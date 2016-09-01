НЕНУЖНЫЕ БЕРЕГА

РЕКИ РАЗДОРА
Подробнее >>>
ТАНЦЫ НА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕ

У “ФРАНЦУЗСКОГО ДОМА”
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Девальвация как статья доходов Новость дня / События

Мадина Меирманова
Мажилисмены закончили “глубокое погружение” в финансовые дебри уточнений в бюджет текущего года. Теперь документ будут рассматривать сенаторы. Судя по всему, через сенат этот документ должен будет пройти в ускоренном режиме: в правительстве же намерены начать распределение новых денег уже с начала октября

 

Необходимость процедуры правительство объяснило несколькими объективными причинами. Первая и ключевая - необходимо скорректировать макроэкономические показатели, которые изменились на фоне мировых тенденций. Так, если в начале года нефть рассчитывалась по цене 30 долларов, то теперь экономисты решили заложить среднегодовые показатели черного золота на уровне 35 долларов. (Напомним, что эксперты по-разному оценивают самочувствие на рынке нефти до конца года. Большинство считает, что еще возможно падение цены до 30 и даже 25 долларов. Однако оно будет кратковременным. В целом же по году с учетом как зимнего падения цены, так и весенне-летнего подъема до 50 и выше долларов средняя стоимость барреля, возможно, составит 43-45 долларов.) Вместе с повышением стоимости нефти Казахстан “обрадовал” и рост добычи углеводородов, в том числе и на ожиданиях запуска “Кашагана”, промышленная добыча на котором начнется в ноябре (увеличение добычи на 1,5 миллиона тонн). То есть поступления от продажи выше ожидавшихся.
В результате вышеперечисленных факторов ожидается дополнительный рост ВВП на 187,5 миллиарда тенге.
Прогноз по экспорту также вырос на 3,2 миллиарда (до 35,3), на импорт - на 4,6 миллиарда (до 26,7 миллиарда долларов).
Дополнительно к этому увеличилась сумма поступлений в бюджет. “Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2016 году оцениваются в объеме 4 триллиона 200 миллиардов тенге, что на 834,9 миллиарда тенге выше утвержденного плана. Основное перевыполнение ожидается по корпоративному подоходному налогу - на 219,3 миллиарда тенге, НДС - на 199,4 миллиарда тенге за счет изменения макроэкономических показателей и увеличения поступлений в связи с переходом к свободноплавающему обменному курсу тенге. Также за счет повышения ставки экспортной таможенной пошлины (ЭТП) на нефть с 20 до 35 долларов за тонну при более высоких ценах на нефть и увеличения объема добычи нефти с 74 до 75,5 миллиона тонн поступления по ЭТП на нефть увеличатся на 197,5 миллиарда тенге”, - сообщил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.
Депутаты, послушав цифры по собираемым налогам, ехидно поинтересовались: это у нас экономика стала так хорошо развиваться, налоговики начали лучше работать или девальвация повлияла? Министр кривить душой не стал: 40 миллиардов - это рост экономики, 70 миллиардов тенге - результат улучшения налогового администрирования, остальное - последствия девальвации.
Бишимбаев также сообщил, что правительство ожидает увеличения неналоговых поступлений в бюджет на 113,5 миллиарда: “В связи с фактически поступившими в текущем году доходами разового характера, в том числе от РГП “Казаэронавигация” - 14,1 миллиарда тенге и в виде возврата 50 процентов обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств в пользу военнослужащих”.
Излишек денег, естественно, распределили “по поручению президента”. Министр финансов Бахыт Султанов сообщил, что 283,4 миллиарда отправятся на “стимулирование экономического роста” (поддержку АПК, ГПИИР и “Нурлы жол”), 72 миллиарда - на повышение уровня безопасности, а 136,4 миллиарда - на “выполнение обязательств по проектам”. Последние - это на ЭКСПО, “синхронизацию строительства образовательных и научных объектов АОО “Назарбаев университет” с объектами ЭКСПО-2017", строительство легкорельсового трамвая в Астане и на новые детские сады.

 

 

Пока правительство рисует благостную картину экономического выздоровления, международное рейтинговое агентство Standard&Poors дает прогнозы кризисной ремиссии нашим бюджетным и внешнеэкономическим показателям. В агентстве считают, что низкие цены на основной донор нашего ВВП (и бюджета) - нефть - станут причиной нулевого роста ВВП в реальном выражении (напомню, что по итогам восьми месяцев рост ВВП составил 0,3 процента, по итогам года - 0,5 процента). Интересно, что S&P полагает, что “сокращение объемов экспорта будет обусловлено не только снижением цен на нефть, но и выработкой основных месторождений нефти, что приведет к нулевому росту нефтедобычи или даже небольшому снижению ее объемов”. Добавляют к этому спад потребления и общее снижение платежеспособности населения.
Не нравится экспертам агентства и наша практика подпитки бюджета из Национального фонда. (К слову, с 2018 года правительство обещает внедрить новую концепцию функционирования Нацфонда. Сейчас она обсуждается в правительстве. Насколько она отличается от “донорской” сегодняшней, пока не известно.)
Вместе с тем, в S&P считают, что в последующем экономика Казахстана вновь будет демонстрировать умеренные темпы роста: рост ВВП составит в среднем около двух процентов в 2017-2019 годах. И обусловлено это будет восстановлением уровня потребления и увеличением экспорта “в связи с постепенным ростом цен на нефть, а также окончательным вводом в эксплуатацию крупного месторождения Кашаган”.

 

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 39 раз Просмотров: 39 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Сентябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Сентябрь 2016 (168)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390