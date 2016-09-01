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Браконьерское лобби Новость дня / События

Ольга Шишанова
Незаконная охота в Казахстане приобрела сегодня размеры организованной преступности. Этому способствует непонятная “гуманизация” в отношении браконьерства и отсутствие серьезных, ужесточающих норм в законодательстве республики. Об этом шла речь в мажилисе парламента РК в ходе обсуждения поправок в законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира”

 

Так, два года назад, в июле 2014 года, из Уголовного кодекса РК были исключены положения из статей 337 и 339, благодаря которым раньше можно было изымать оружие и средства передвижения, с помощью которых браконьерами совершались преступления.
Первыми после этого подняли тревогу лесники, которым не понаслышке приходится иметь дело с нарушителями природного законодательства. Нонсенс - за все предыдущее время по ст. 382 КоАП РК за несоблюдение требований пользования животным миром было официально зарегистрировано почти 400 правонарушений, по ст. 337 - 55 фактов незаконной охоты на животных, по ст. 339 - 37 фактов незаконной охоты на сайгу и сбыт ее рогов. Однако к административной ответственности были привлечены всего полторы сотни браконьеров, к уголовной же - только один!
Еще больше браконьеры ощутили свою безнаказанность не на словах, а на деле, когда стало известно, что согласно ст. 65 УПК РК инспектора обязаны направлять административный материал в органы внутренних дел на предмет определения отсутствия в действиях нарушителя признаков уголовно наказуемого деяния. После получения решения органов внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, на которое порой уходит более месяца, инспектору уже практически невозможно найти и привлечь нарушителя хотя бы к административной ответственности.

 

 

Отсутствие дополнительных мер наказания, по мнению и зарубежных экспертов в области природоохранного законодательства, никак не соответствует современным требованиям борьбы с незаконной охотой. Отсюда и сложившаяся за два года в казахстанских судах практика, когда при рассмотрении дел о незаконной охоте орудия преступления преспокойно возвращались браконьерам, а потом снова использовались ими в браконьерских рейдах.
На фоне всего вышесказанного возникает вопрос: кому же все-таки выгодно изъятие вышеупомянутых поправок. И вообще что это за явление - казахстанский браконьер? Крестьянин с ружьем, который не от хорошей жизни выходит на незаконную охоту? Или это некие высокопоставленные люди, для которых незаконная охота - просто символ вседозволенности и извращенного удовлетворения в убийстве? Разгуляться по полной которым мешают “какие-то нормы и правила”, оказывается, обязательные для всех. Что делать? Конечно, убрать из свода законов досадные недоразумения, чтобы в другой раз ничто не мешало практиковать свое извращенное хобби. Что, собственно, периодически и происходит под девизом “гуманизации” законодательства.
Но сегодня, видимо, ситуация уже настолько выходит из-под контроля, что прежде изъятые законопоправки снова вынесены на рассмотрение мажилиса парламента РК, потому что, оказывается, по мнению депутата Романа Кима, “принятие когда-то новой редакции, привело к ухудшению ситуации с охраной и сохранением растительного и животного мира”. Будут ли они возвращены в ближайшее время - под вопросом, несмотря на то, что комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК давно ратует за ужесточение законодательства в этой сфере.
К слову, абсурдно выглядит и отсутствие лабораторий по экспертизе и выдаче заключений на подлинность запрещенных орудий лова, что и без того затрудняет объективное рассмотрение дел в судах.


До последнего времени гибель тюленей, занесенных в Красную книгу Казахстана, была обставлена таким образом, что выглядела как столкновение с курсирующими судами. Однако последние исследования показали факты жестокого убийства браконьерами этих животных, случайно попадающих в сети, предназначенные для незаконной ловли осетровых. Только за первое полугодие нынешнего года, по данным Пограничной службы КНБ РК, из браконьерских сетей было изъято 17 тюленей.
К официальным данным стоит приплюсовать сведения полугодичной давности, когда на берегу Каспия было найдено около четырех десятков мертвых животных, о чем местные исполнительные власти странным образом не имели понятия. Кроме того, это и обнаруженные буквально неделю назад шесть тушек тюленей, что, по данным НПУ “Эко Мангистау”, с большой долей вероятности также могли погибнуть от рук браконьеров. Сегодня количество тюленей на Каспии стремительно уменьшается, их осталось, по приблизительным подсчетам, не более ста тысяч.


Астана

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Просмотрено: 13 раз Просмотров: 13 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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