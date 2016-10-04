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Предпринимательский минимум Новость дня / События

Мадина Меирманова
Бурные дискуссии развернулись в среду на пленарном заседании мажилиса вокруг поправок в законодательные акты по вопросам налогообложения и таможенного администрирования. А больше всего споров вызвала мера по снижению минимального порога для установки бизнеса на учет по НДС. А именно: есть оборот в восемь тысяч у.е. в месяц - плати дополнительные 20 процентов налогов

 

Очень давно мажилисмены не дискутировали столь долго по одному законопроекту. Более часа продолжались споры по обсуждению документа, который у трибуны защищал министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.
Главная предлагаемая новелла - снижение действующего минимального порога для установки на учет по налогу на добавленную стоимость (НДС). До 2017 года этот порог сохранится на текущем уровне (30 000 МРП), а к 2020 году опустится в два раза - до 15 000 МРП (или 31,8 миллиона по текущему показателю МРП). “Вместе с этим предлагается восстановить норму в Налоговом кодексе по добровольной постановке на регистрационный учет по НДС. Дополнительные поступления за 2018 - 2020 годы составят 166 972,0 миллиона тенге”, - сообщил Бишимбаев.
Однако у депутатов перспектива снижения порога для НДС вызвала крайнее неприятие. Мажилисвумен от партии бизнеса “Ак жол” Меруерт Казбекова весьма эмоционально напомнила министру, что сегодня “каждое кафе имеет ежемесячный оборот в три миллиона”. А значит, практически каждый хорошо работающий предприниматель вынужден будет платить 20 процентов налогов. Добавить к этому возрастающую нагрузку на фонд заработной платы, вот и получается, что общая налоговая “температура” в Казахстане вырастет чуть ли не в два раза.
Впрочем, министр напомнил, что сегодня у нас едва ли не половина предпринимателей пытаются “списать” НДС на малооборотные предприятия. И государство в результате недополучает огромные суммы. А если добавить к этому уровень теневой экономики (она, по словам Бишимбаева, составляет едва ли не треть всей экономики), то получается, что почти половина бюджета обескровлена скрывающимися от налогов.
Беря в руки бич, правительство манит и пряником. Еще одна норма предполагает “исключение условия по наличию земельного участка у сельскохозяйственных кооперативов при применении специального налогового режима и сохранение права применения единого земельного налога крестьянскими хозяйствами, которые осуществляют реализацию ранее использованных активов”. А также освобождение от корпоративного подоходного налога дохода при списании задолженности в случае отсутствия коммерческого обнаружения по инвестиционному финансированию.

 

 

Вместе с тем пополнение доходной части бюджета будет вестись и за счет повышения акцизов на алкоголь и табачные изделия уже со следующего года. “Предлагается установить ставки акцизов на 2017 год с поэтапным повышением в 2018 и 2019 годах: на алкогольную продукцию за один литр в 2017 году - 2000 тенге, 2018 году - 2275 тенге и в 2019-м - 2550 тенге. Действующая ставка - 1380 тенге за литр”, - сообщил Бишимбаев. В результате розничная цена водки может вырасти на 12 процентов. “Пряником” же станет обнуление ставки на производство спирта, что позволит “уменьшить маржинальность импортируемой водки и увеличит конкурентоспособность казахстанских производителей”.
Последнее заявление, к слову, имеет под собой весьма веское основание с учетом открытых границ со странами ЕАЭС.
Повысятся и акцизы на пиво и пивные напитки. Действующая ставка - 26 тенге за литр - не менялась уже 16 лет. Теперь акциз вырастет до 39, 48 и 57 тенге соответственно (по годам).
Что касается акцизных сборов на табачные изделия, то в следующие три года они вырастут с 6200 до 8700 тенге за 1000 штук. Это повысит розничную цену на условную пачку сигарет с 240 до 300 тенге.
Все это приведет к тому, что “дополнительные поступления в местные бюджеты за 2017 - 2019 годы составят 12 450 миллионов тенге. Причем самый большой вклад ожидается в 2019 году - более пяти миллиардов.
Тем не менее у депутатов много вопросов. Так, фракция “Ак жол” сообщила, что не намерена голосовать за концептуальное одобрение законопроекта в первом чтении. Но если правительство хорошо поработает, то, может быть, депутаты фракции “передумают” ко второму чтению документа.
Например, депутатов совершенно не удовлетворила позиция Кабмина по снижению уровня безнадежной задолженности в ссудном портфеле банков и усилению защиты потребителей финансовых услуг в рамках инструментов снижения долговой нагрузки по сомнительным и безнадежным кредитам. Они напомнили, что банкам и так много лет помогают, да только результата пока не заметно. На что Бишимбаев вынужденно констатировал: за годы помощи размер налогов, уплачиваемых банками, действительно не вырос.
Теперь депутаты приступили к более детальному обсуждению налоговых поправок. Судя по всему, процесс будет весьма бурным. Но кратким. Поскольку многие из норм документа должны начать действовать уже с января будущего года.
Что же касается таможенной части законопроекта, то она практически совсем незаметна. И все потому, что уже в декабре этого года главы государств - членов ЕАЭС должны подписать единый для союза Таможенный кодекс. А потому сегодня реформировать национальное законодательство просто рано.

 

Астана

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Просмотрено: 11 раз Просмотров: 11 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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