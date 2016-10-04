Ольга Шишанова

В Астане открыли памятник Рахымжану Кошкарбаеву - советскому бойцу, который вместе со своим другом Григорием Булатовым первым водрузил знамя на фашистском Рейхстаге. Однако справедливость восторжествовала только спустя много десятилетий Долгое время считалось, что первыми в Берлине на Рейхстаге Красное знамя оставили двое других солдат - Михаил Егоров и Мелитон Кантария, однако сделали они это спустя только семь часов после того, как красный стяг заполыхал на фасаде здания 30 апреля благодаря Кошкарбаеву и Булатову. Официально же Красное знамя Победы на Рейхстаге оказалось еще позже - только 2 мая. Но все это стало известно лишь в 2005 году благодаря раскрытым архивным данным.

В то же время сам герой предпочитал об этом молчать на протяжении всей своей жизни, не имея ни регалий, ни наград. И это несмотря на проявленную отвагу тогда и, например, во время переправы через Одер, когда взвод, которым командовал Рахымжан Кошкарбаев, осуществлял прикрытие основных сил советских частей. Его бойцы первыми форсировали реку и захватили плацдарм на вражеском берегу. Взвод тогда уничтожил в рукопашной схватке 40 фашистов.

Тем не менее награда все-таки нашла своего героя, и в 2001 году указом президента РК Кошкарбаев был посмертно награжден званием “Халык Кахарманы”.

“А в 2005 году и Центральный архив России подтвердил подвиг бойцов”, - рассказывала двоюродная сестра героя Рымжан Мусабеккызы в прошлом году накануне предполагаемой даты открытия памятника брату, которое, однако, как заявили тогда в акимате, ввиду отсутствия финансирования было перенесено на 2016 год.

Вспоминая свои разговоры с братом, она добавила, что “полковой командир дал распоряжение идти к Рейхстагу, но бойцов почти не оставалось, пошли Рахымжан и его друг Григорий Булатов. Когда проползли больше 350 метров под непрерывным обстрелом за девять часов, они все-таки смогли установить флаг на фасаде. Первым это увидели фашисты, охраняющие Рейхстаг, от которых советские солдаты и узнали обо всем. А потом в истории говорили, что флаг водрузили не они, а Кантария и Егоров, но они это сделали позже!”.

Да и вообще судьбу Кошкарбаева, который в 13 лет остался круглым сиротой и оказался в детском доме, легкой не назовешь. Когда началась Великая Отечественная война, ему было только 16 лет. Рахымжан хотел отправиться на фронт добровольцем, но попал на передовую лишь в 1944 году после окончания Тамбовского общекомандного пехотного училища. Юному герою шел в то время лишь 21-й год. Таким он и запечатлен на памятнике, который расположился в столичном сквере на углу проспекта Бауыржана Момышулы - еще одного героя тех огненных лет, и улицы, носящей имя самого Рахымжана. Вот только сюжет самого монумента, на воплощение идеи которого, кстати, ушло два года, кажется, мягко говоря, непродуманным и странным из-за того, что подвиг совершали двое, а запечатлен один. Конечно, можно было бы это объяснить тем, что, по воспоминаниям, знамя устанавливал Рахымжан, а Григорий его подсаживал на плече, будучи где-то внизу. Или тем, что казахстанец из них - только один?.. И все же - неужели не хватило денег или пожалели камня и бронзы, чтобы показать подвиг двоих, тем более фронтовых друзей? Ведь победу, которая досталась потом и кровью, наши деды добывали вместе, сражаясь плечом к плечу, защищая родную, общую землю от фашистских захватчиков. Что особенно важно доказать и показать подрастающему поколению на фоне сегодняшних попыток переписать историю, тем более Великой Отечественной войны.

Но поторопились, завершив строительство 11-метрового монумента весом в 63 тонны всего за месяц, автором которого стал казахстанский скульптор Аскар Нартов, известный созданием памятника Абаю Кунанбаеву в Караганде.

Фронтовой друг казахстанского героя Григорий Булатов также оказался обделен справедливостью. За подвиг, который он совершил вместе с Кошкарбаевым, его первоначально хотели представить к званию Героя Советского Союза, но затем наградили только орденом Красного Знамени. Эта награда, согласно первому статуту, полагалась за особые заслуги при защите Отечества, в том числе за то, что оказался в числе первых при взятии города, улицы, дома, занятого врагом.

Может быть, поэтому про своего героя россияне благополучно забыли на долгие годы. И только в 2005 году на кладбище городка Слободский, где он был похоронен еще в 1973 году, ему воздвигли каменную плиту с надписью “Знаменосец Победы”. А спустя 10 лет торжественно открыли восьмиметровый памятник в кировском парке Победы.

Кстати, памятник, что был установлен Григорию Булатову в Кирове, также “одинок”. Что это - недосмотр властей, равнодушное отношение к прошлому своих героев или намеренное искажение истории?

Хотя за подвиг такого масштаба, если честно, и Звезды Героя будет маловато... Как бы там ни было, российские власти могли бы поздравить Булатова и Кошкарбаева гораздо более торжественно. И, кстати, использовать это событие еще и политически грамотно. Представьте мероприятия по всей стране (и за ее пределами), на которых всякий раз упоминаемое водружение победного знамени над германским Рейхстагом ненавязчиво констатировало, что называется, и своим, и чужим, кто в действительности победил в той войне. Согласитесь, нелишнее напоминание в нынешней ситуации в мире, когда активно переписывается история.

А главное - и повод достойный.

Астана