиады, например ледовые дворцы, пригодны для проведения концертов, фестивалей и других зрелищ. Один из них - “Алматы Арена” на 12 тысяч мест - станет центральным объектом Универсиады. Дворец прошел проверку в рамках празднования Дня города, где провели гала-концерт “25 вершин Алматы”. Напомним, Универсиада пройдет на восьми спортивных объектах. На высокогорном катке “Медеу”, лыжно-биатлонном стадионе “Алатау” в Солдатском ущелье, на курортах “Шымбулак” и “Табаган”, во Дворце спорта имени Балуана Шолака, в международном комплексе лыжных трамплинов “Сункар”. Соревнования пройдут и на открытых вчера площадках - “Алматы Арена” и “Халык Арена”.

В программу Универсиады входят 12 видов спорта: фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой среди мужчин и женщин, керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт и фристайл. В дни проведения Универсиады “Алматы Арена” станет одним из основных мест спортивных зрелищ и состязаний. Здесь планируют провести соревнования по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку. Здесь же пройдет церемония открытия и закрытия игр. Комплекс состоит из трех блоков - универсальной ледовой арены, тренировочного катка с физкультурно-оздоровительным комплексом и плавательного бассейна.

Наконец, в понедельник, то есть вчера, президент посетил еще один ледовый дворец в Алматы - “Халык Арена” на три тысячи мест. Он осмотрел объект снаружи и внутри, побеседовал с олимпийскими призерами и спортивной общественностью города и призвал продолжать повышать планку спортивных достижений Казахстана. Он уверен, что Всемирная зимняя универсиада в Алматы придаст дополнительный импульс и приобщит широкие слои населения, в том числе молодежь и детей, к здоровому образу жизни и спорту. Ставки очень высоки, и ожидания от события оправдывают многие вложения, на которые решился Казахстан, приняв Универсиаду. За событием будут наблюдать более одного миллиарда телезрителей в 80 странах мира. Слова “Казахстан” и “Алматы” будут ежедневно звучать в 80 странах мира. Глазами 400 журналистов мир будет смотреть на Казахстан и его достижения. Предполагают, что во время Универсиады Алматы могут посетить около 30 тысяч туристов не только из других городов Казахстана, но и из-за рубежа. Пожалуй, это самое крупное спортивное событие, которое когда-либо проводили в Казахстане. По масштабам Всемирная зимняя универсиада-2017 в несколько раз превосходит Азиаду, которую провели в 2011 году в Астане и Алматы. Но чтобы не осталось никаких сомнений в готовности к этому первенству, еще до конца года запланировали пять тестовых соревнований на объектах Универсиады.