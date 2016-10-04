Мадина Меирманова

Вчера в парламенте обсуждали законопроект “О ратификации Соглашения между правительством РК и Международным агентством по атомной энергии о создании Банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в Республике Казахстан”. Он является завершающим этапом по юридическому оформлению Казахстана как международного уранового “запасника” Идея создания такого банка принадлежит МАГАТЭ. И появилась она еще в 2006 году как альтернатива бесконтрольному движению урана (с точки зрения ряда стран). Зарождалась такая идея на фоне “ядерной угрозы” со стороны Ирана и продолжающихся и сейчас “страшилок” о ядерном ударе со стороны КНДР. Тогда высказывались мнения, что единая площадка уранового топлива, на которой страны могут делать покупки “мирного атома”, была бы наиболее оптимальным вариантом контроля со стороны МАГАТЭ всех атомных проектов. Тогда же появились и требования к стране-оператору: государство должно обладать неядерным статусом, технологией и опытом в данной части ядерного цикла, соответствующей инфраструктурой, доверием МАГАТЭ, эффективной системой предстартового контроля. Спустя пять лет Казахстан подал заявку о намерении разместить Международный банк низкообогащенного урана на своей территории.

И хотя отношение казахстанцев к этой идее неоднозначное, проект, который может стоить миллиарды долларов (как инвестиций, так впоследствии и оплаты за услуги), просто не мог не привлекать Астану. И вот почему.

Юридически владельцем урана будет МАГАТЭ. И будет, соответственно, платить за “сохранность” владельцу банка - Казахстану. (Банк создан на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске.) Казахстан несет затраты на расходы по хранению низкообогащенного урана и поддержанию в рабочем состоянии оборудования банка. МАГАТЭ же несет расходы на персонал, приобретение низкообогащенного урана, оборудования и его эксплуатацию, технических средств, а также другие товары и услуги, которые необходимы для создания, обеспечения функционирования и обслуживания Банка низкообогащенного урана.

Впрочем, первоначальные затраты тоже имеются.

Изначально Казахстан подавал в заявке две площадки размещения банка: АО “Ульбинский металлургический завод” в городе Усть-Каменогорске и площадка № 5 на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона. В МАГАТЭ выбрали Усть-Каменогорск. Предполагалось, что под банк будет использовано одно из помещений завода. Мол, и условия есть, и опыт хранения подобных веществ. Но уже после подписания договора с МАГАТЭ (а это произошло 27 августа 2015 года) ситуация поменялась.

Зампред комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго Тимур Жантикин рассказывал, что старый склад на заводе, который изначально хотели переоборудовать под банк, не актуален: “Учитывая политическую значимость, мы решили немного посерьезнее защиту строить, мало ли что”.

Спецхранилище для низкообогащенного урана - это помещение площадью 600 квадратных метров и стоимостью около двух миллионов долларов. Затраты будут поровну поделены между МАГАТЭ и Ульбинским металлургическим заводом. И уже на следующий год оно будет готово принять первый уран на хранение.

Есть еще кое-какие расходы. МАГАТЭ не просто выделяет собственные средства на создание банка, оно собирает деньги со своих членов и “заинтересованных стран”. Для реализации проекта Банка низкообогащенного урана деньги выделили: Инициатива против ядерной угрозы - 50 миллионов долларов; правительство США - 49 миллионов долларов; Европейский союз - до 25 миллионов евро, включая 5 миллионов евро на модернизацию систем физической безопасности; Объединенные Арабские Эмираты - 10 миллионов долларов; Кувейт - 10 миллионов долларов; Норвегия - 5 миллионов долларов; Казахстан - 400 тысяч долларов плюс натуральные взносы, включая расходы на содержание Банка НОУ МАГАТЭ.

Что касается общественного мнения внутри Казахстана, то правительство не раз заявляло, что низкообогащенный уран не является радиоактивным отходом и не представляет интереса для террористов, так как не может быть использован в производстве ядерного оружия без соответствующих технологий, инфраструктуры и обогащения.

