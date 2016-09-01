Мадина Меирманова

ОПЕК сделал первые шаги для стабилизации цен на нефть. В столице Алжира участницы картеля договорились завершить двухлетний период перепроизводства и сократить ежедневный объем добычи на 700 тысяч баррелей - до уровня 32,5 миллиона баррелей. Впрочем, пока это только “намерения”. Окончательное решение ОПЕК примет на следующей встрече в ноябре. Однако уже сейчас некоторые эксперты высказывают весьма скептические замечания о возможности заморозки ввиду продолжающихся разногласий между некоторыми членами картеля Разговоры о возможном снижении объемов добычи или хотя бы заморозке уровня идут уже три года. Однако пока в ОПЕК так и не смогли договориться об обоюдовыгодной для всех стран позиции. Напомню, что последний раз попытка “заморозить” предпринималась в апреле и июне текущего года. Но тогда главным противником этой идеи выступил Иран. Тегеран не раз заявлял, что не намерен присоединяться ни к каким соглашениям до момента достижения досанкционного уровня добычи (3,6 миллиона баррелей в сутки).

К началу сентября Иран восстановил свои досанкционные объемы и смягчил позицию по вопросу заморозки. Точнее, так: Иран согласился на то, что для его страны будут предусмотрены исключения.

То есть формально Тегеран как участник ОПЕК присоединился к соглашению, но ему и Венесуэле разрешат не только не сокращать, но и увеличивать добычу (Ирану - на 52 тысячи баррелей, Венесуэле - на 55). При этом еще для двух стран - Ливии и Нигерии - ограничений по наращиванию вообще не предусмотрено.

Впрочем, это пока лишь предварительные цифры.

После оглашения общего согласия на снижение объемов добычи ОПЕК приступает к процессу переговоров по цифрам для каждой отдельной страны. И не факт, что этот процесс будет безболезненным и достигнут консенсус.

В СМИ уже просочились первые данные о возможных размерах снижения добычи. Так, Саудовская Аравия должна снизить добычу до 10,585 миллиона баррелей, или на 442 тысячи ежедневно, ОАЭ - на 155 тысяч, до 2,9 миллиона. Ирак - снижение на 135 тысяч баррелей ежедневно, Кувейт - на 87, Ангола - на 35, Алжир - на 17 тысяч баррелей.

Интересно, что одновременно с внутренними переговорами ОПЕК намерен начать диалог со странами, не входящими в картель, призывая их также присоединиться к заморозке. Речь идет, в первую очередь, о России, которая недавно вышла на исторический максимум суточной добычи - 1506,7 тысячи тонн, или более 11 миллионов баррелей. Прогноз на год 540-545 миллионов тонн. (В одной тонне нефти примерно 7,4 барреля.) И, как сообщил Минэнерго Александр Новак, “РФ ставит целью сохранить добычу на текущих уровнях”. То есть Москва заранее ставит в известность ОПЕК, что на заморозку она согласна (как это было и в феврале, и в апреле), но о сокращении объема речи быть не может.

Казахстан хотя и маленький пока на рынке игрок, но ни на какие сокращения не согласен. Только 28 сентября страна (во второй раз) “запустила” Кашаган. Производство сырья за первые сутки составило 1,454 тонны.

Второй важный момент - США.

При росте стоимости барреля объемы добычи в США увеличатся за счет реанимирования месторождения сланцевой нефти. К слову, в настоящее время запасы сырой нефти в США стабильно снижаются. Только с начала сентября они сократились на четыре процента, что является максимальным значением с июля 2013 года. По данным API, за неделю до 23 сентября запасы сырой нефти в США сократились на 752 000 баррелей. То же самое произошло и с нефтепродуктами. Причем аналитики ожидали, что запасы увеличатся на 2,995 миллиона баррелей - до 507,59 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за истекшую неделю также упала на 0,17 процента.

Вполне естественно, что сегодня США притормаживают добычу, при этом вывозя уже имеющееся сырье. Они, имея виды на рост цен и, соответственно, вероятность “раскрутки” сланца, “выжидают” более высокую стоимость черного золота.

Впрочем, как считают некоторые наблюдатели, надежды на то, что стоимость черного золота отреагирует стабильным ростом на заявление ОПЕК, нет. Если в первые часы после сообщения из Алжира нефть подскочила на шесть процентов, то затем она продемонстрировала откат (впрочем, до доалжировских показателей в 46 долларов цена не упала, остановившись на 48 долларах). Причины здесь две. Первоначальный оптимизм может иссякнуть. По сути - это не договоренность о снижении объемов добычи, а лишь разговор “о намерениях” такой договор подписать. (Опять же в списке есть четыре крупных исключения.) Об этом говорится и в заявлении Goldman Sachs Group: “Сделка ОПЕК о сокращении объемов добычи может привести к росту цен на нефть в пределах 10 долларов за баррель. Однако эксперты банка сомневаются в способах выполнения соглашения... Goldman сохраняет без изменений свой прогноз по ценам на нефть на 2016-2017 год. Неопределенность на рынке в ближайшие месяцы будет сохраняться. Предельный объем добычи все равно сможет превышаться, даже если соглашение будет ратифицировано на формальном саммите ОПЕК, который состоится 30 ноября в Вене”.

Эд Морс из Citigroup также считает, что поскольку решения относительно квот по странам еще нет (они и будут обсуждаться в ноябре), то это станет “главным спорным моментом”: “Так или иначе, но решение проблемы все равно откладывается на потом”.

Второй важный момент - размеры возможного снижения уровня добычи. Эксперт Morgan Stanley Адам Лонгсон считает, что “сокращение добычи до 32,5 миллиона баррелей в день не решит проблемы дисбаланса на рынке нефти, но может приблизить достижение баланса спроса и предложения к началу 2017 года. Если предельный объем добычи будет сокращен до 33 миллионов баррелей в день, то ребалансировка, скорее всего, будет достигнута во втором полугодии 2017 года”. Особенно если учесть, что ряд членов картеля на сегодняшний день достигли исторических максимумов в добыче. Эксперт также отмечает, что “ОПЕК может спровоцировать рост объемов добычи в США и протестировать потенциал американской сланцевой отрасли”.

В общем, несмотря на позитивное настроение рынка, отдельные скептики все же считают, что радость преждевременна. Неизвестно, чем может закончиться встреча в Вене. Дисбаланс спроса и предложения на рынке, с которым и пытаются бороться в ОПЕК снижением добычи, может быть легко компенсирован ростом американской сланцевой нефти и безлимитного увеличения добычи в Ливии, Нигерии, а также в странах, не входящих в картель. Включая Россию и Казахстан.



P.S. Вчера после обеда АО “Информационно-аналитический центр нефти и газа” (100 процентов принадлежит государству и выполняет государственную функцию по мониторингу нефтегазовой отрасли Республики Казахстан) распространило сообщение, в котором попросило считать новости о начале добычи на Кашагане “не соответствующими действительности”. Астана