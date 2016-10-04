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Без паспорта как без рук Новость дня / События

Алла Иванилова
В Казахстане с 2021 года в документах, удостоверяющих личность, появится новый пункт - отпечатки пальцев. По мнению чиновников, данная мера позволит решить немало проблем

 

Законопроект “О дактилоскопической и геномной регистрации” планируется презентовать в парламенте в конце октября и принять до конца текущего года. Ранее подобный закон разрабатывался в 2001 и 2014 годах, но по различным причинам его принятие откладывалось на более благоприятное время. И, видимо, оно наступило.
Законопроект разрабатывался с учетом международной практики, а в этом вопросе она обширная. По данным Статистического бюро ООН, с 2009 года 118 стран мира начали реализовывать национальные проекты по внедрению биометрической регистрации, к которым относятся такие характеристики человека, как отпечатки пальцев рук, радужная оболочка глаз, двухмерное и трехмерное изображение лица, ДНК, подпись и некоторые другие. Впереди планеты всей Соединенные Штаты Америки и Европейский союз. В США после теракта 11 сентября 2001 года был разработан ряд мер по биометрической регистрации. Так, c 2005 года граждане других государств при въезде на американскую территорию подвергаются обязательной процедуре фотографирования и снятия отпечатков пальцев. А с 2009 года и для въезда в Шенгенскую зону необходимо пройти процедуру биометрической регистрации, включающей сбор отпечатков 10 пальцев рук и их хранение не менее пяти лет, по истечении которых дактилоскопическая регистрация повторяется.
В ноябре 2011 года Национальный институт стандартов и технологии (Вашингтон, США) опубликовал биометрические стандарты, куда включены стандарты по созданию баз данных: отпечатки пальцев, изображения лица и радужной оболочки глаза, ДНК, отпечатки ступней, травматических повреждений, зубов, голос. Это первый международный стандарт для обмена данными, который может быть использован для идентификации. А в Аргентине пошли дальше. В целях противодействия участившимся фактам торговли детьми у всех рождающихся малышей снимаются электронные оттиски ног и рук.

 

 

В Казахстане из 11 документов, удостоверяющих личность, семь (паспорт и удостоверение личности гражданина РК, вид на жительство иностранца в РК, удостоверение лица без гражданства, дипломатический и служебный паспорта, удостоверение личности моряка) являются биометрическими и содержат микросхемы, где в защищенном виде хранится графическая и текстовая информация о владельце документа, в том числе фотоизображение, подпись. Однако сегодня признано - невозможно полностью автоматически распознать по двухмерной фотографии в связи с большой вероятностью ошибки автоматического сравнения до 50 процентов. Введение дополнительного дактилоскопического параметра в документы даст немало преимуществ государству и их владельцам. Прежде всего, основная задача введения такой регистрации - борьба с международной организованной преступностью и терроризмом, в частности, недопущение на территорию страны особо опасных преступников либо лиц, вынашивающих намерение совершения терактов. Данные меры нацелены также на борьбу с незаконной миграцией и контроль над миграцией, на искоренение подделок документов и упрощение визового режима и процедуры паспортного контроля. Согласно данным Министерства внутренних дел, c 2011 по 2015 год в Казахстане выявлено 418 фактов незаконного изготовления документов, удостоверяющих личность.
Практика показывает, что число неопознанных трупов при массовой гибели людей в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера достигает 50 процентов и более. Наличие дактилоскопической информации в соответствующих базах данных позволит идентифицировать жертв трагических событий, а также сократить списки без вести пропавших граждан и неопознанных трупов.
В случае, если на этот раз законопроект “О дактилоскопической и геномной регистрации” будет принят, отпечатки пальцев с помощью дактилоскопических сканеров бескрасковым методом будут снимать у всех казахстанцев, достигших 16-летнего возраста при получении паспорта или удостоверения личности, а также у иностранцев, прибывающих в Казахстан. При этом геномная регистрация - биологический материал с информацией об определенных фрагментах ДНК - будет применяться для учета осужденных по тяжким и особо тяжким делам, а также, связанным с половой неприкосновенностью. Помимо этого данный вид регистрации будет использоваться в отношении биологических родственников без вести пропавших.
В течение пяти лет правительство намерено подготовить базы данных. В целом на реализацию данных мер государство потратит 24 миллиарда тенге.

 

Астана

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Просмотрено: 21 раз Просмотров: 21 опубликовал: Ruslan Сегодня, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
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