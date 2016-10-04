Мадина Меирманова

Не Азиада и не ЭКСПО, а кашаганской нефти экспорт

Свершилось - с месторождения Кашаган пошла первая долгожданная товарная нефть. Несколько раз переносили сроки добычи. Прибавьте сюда огромный бюджет и затраты на “непредвиденные расходы”. Все это привело к тому, что огромные ожидания едва не сменились огромным же разочарованием. Но с конца сентября наконец начали поступать первые “технические” баррели История Кашагана началась в 2000 году, когда было открыто крупнейшее на тот момент морское месторождение и одно из крупнейших, обнаруженных за последние 40 лет (38 миллиардов баррелей, из которых 13 миллиардов относятся к категории извлекаемых в случае применения технологии обратной закачки газа в пласт). Разумеется, в Казахстане рассчитывали, что радость от открытия вскоре подкрепится и первой добытой нефтью. Но “вскоре” растянулось на долгие 16 лет.

Впрочем, изначально в этом проекте, как и в проекте разработки Карачаганака, участие государства не было предусмотрено. Разработка Кашагана была поручена созданному в результате подписания Соглашения о разделе продукции (СРП) в ноябре 1997 года иностранному консорциуму (сначала ОКИОК, затем Agip KCO), в состав которого вошли крупнейшие мировые нефтяные компании - Eni (оператор), British Gaz, ExxonMobil, Inpex, Phillips Petroleum, Shell, TotalFinaElf. Правительство РК “вошло в долю” лишь после принятия в 2005 году Закона о приоритетном праве государства на выкуп нефтяных активов на вторичном рынке и после того, как консорциум не смог обеспечить начало промышленной добычи в 2005-м, затем в 2010-м, а затем в 2011-м и 2012 годах. В итоге доля Казахстана в Кашаганском проекте достигла 16,81 процента. Последний раз попытка пустить нефть предпринималась в 2013 году. Причем сначала ставился срок начало года, затем - середина июля, после - 11 сентября. В тот день добыча первых баррелей все-таки состоялась. Но 24 сентября добыча на Кашагане была прекращена из-за утечки газа из газопроводов. Выяснилось, что поставщик обеспечил поставку некачественных труб и начало добычи откладывается на два года.

При этом бюджет страны, рассчитываемый, как известно, на три года, уже был подготовлен “под Кашаган”: в 2014 году в рамках первого этапа проекта Казахстан должен был добыть три миллиона тонн нефти (180 000 баррелей в сутки). В дальнейшем ежедневный объем планировалось увеличить сначала до 370 баррелей в сутки, а к 2020 году - до миллиона баррелей. Благодаря Кашагану в 2018 году добыча нефти должна была вырасти до 110 миллионов тонн с 82 миллионов в 2013 году.

“Технические проблемы” перенесли срок запуска на осень нынешнего года. 28 сентября на Кашагане были открыты краны, производство сырья за первые сутки составило 1,454 тонны. Впрочем, это был так называемый технический запуск. Проверка связи. Проверка обновленных труб. В консорциуме так “боялись сглазить”, что пытались даже отозвать новость о начале запуска.

Но вот накануне министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил, что с Кашагана уже начала поступать нефть в резервы “КазТрансОйла”. “Я вам скажу, что на Кашагане все идет своим путем, все нормально. Добыча не только началась, добыча с четырех скважин активно идет, с дебетом где-то 90 тысяч баррелей суточных”, - сказал министр. (Ранее вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев заявлял, что в третьей декаде октября планируется выход на коммерческую добычу в объеме 75 тысяч баррелей в сутки.) По его словам, на кашаганской нефти уже заработал нефтеперерабатывающий завод “Болашак”. Теперь очищенная нефть будет храниться в резервах “КазТрансОйла” до объявления первых экспортных поставок. А теперь о цифрах

Еще за пару лет до запуска Кашагана эксперты говорили, что столь суровые условия добычи на шельфе делают проект выгодным только при цене барреля выше 100 долларов. С падением стоимости ниже 50 отдельные аналитики даже намекали на перспективы “заморозки” проекта, потому как работать в убыток (хотя бы до корреляции цен) никто не захочет.

Даже если предположить, что Кашаган даст дополнительно 20-30 миллионов тонн нефти в год, это не принесет существенных барышей при цене 45 долларов за баррель (против прежних 110).

Однако Магзум Мирзагалиев считает, что “для государства этот проект в любом случае рентабельный, потому что мы будем получать роялти, налоги, и поэтому для государства он рентабелен при любой цене на нефть”. (Стоит напомнить, что стоимость Кашаганского проекта за 16 лет увеличилась почти в десять раз: с 14-15 миллиардов долларов до 150-180 миллиардов (цифры во всех источниках разнятся). И это без учета затрат на замену “худых” труб. Точную сумму затрат на них пока никто не озвучивал. Хотя называлась сумма 3-3,5 миллиарда.

Но стоит учесть, что это затраты не казахстанской стороны, а консорциума. То есть Казахстану и не надо “отбивать” эти деньги. Как государство, на территории которого идет добыча, он будет получать, повторимся, роялти и налоги, а с 2041 года (так оговорено в Соглашении о разделе продукции) - еще и доходы от продажи нефти.

Правда, из-за низкой ее стоимости в последнюю пару лет иностранные участники консорциума, как известно, просили Казахстан продлить сроки контракта по Кашагану еще на 20 лет: с 2041 по 2061 год. То есть они не надеются окупить расходы и получить достаточную прибыль в ближайшие 25 лет.

Но посмотрим, пойдут ли казахстанские власти им навстречу. Как бы там ни было, после того как Кашаган выйдет на полную проектную мощность, добыча на месторождении составит до 75 миллионов тонн в год (чуть меньше наших сегодняшних годовых объемов). А значит, Казахстан может войти в число крупнейших нефтедобывающих стран мира. Особенно с учетом намерения ряда стран ОПЕК снизить ежедневную добычу в государствах картеля. Астана