Мадина Меирманова

Мажилисмены закончили “глубокое погружение” в финансовые дебри уточнений в бюджет текущего года. Теперь документ будут рассматривать сенаторы. Судя по всему, через сенат этот документ должен будет пройти в ускоренном режиме: в правительстве же намерены начать распределение новых денег уже с начала октября Необходимость процедуры правительство объяснило несколькими объективными причинами. Первая и ключевая - необходимо скорректировать макроэкономические показатели, которые изменились на фоне мировых тенденций. Так, если в начале года нефть рассчитывалась по цене 30 долларов, то теперь экономисты решили заложить среднегодовые показатели черного золота на уровне 35 долларов. (Напомним, что эксперты по-разному оценивают самочувствие на рынке нефти до конца года. Большинство считает, что еще возможно падение цены до 30 и даже 25 долларов. Однако оно будет кратковременным. В целом же по году с учетом как зимнего падения цены, так и весенне-летнего подъема до 50 и выше долларов средняя стоимость барреля, возможно, составит 43-45 долларов.) Вместе с повышением стоимости нефти Казахстан “обрадовал” и рост добычи углеводородов, в том числе и на ожиданиях запуска “Кашагана”, промышленная добыча на котором начнется в ноябре (увеличение добычи на 1,5 миллиона тонн). То есть поступления от продажи выше ожидавшихся.

В результате вышеперечисленных факторов ожидается дополнительный рост ВВП на 187,5 миллиарда тенге.

Прогноз по экспорту также вырос на 3,2 миллиарда (до 35,3), на импорт - на 4,6 миллиарда (до 26,7 миллиарда долларов).

Дополнительно к этому увеличилась сумма поступлений в бюджет. “Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2016 году оцениваются в объеме 4 триллиона 200 миллиардов тенге, что на 834,9 миллиарда тенге выше утвержденного плана. Основное перевыполнение ожидается по корпоративному подоходному налогу - на 219,3 миллиарда тенге, НДС - на 199,4 миллиарда тенге за счет изменения макроэкономических показателей и увеличения поступлений в связи с переходом к свободноплавающему обменному курсу тенге. Также за счет повышения ставки экспортной таможенной пошлины (ЭТП) на нефть с 20 до 35 долларов за тонну при более высоких ценах на нефть и увеличения объема добычи нефти с 74 до 75,5 миллиона тонн поступления по ЭТП на нефть увеличатся на 197,5 миллиарда тенге”, - сообщил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

Депутаты, послушав цифры по собираемым налогам, ехидно поинтересовались: это у нас экономика стала так хорошо развиваться, налоговики начали лучше работать или девальвация повлияла? Министр кривить душой не стал: 40 миллиардов - это рост экономики, 70 миллиардов тенге - результат улучшения налогового администрирования, остальное - последствия девальвации.

Бишимбаев также сообщил, что правительство ожидает увеличения неналоговых поступлений в бюджет на 113,5 миллиарда: “В связи с фактически поступившими в текущем году доходами разового характера, в том числе от РГП “Казаэронавигация” - 14,1 миллиарда тенге и в виде возврата 50 процентов обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств в пользу военнослужащих”.

Излишек денег, естественно, распределили “по поручению президента”. Министр финансов Бахыт Султанов сообщил, что 283,4 миллиарда отправятся на “стимулирование экономического роста” (поддержку АПК, ГПИИР и “Нурлы жол”), 72 миллиарда - на повышение уровня безопасности, а 136,4 миллиарда - на “выполнение обязательств по проектам”. Последние - это на ЭКСПО, “синхронизацию строительства образовательных и научных объектов АОО “Назарбаев университет” с объектами ЭКСПО-2017", строительство легкорельсового трамвая в Астане и на новые детские сады. Пока правительство рисует благостную картину экономического выздоровления, международное рейтинговое агентство Standard&Poors дает прогнозы кризисной ремиссии нашим бюджетным и внешнеэкономическим показателям. В агентстве считают, что низкие цены на основной донор нашего ВВП (и бюджета) - нефть - станут причиной нулевого роста ВВП в реальном выражении (напомню, что по итогам восьми месяцев рост ВВП составил 0,3 процента, по итогам года - 0,5 процента). Интересно, что S&P полагает, что “сокращение объемов экспорта будет обусловлено не только снижением цен на нефть, но и выработкой основных месторождений нефти, что приведет к нулевому росту нефтедобычи или даже небольшому снижению ее объемов”. Добавляют к этому спад потребления и общее снижение платежеспособности населения.

Не нравится экспертам агентства и наша практика подпитки бюджета из Национального фонда. (К слову, с 2018 года правительство обещает внедрить новую концепцию функционирования Нацфонда. Сейчас она обсуждается в правительстве. Насколько она отличается от “донорской” сегодняшней, пока не известно.)

Вместе с тем, в S&P считают, что в последующем экономика Казахстана вновь будет демонстрировать умеренные темпы роста: рост ВВП составит в среднем около двух процентов в 2017-2019 годах. И обусловлено это будет восстановлением уровня потребления и увеличением экспорта “в связи с постепенным ростом цен на нефть, а также окончательным вводом в эксплуатацию крупного месторождения Кашаган”. Астана