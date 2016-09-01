Ольга Шишанова, Андрей Губенко

В Казахстане полностью запрещен вылов осетровых. Такой мерой чиновники надеются не допустить полного исчезновения этих ценных во всех отношениях рыб Постановление “О запрете вылова осетровых видов рыб” вышло буквально на днях. Правда, существовало оно и ранее, принятое в 2010 году. Только тогда в нем были прописаны положения, касающиеся одной стороны, - промыслового лова. Чуть позже, в 2014 году, четыре государства - Казахстан, Иран, Россия и Туркменистан - на межправительственном уровне подписали соглашение “О сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря”.

Тогда же за счет средств республиканского бюджета были проведены научные исследования и подготовлены рекомендации о целесообразности и очередности проведения дноуглубительных работ на каналах-рыбоходах рек Урала и Кигаша Урало-Каспийского бассейна. На основании полученных научных рекомендаций в дальнейшем планировалось продолжение и рыбохозяйственной мелиорации. Но, как всегда, не хватило финансирования, и на сегодняшний день работы приостановлены.

Более того - в ближайшие годы, по данным МСХ РК, к сожалению, никаких средств на эти цели не предусмотрено. Получается, что несколько лет исследований оказались никому не нужны и на результаты, которые уже были достигнуты, зря потрачены бюджетные деньги. Теперь вся надежда только на инвестиции в этот сектор и - на новые приказы.

Именно поэтому, чтобы хоть как-то приостановить лавину браконьерства в рыбном промысле - только за 2015 год было зафиксировано более тысячи нарушений природного законодательства в этой сфере (изъято более 33 тонн рыбы, из них свыше трех тонн осетровых), кстати, браконьеров не останавливают даже штрафы до трех тысяч МРП согласно статье 339 УК РК, в Минсельхозе решили запретить вылов осетровых и для научных целей. Дело в том, что за последние несколько лет, с момента принятия вышеуказанного соглашения, установленный лимит для научно-исследовательских целей - две тонны - не был освоен, и вместо двух тысяч килограммов за весь период проведения научного лова осетровых официально было выловлено всего 53 килограмма. Про 10 тонн, лов которых был предназначен для воспроизводственных целей, как ни странно, и вовсе никто не вспомнил.

Сегодня Минсельхоз собирается, ко всему прочему, вводить еще и новую автоматизированную информационную систему по мониторингу за оборотом рыбы и рыбной продукции. В МСХ РК считают, что создание такой единой информационной базы, синхронизирующей в себе данные о легальных добытчиках рыбы, производственных и торговых предприятиях, даст возможность блокировать оборот рыбы, добытой незаконно либо сверх лимита. Кроме того, внедрение данной системы должно создать благоприятные условия для добросовестных участников рынка. Правда, каким образом это будет происходить, ответить затруднились. Казахстанский

“конек”

Понятно, что из-за черной икры (ну и, конечно, ценного мяса) осетровые с давних пор стали объектом усиленного промысла. Однако не только незаконный, хищнический, вылов тому виной, но и вполне легальное человеческое хозяйствование.

Дело в том, что большинство осетровых являются проходными видами, которые живут в морях, а на нерест поднимаются в реки. Так вот, резкое сокращение их численности в Евразии началось, когда на крупнейших реках континента принялись строить гидроэлектростанции, чем перекрыли осетру путину к расположенным в верховьях рек нерестилищам. Окончательно же добили рыбу разработкой нефти на шельфовых месторождениях, где осетровые традиционно питались донной фауной.

Ученые полагают, что именно совокупность этих трех факторов - чрезмерный вылов, плотины и шельфовая нефтедобыча - привела к практическому исчезновению осетра в Европе.

А значит, одним лишь мораторием на вылов осетровых их не спасти.

И все-таки шансы на выживание у каспийских осетровых есть. Экологические катастрофы в других регионах планеты заставили людей задуматься, можно ли избежать исчезновения уязвимых видов фауны, не прекращая губительную для них хозяйственную деятельность (понятно ведь, что шельфовую нефтедобычу из альтруистических соображений не прекратят, как не снесут и речные плотины с турбинами ГЭС).

И компромисс был найден - осетроводные заводы, на которых в искусственных бассейнах выращивали бы из икринок мальков, а затем выпускали в природу. Таким образом удалось бы компенсировать уничтожение естественных нерестилищ и сохранить популяцию осетровых.

Это первый шаг. А второй - создание в большом количестве специализированных коммерческих предприятий. Аквакультура - так называется эта практика, возделывание всякого рода водных организмов на специально созданных морских и пресноводных плантациях. Разумеется, в разных странах свой аквакультурный “конек”. Ну, что где исторически водилось и к чему, соответственно, местное население пристрастилось.

Так, в Норвегии и Канаде наловчились искусственно разводить лосося, в Японии - устриц, в Китае вот уже четыре тысячи лет выращивают в прудах карпа. А если в стране есть такой уникальный водоем, как Каспий, то грех не заняться разведением красной рыбы, нерестящейся к тому же черной икрой. Осетровые - два деликатеса в одном “флаконе”.

В перспективе выращенные в садках осетры должны заменить на прилавках магазинов и в меню ресторанов диких собратьев. Чтобы те, в свою очередь, представляли собой лишь генетическую (для сохранения маточного стада), научную и, конечно, эстетическую ценность.

В принципе, это уже давно не теория, а реальность. С небольшой оговоркой - цена зашкаливает. Из-за чего покупать этот товар готовы немногие. Понятно, что небольшой спрос не стимулирует приток денег в отрасль, из-за чего осетровые хозяйства в Казахстане - большая редкость. А стало быть, система, о которой шла речь выше, не работает.

Выход один - снижение цены. Причем речь не о черной икре - это продукт класса luxury, и высокая цена в данном случае оправданна. Но само мясо осетровых - совсем другое дело: себестоимость его выращивания не больше, чем любой другой рыбы, будь то семга или карп (и значительная разница в их рыночной цене - чистый маркетинг). Его просто мало на прилавках. Будет выше предложение - упадет и цена.

Но чтобы при этом разведение осетровых оставалоь выгодным, должен, в свою очередь, вырасти спрос. И тут на помощь приходит реклама. Надо всеми средствами популяризировать среди населения мясо осетровых как очень ценный (что совершенно верно) и, главное, исконно казахстанский (что отчасти верно) продукт питания. Эдакий национальный гастрономический бренд. Как спагетти у итальянцев или гамбургеры у американцев. Как бешбармак у казахстанцев.

Так что сохранить осетровых в природе и при этом сделать их отечественной аквакультурной фишкой - дело техники. Точнее - технологий, в том числе и информационных. P.S. А еще в решении проблемы могло бы помочь наконец-то введение запрета на продажу орудий добычи водных биологических ресурсов, запрещенных к ввозу на территорию стран - участниц ЕАЭС, к которым относятся сети, изготовленные в Китае из мононитей и моноволокна. Такие сети приходят в негодность после первого же употребления и оставляются недобросовестными рыболовами прямо в водоемах, загрязняя окружающую среду и нанося непоправимый урон экологии.

Особенно эта проблема обостряется весной, когда рыбы, в том числе и осетр, идут к местам нереста. На многочисленных заседаниях Минсельхоза неоднократно поднимался этот вопрос в течение нескольких лет, но только сейчас по данной теме (введения запрета на реализацию сетей производства КНР из мононитей) был разработан проект постановления правительства РК, который отправлен на согласование в МНЭ РК как уполномоченный орган в сфере торговли. Астана