Пару лет назад министр иностранных дел Ерлан Идрисов так объяснял необходимость создания такого банка: “Дело в том, что международный урановый рынок нестабилен, и эта проблема косвенно связана с ядерной проблемой таких стран, как Иран, Северная Корея. Они беспокоятся, что в иногда у них может не хватить запасов урана для работы мирных ядерных станций. Поэтому и была рождена идея о создании международного банка, независимого, под эгидой МАГАТЭ, чтобы в случае необходимости страны могли по нормальным ценам купить без всяких политических препятствий этот уран для работы своих энергообъектов”. То есть МАГАТЭ создает собственное хранилище, откуда будет “выделять” всем желающим.

Кстати, пару лет назад, когда эта идея активно обсуждалась на всех уровнях, шел разговор о том, что в банке будет храниться до 60 тонн топлива. Однако на днях вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев сообщил, что в банке будет храниться 90 тонн ядерного топлива.

“По своим физическим и объемным характеристикам он уже гарантирует, что из этого объема топлива низкообогащенного урана просто невозможно будет сделать оружие массового уничтожения, - сообщил Джаксалиев. - По изотопу урана - это концентрация не выше 4,75 процента, что, безусловно, не позволяет при дальнейшем его обогащении привести к получению оружейного материала. По объему (низкообогащенного урана, который будет храниться в банке) - это 90 тонн, который рассчитан на загрузку реактора мощностью один гигаватт, или 1000 мегаватт”.

И, наконец, еще одна причина, по которой Казахстан заинтересован в размещении банка на своей территории.

МАГАТЭ будет закупать низкообгащенный уран. И, как надеются в Астане, закупка будет производиться в Казахстане.

Ну, в общем, зачем нужен банк миру, МАГАТЭ и крупным ядерным державам - понятно. Им нужна площадка, где складировался бы уран для возможных продаж по всем “ненадежным” странам.

А вот зачем он нужен Казахстану? Да, банк - место, куда можно гарантированно сбыть свой уран. (В прошлом году в стране добыли 23 800 тонн урана.) Однако для нашей страны найти покупателей урана - не такая большая проблема. Особенно учитывая уровень развития атомной промышленности по всему миру (на планете действуют 59 объектов ядерной энергетики и планируется запуск 168 новых. Так что рынок сбыта в ближайшие годы не только сохранится, но будет только расти). Добавить к этому самую низкую себестоимость добываемого сырья - так мы вообще вне конкуренции.

В казахстанском уране (как низкообогащенном, так и обогащенном) уже проявили заинтересованность Китай, Индия, США и даже Украина.

А значит, банк нужен в первую очередь для имиджа. Мы - страна, прославившаяся на весь мир отказом от ядерного оружия. Мы - радетели за “зеленую” экономику и право каждого на мирный атом. Ну и, конечно, за мир во всем мире путем жесткого контроля движения ядерного топлива и недопущения попадания его в руки “неблагонадежных” (террористической направленности).

Впрочем, конечно, кроме гуманитарно-идеологических и имиджевых целей должна быть и финансовая выгода. Пока мы только тратим деньги. Когда же они начнут поступать к нам в бюджет?

Если вести речь о закупках МАГАТЭ, то, как уже сказали, в принципе, у нас есть клиенты на наши объемы. Конечно, 90 тонн - хороший заказ. Но при нашем уровне добычи (при уже имеющихся контрактах) не настолько хорош, чтобы так сильно держаться за него. Например, в прошлом году “Казатомпром” подписал контракт с Индией на поставку 5000 тонн, имеется контракт с Китаем на поставку 180 тонн ядерных топливных таблеток. МАГАТЭ на этом фоне - капля в море.

Вполне возможно, что, заручившись поддержкой МАГАТЭ, Астана сможет найти новых клиентов на свой уран. Но пока это только догадки.

Астана