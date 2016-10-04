Алла Иванилова

Министр внутренних дел считает, что в Казахстане необходимо увеличить количество вытрезвителей. Народ стал не только больше выпивать, но и “под градусом” совершать больше преступлений С такой инициативой глава МВД выступил недавно на заседании правительства. Калмуханбет Касымов отметил, что за последние пять лет в республике сложилась устойчивая тенденция роста преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Почти 10 процентов тяжких преступлений совершается на бытовой почве при злоупотреблении алкоголем. В этом году количество таких преступлений, по его словам, выросло на 13 процентов.

Наибольший их рост в Мангистауской, Алматинской, Акмолинской, Жамбылской и Атырауской областях. При этом на принудительное лечение от алкоголизма в текущем году были направлены почти три тысячи человек.

Сегодня в республике принят ряд мер, направленных на профилактику алкоголизма. Это прежде всего законодательное ограничение времени на реализацию алкогольной продукции, установление возрастного ценза для лиц, которым запрещена продажа горячительных напитков, направление алкоголиков на принудительное лечение. “Но, как показывает практика, все эти меры ожидаемого эффекта нам не дают”, - констатировал министр внутренних дел. Другой проблемой являются центры временной адаптации и детоксикации, в народе - вытрезвители. О них с советских времен ходили страшные легенды. Якобы в учреждениях почти тюремного типа клиентов приводили в чувство, обливая холодной водой, бросали на кровать иногда даже без матраса, не говоря уже о постельном белье. Там пропадали деньги, ценные вещи, буйных “пациентов” нередко избивали. Но чаще всего обычный вытрезвитель действовал по вполне гуманной системе: выпивоху подвергали врачебному осмотру и укладывали в постель. Наутро гражданин с похмельным синдромом платил небольшой штраф, или квитанция на оплату “услуг” отправлялась на его домашний адрес. На работе его “разбирали” на собрании трудового коллектива и, как правило, лишали премии. Неисправимые и “хроники” с согласия родственников отправлялись в лечебно-трудовые профилактории.

В системе Министерства внутренних дел вытрезвители находились до 2011 года. Потом их функции передали в Минздрав, освободив, таким образом, правоохранительные органы от несвойственной для них работы и передав нетрезвых граждан в профессиональные руки медиков. Полицейский патруль лишь доставляет граждан, находящихся в средней степени опьянения в общественном месте. Им оказывается квалифицированная детоксикационная помощь в течение нескольких часов, после чего человек выписывается. Сегодня в стране насчитывается 31 центр временной адаптации и детоксикации. “Клиентов”, как говорят медики, много, и мест всем не хватает. Полицейские, свалив головную боль на медиков, теперь кричат “пожар”. Учитывая, что число пьянствующих растет, а одурманенные алкоголем люди часто идут на преступления, проблема не столь безобидна, чтобы ее игнорировать.

По словам министра внутренних дел, опыт зарубежных стран, где нет медицинских вытрезвителей, показывает, что там вынуждены создавать подобные учреждения либо службы помощи. Действительно, в Канаде, к примеру, действует служба “Красный нос”, которая за определенную плату доставляет выпивших людей домой. Если же клиент находится в стадии глубокого опьянения, его отвозят в медицинское учреждение. Подобный сервис действует и в Швеции. В остальных странах Западной Европы пьяных задерживают лишь при нарушении порядка. Однако там существуют благотворительные службы, которые могут доставить человека домой. Во Франции вытрезвителей не существует, там пьяных содержат в участке до полного вытрезвления. Первое попадание в полицию обойдется перебравшему в 148 евро, второе - до 10 тысяч. В Великобритании давно обсуждают идею платных частных вытрезвителей, поскольку, как считают многие британцы, налогоплательщики не должны оплачивать пьянство других людей.

В Беларуси вытрезвители когда-то тоже закрывали, правда, несколько раньше, чем в Казахстане - в 2003 году, но уже в 2004-м правительство одумалось, и их деятельность при МВД была возобновлена. При этом во всех вытрезвителях установили системы видеонаблюдения. Все сотрудники милиции, работающие в подобных заведениях, проходят специальную медицинскую подготовку. В штатном расписании вытрезвителей предусмотрены должности дежурных фельдшеров.

“В наших условиях мы придерживаемся однозначного мнения, что сеть их в стране целесообразно расширять и рассматривать их прежде всего как социальные медицинские учреждения”, - высказался глава МВД Калмуханбет Касымов. Однако создавать за счет бюджетных средств вытрезвители - дорогое удовольствие. Как вариант - создать сеть коммерческих заведений. В этом случае у задержанных был бы выбор: ночевать в “обезъяннике” или же, заплатив определенную сумму, отоспаться на мягкой кровати под присмотром медсестер, которые при необходимости и укол сделают, и капельницу поставят. Многие, скорее всего, выбрали бы второе. И такие заведения не пустовали бы, а приносили прибыль. Тем более что спрос будет существовать, пока есть алкоголики и просто не умеющие пить. Сегодня в мире около половины смертей людей в возрасте 20-40 лет связаны с пьянством: разумеется, не только от прямого отравления спиртным, но также в результате несчастных случаев в нетрезвом состоянии и болезней, вызываемых злоупотреблением алкоголем. Астана