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Золотые тельцы Новость дня / События

Ольга Шишанова
В Казахстане огромные пастбищные угодья находятся либо в запущенном состоянии, либо не используются по назначению. Главная и основная причина - в стране до сих пор нет закона, который бы эту сферу регулировал

 

Депутаты мажилиса парламента РК говорили о необходимости принятия такого законопроекта еще с 2012 года, однако только на днях произошло его первое чтение. А с учетом вносимых поправок, поскольку законопроект, по словам мажилисменов, “очень тяжелый и требует кропотливой работы”, его принятие может затянуться не на один год. Об этом депутаты и посетовали на днях, разбирая в нем первые поправки, хотя текст самого закона о пастбищах, по некоторым данным, был разработан ими еще в ноябре прошлого года.
Проблема же вот в чем. Животноводы республики продолжают испытывать дефицит пригодных пастбищ, не забывая, впрочем, и сами нарушать правила выпаса сельскохозяйственных животных, существующие еще с советских времен, но после перестройки благополучно канувшие в Лету. А они таковы, что, например, выпас скота запрещен на территории поселков и аулов в радиусе нескольких десятков километров. Однако сегодня никто не соблюдает этих правил, в результате чего земли вокруг них истощены до предела, а это более 26 миллионов гектаров. В обороте же при этом находится меньше половины (43 процента) от общей площади предназначенных для выпаса земель.
Между тем Казахстан занимает по наличию пастбищных земель пятое место в мире, имея в своем распоряжении 188 миллионов гектаров, но они не расширяются, как это было раньше, за счет отгонных пастбищ. Да и вообще не очень-то используются, поскольку скотоводы предпочитают пасти свои стада лишь на землях вокруг населенных пунктов.

 

 

Складывается ощущение, будто никому нет дела до того, что будет с этой землей дальше. Превратится ли она в пустыню из-за того, что скот, по существу, пасется лишь на одной седьмой части имеющихся в стране всех пастбищных угодий, и это все больше ведет к порогу невозврата? Или все-таки удастся навести в этом вопросе порядок?
И тут главным камнем преткновения являются юридические барьеры между собственниками земель и животноводами. С одной стороны, это так называемые “хозяева” земли, которые приобрели когда-то ее в собственность, а затем по разным причинам забросили либо отдали в субаренду. С другой - простые крестьяне, которым скот пасти все-таки где-то нужно, и понятное дело, что происходит это испокон веков рядом, тут же, за забором. Ведь земля там, по большому счету, как бы ничья. Так же, как и трава, как и вода на водопое для сельхозживотных, которые, в свою очередь, в отличие от всего этого, являются чьей-то собственностью. Получается странная вещь - кому-то принадлежащий скот пасется якобы на ничьей земле. И все, в первую очередь местные исполнительные власти, закрывают на это глаза. А вот если бы пришлось платить за выпас скота - начиная от крупного скотовладельца и заканчивая простым крестьянином, то всем наверняка пришлось бы задуматься. Особенно тем, у кого КРС и мелкого скота насчитывается в таких стадах сотни и даже тысячи голов.
Может, с этим оказалась связана проблема введения в стране законопроекта о землепользовании, по поводу которого, особенно в отношении аренды или продажи земли иностранцам, не найдено решения до сих пор? Ведь если вопрос по пастбищам будет урегулирован - будут ли земли сданы в аренду, выкупит ли их новый хозяин, который не позволит на них пасти задаром принадлежащий кому-то скот, то понятно, что скотовладельцам придется искать другие варианты. А это лишние расходы и, соответственно, удар по этому сомнительному, полулегальному “бизнесу”, которым занимается едва ли не все сельское население нашей страны.

 

Кстати, например, в Монголии давно действует закон, на основании которого на мероприятия по развитию пастбищ из госбюджета ежегодно выделяется финансирование. А это значит, выпас скота регулируется на государственном уровне, пастбища поддерживаются в должном состоянии, а скотовладельцы вносят периодически установленную сумму за пользование всем этим. Нечто подобное на законодательном уровне существует даже в странах СНГ - в России, Кыргызстане, Туркменистане и Таджикистане.

 

Астана

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Просмотрено: 17 раз Просмотров: 17 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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