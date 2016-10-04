Мадина Меирманова

Вопреки обещаниям и угрозам правительство решило отказаться от идеи ввести всеобщее декларирование уже в 2017 году (это первый этап, второй - в 2020 году). Теперь сдавать декларации все граждане Казахстана начнут одновременно - в 2020 году. Причина передвижки - затянувшийся процесс подготовки Накануне старта акции по легализации имущества (и капитала) правительство сообщало, что акция приурочена к введению с 2017 года всеобщего декларирования расходов и доходов. И что фискальные органы будут весьма тщательно проверять так называемые “входные” декларации на предмет законности обретения того или иного имущества гражданами. Говоря простыми словами, выяснять: соответствовал ли уровень дохода гражданина покупкам домов-яхт-машин. Потому-то и предлагалось всем “обелить” имущество.

Но выяснилось, что государство не готово к массовому наплыву деклараций от граждан.

И это при том, что всеобщее декларирование предлагалось разделить на два этапа. На первом, с 2017 года, декларации предлагалось сдавать государственным служащим (они и сейчас ежегодно их сдают), работникам квазигосударственного сектора и бюджетникам (учителям, врачам и т.д.), а также членам семей этих категорий граждан. С 2020 года декларации о доходах и расходах предлагалось сдавать всем остальным. Причем даже несовершеннолетним, если они являются владельцами какого-либо имущества.

Вполне естественно, что резкий переход со 100-тысячного потока необходимой к обработке информации на многомиллионный - весьма болезненен. Собственно, об этом не раз говорили на всех уровнях обсуждения законопроекта о всеобщем декларировании: и в НПП, и в парламенте. Но каждый раз правительство заверяло: все будет готово в срок. Председатель комитета государственных доходов при Министерстве финансов страны Даулет Ергожин сообщил, что сдвижение срока обусловлено обнаружившимися проблемами с актуальностью данных в разных государственных органах: “Речь идет о наличии зданий и сооружений, земельных участков и отдельных транспортных средств. Будет необходима определенная чистка... Все государственные органы до этого времени будут должны произвести вычистку своих баз данных, чтобы потом у наших граждан не возникало никаких вопросов к качеству информации, имеющейся у органов”.

То есть по задумке к 2020 году должна быть ликвидирована часто встречающаяся коллизия, когда в налоговых, например, органах за вами числятся давно проданные машины, квартиры или дачи.

По сути, Ергожин признал тот факт, что сегодня в стране отсутствует единая информационная база по гражданам. И это несмотря на то, что не один год власти заявляли, что таковая у них есть. Помнится, новые удостоверения личности (с чипами) в стране вводили именно под эгидой того, что на чипе будут аккумулированы все данные о человеке: начиная с его ФИО и адреса до группы крови. Аналогичная ситуация и с водительскими удостоверениями, чип которых должен был содержать не только традиционные данные об автовладельце, но и быть привязанным к банковским счетам (чтобы иметь возможность оплачивать штрафы на месте).

Получается, что у нас в очередной раз поставили телегу впереди лошади: обеспечили всех удостоверениями личности и водительскими удостоверениями с чипами, а систему, точнее, единую базу данных, куда все государственные органы могли бы “сливать” свою информацию, не создали. И когда она будет (да и будет ли вообще) создана в задуманном первоначальном варианте - вообще не понятно.

Даже если до 2020 года удастся актуализировать данные в разных госорганах, то не ясно, как будут проверять информацию, отражаемую в налоговых декларациях. Если предположить, что это будет по схеме: фискалы отправляют официальные запросы по разным органам, то проверка достоверности данных 17 миллионов деклараций может занять не один год. А декларации будут сдаваться ежегодно. То есть пока не будет создано “одного окна” для самих госорганов, не будет и проку от наличия такого “всеобщего декларирования”. Астана