Алла Иванилова

На днях депутаты мажилиса “разбирали” бюджет Министерства здравоохранения и социального развития и нашли несколько нестыковок, а также посоветовали, куда и как более эффективно тратить народные деньги На предстоящие три года Министерство здравоохранения и социального развития просит более 10 триллионов тенге. Представители ведомства подробно рассказали, на что пойдут казенные деньги. Так, только в следующем году министерству будет выделено больше трех триллионов тенге. Из них более одного триллиона тенге пойдет на здравоохранение, львиная доля из которых - на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Остальная часть бюджетных затрат будет направлена на подготовку кадров, повышение квалификации медицинских работников, капитальные расходы, строительство и сейсмоусиление объектов здравоохранения и др. На социально-трудовую сферу направят больше двух триллионов тенге и почти все потратят на социальные выплаты. Предусматривается поэтапный пересмотр методики расчета прожиточного минимума, который предполагает на первом этапе изменение соотношения продовольственной и непродовольственной частей с 60 и 40 на 55 и 45. Для реализации данных изменений предусматриваются дополнительные расходы на соцвыплаты. Так, по словам вице-министра Биржана Нурымбетова, в 2017 году размеры пенсий будут повышены на девять процентов. Таким образом, базовая пенсия составит 12 802 тенге, а общий размер пенсии с учетом солидарных выплат - в среднем 60 167 тенге. Кроме того, с 1 января 2017 года все виды социальных пособий будут повышены на семь процентов. На социальную защиту лиц с ограниченными возможностями в проекте бюджета министерства предусматривается девять миллиардов тенге. Из них более 70 процентов будут направлены на улучшение качества жизни инвалидов. Предусматриваются установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов звуковыми устройствами, развитие службы инватакси, сопровождение сурдопереводом новостей, расширение перечня технических, вспомогательных средств, обеспечение инвалидов гигиеническими средствами. На сегодняшний день первоочередная задача государства - выполнение социальных обязательств. Однако общественные деятели, внимательно изучив проект бюджета, считают, что затраты на социалку и на здравоохранение с каждым годом снижаются. Но в министерстве пояснили, что уменьшение цифр связано с тем, что “со следующего года некоторые соцрасходы из республиканского бюджета уходят на местный уровень”. “Так что это просто организационные моменты, и никакого сокращения в части социальной защиты населения не будет”, - заверила ответственный секретарь Министерства здравоохранения и социального развития Аида Курмангалиева.

Однако депутаты не переставали искать подвох, и, казалось бы, нашли. Их смутил тот факт, что заложены средства на строительство Школы медицины в Назарбаев Университете, при этом школа уже построена и действует. Однако, по словам чиновников, ее строительство полностью завершится в марте 2017 года. При этом почему-то ведомство не закладывает средства на те объекты, которые действительно нуждаются в ремонте. Например, детская больница “Аксай” в Алматы, которая славится еще с советских времен. В последние годы это медучреждение находится в плачевном состоянии. В июле 2013 года оно было передано на баланс Казахского национального университета имени Асфендиярова для создания клинической базы. Но, видимо, вуз не справляется с такой “ношей”, и мажилисмены попросили Минздрав рассмотреть возможность вернуть больницу под “государственное крыло”.

Помимо аксайской детской больницы в удручающем положении находится немало других медучреждений. В последние два года в связи со сложной экономической ситуацией в стране был введен мораторий на строительство новых “храмов здоровья” и закуп дорогостоящего оборудования. В ближайщий год на материально-техническое оснащение медицинских учреждений будет выделено 15 миллиардов тенге. При этом в сельских больницах современное дорогостоящее оборудование установлено не будет. “На уровне села оказывается первый уровень, то есть оказываются те услуги, которые не требуют дорогостоящего оборудования”, - пояснила ответсек ведомства.

Давно известно, что легче предупредить, чем лечить. Ведомство тратит немало средств на информационную пропаганду. Однако парламентарии предложили более эффективный способ. Мажилисмен Серик Кусаинов обратил внимание представителей профильного министерства на Алматинский морг, мол, это самая лучшая наглядная агитация за здоровый образ жизни и не надо тратить 2,5 миллиарда тенге, заложенных на пропаганду. “Вы произведите там съемки, и тогда это будет очень хорошая агитация, что надо вести здоровый образ жизни, как люди умирают”, - посоветовал депутат. Помимо этого парламентарии попросили уделить особое внимание профилактике онкологических заболеваний - ежегодно от рака в Казахстане умирает около 17 тысяч человек.

Свои рекомендации народные избранники дали и относительно медицинской науки. В качестве одного из направлений - изучить, насколько полезны народные средства при лечении заболеваний. “Выезжают в аулы, у нас саумал (парное кобылье молоко. - “НП”) пьют, вот насколько это полезно или вредно? Может, не надо нам миллиарды тратить на какие-то исследования, а вот здесь полезность на поверхности лежит?” - задался вопросом мажилисмен Омархан Оксикбаев. Астана