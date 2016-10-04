Константин Кочевников

Вчера общественности стало известно о правительственном Постановлении № 580 от 11 октября 2016 года, которое позволит арабским шейхам охотиться на дрофу-красотку (или джека, как птицу называют в мире) в казахстанских заповедных зонах. Известие предсказуемо вызвало бурление эмоций в социальных сетях. Оскорбленное до глубины души население интернета заподозрило чиновников в распродаже страны и ее богатств за бесценок, попутно задавшись вопросом вроде того, почему “им” (арабским шейхам) “все можно”, а нам (надо понимать, честным гражданам-налогоплательщикам) - нельзя!



Прежде введем читателя в курс дела. Правительственное постановление опирается на статью 15 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года “Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира”. Поэтому стало возможным разрешить проведение соколиной охоты на дрофу-красотку с собственными соколами в период с 10 октября по 15 ноября 2016 года четверым шейхам: Халифу Бин Заед Аль Нахаяну на 35 особей дрофы-красотки на территориях Арысской и Карактауской государственных заповедных зон республиканского значения в ЮКО и 49 особей дрофы-красотки на территории Южно-Казахстанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Жамбылской, Кызылординской и ЮКО; Суруру Бин Мухаммеду Аль Нахаяну и Сеифу Бин Мухаммеду Аль Нахаяну - на 21 и 20 особей соответственно на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области; Джасем Бин Хамад Бин Халифа Аль Тани - на 12 особей на территории Андасайского государственного природного заказника республиканского значения в Жамбылской области и 37 особей на территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях. Итого разрешили изъять из живой природы 175 дроф-красоток - вида хотя и не исчезающего, а лишь уязвимого (согласно его охранному статусу), но все ж таки краснокнижного!

Впрочем, справедливости ради надо сказать - практика эта не нова. Подобные разрешения арабским шейхам правительство выдает регулярно: в 2012 году - 120 штук, в 2014-м - 131, в 2016-м - 175.

Мало того, постановлением поручено комитету лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза выдать шейхам разрешения на добычу дрофы-красотки с собственными соколами, а главам регионов, то есть акимам Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей - оказать необходимое содействие в организации указанных мероприятий.

Плату за добывание одной дрофы-красотки определили в 260 МРП, или 551 460 тенге. Если все разрешенное постановлением правительства количество птиц будет добыто, государство получит 96,5 миллиона тенге.

Что можно сказать в контексте изложенного прежде всего? Не секрет, что арабские шейхи в Казахстане - гости желанные. Приезжают они не с пустыми руками. Их приезд - не только охота. Это и обеспечение бытовых условий, и сопровождение, и, надо думать, “любой каприз за ваши деньги”. Поэтому те, кому посчастливилось вписаться в эту сервисную команду, в накладе не остаются. Немного удивляет, правда, что государство оценило стоимость дрофы-красотки так невысоко.

Правительственным постановлением определена сумма, примерно равная 1661 доллару. Можно предположить, что шейхи так или иначе “добьют” еще мимо кассы и услышат привычное “Приезжайте еще!”. Таковы правила игры, которые устраивают участников процесса. (По прямой аналогии из прошлого и из опыта общения с одним известным, но, к сожалению, уже покойным охотоведом, “общие”, так сказать, расходы значительно превышают официальную таксу. С десяток лет назад упомянутый специалист в сфере организации иностранной туристической охоты рассказывал, что гость платил до семи тысяч долларов за, скажем, козерога, при том, что официальная оплата составляла около тысячи долларов за экземпляр!)

Справедливости ради следует сказать, что шейхи и вне охотничьего сезона кое-что делают, чтобы исчезающий вид дрофы-красотки не остался только в воспоминаниях да среди экспонатов зоологического музея. В частности, по инициативе арабской стороны в окрестностях Шымкента организовали питомник по разведению маточного поголовья дрофы-красотки. Замахнулись на пять тысяч особей в год. Первый ощутимый приплод и выпуск в живую природу молодых птиц произвели в 2015 году.

На Аравийском полуострове джека почти истребили. И потому арабские шейхи давно рассматривают Казахстан и Среднюю Азию как почти свои охотничьи угодья. Сюда еще в брежневско-кунаевские времена приезжали их недавние предки, отцы и деды. А сегодня, понятно, эта проторенная дорожка ничуть не становится извилистее. По крайней мере обеспечена какая-то видимость прозрачности. А ведь могли же (это я о принимающей стороне) никого и не ставить в известность. Мало ли кто помимо шейхов у нас отправляется в заповедную зону и не “светится”...

Жусандала, полынная степь, входит в ареал дрофы-красотки, куда она возвращается после зимовки на Ближнем и Среднем Востоке. Дрофы собираются вместе только в период миграций. В оседлый период расселяются индивидуально, создают семьи, выводят птенцов. Заметить дрофу-красотку, особенно на большом расстоянии, очень сложно. Окраска цвета высохшей травы хорошо маскирует ее. Природная осторожность делает ее весьма непростым трофеем. Завидев приближающийся автомобиль, всадника или пешего человека, дрофа делает короткий разбег, отрывается от земли и летит от источника беспокойства весьма невысоко, буквально “бреет” землю. А затем, добравшись до островка травы, быстро ныряет и бежит извилистым путем, изредка, подобно перископу, показывая свою голову над зарослями.

Дрофа может быть незаметной для человека, но не для хищной птицы. Потому и охотятся на нее с соколами.

И напоследок. Статья 15 “Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных” Закона “Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира” составлена так, что в исключительных случаях позволяет изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. В исключительных случаях и по решению правительства Республики Казахстан. Для разведения в специально созданных условиях и последующего выпуска в среду обитания, для развития национальных видов охоты, для научных исследований, для селекции.

Интурохоты в этом списке, как видим, нет, но, возможно, она понимается как развитие национальных видов охоты?

Не знаем, насколько это корректно, но случай и вправду поучительный. Как для отечественных статусных охотников, стреляющих дичи не меньше шейхов, только вот питомники при этом не строящих. Так и для государства, которому не мешало бы распространить опыт драть три шкуры со всякого, кто желает поохотиться в заповедниках.

Ведь и так лютуют браконьеры. Тех же гусей каждый год стреляют до миллиона (!) штук. Только вот мимо кассы.