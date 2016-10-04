Ольга Шишанова Алматинский зоопарк снова оказался в эпицентре скандала - на прошлой неделе от целого букета болезней там погиб гепард, а еще раньше от отравления скончался молодой здоровый жираф За 10 месяцев в Алматинском зоопарке погибли 20 животных, в том числе такие, которые являлись единственными представителями своего вида на территории зоопарка. В том числе рысь, сайгак, техасский гремучник, европейская лань, лама, як, ястреб, хорек, суриката, сокол, винторогий козел, удав и др. Что моментально вызвало очередную волну негодования в социальных сетях, причем снова, как и в прошлый раз, когда полгода назад в зоопарке умерла от болезни тигрица Куралай, направленную на руководство зоопарка. С одной стороны, посетителей Алматинского зоопарка понять можно - животных жаль, да и не у всех содержание их в неволе вызывает положительные эмоции. С другой стороны, не стоит забывать и о собственном участии в жизни того же зоопарка. То есть в буквальном смысле участвовать в уничтожении животных. И это не голословное обвинение.

Например, о чем говорит история с молодым и здоровым до последнего момента жирафом, который вдруг неожиданно умер от сильного отравления, каким образом это произошло? Почему в этом секторе не было камер наблюдения? Все это сродни детективу, в котором происходит преднамеренное и циничное убийство животных. Потому что сотрудники зоопарка не исключают и того, что погибнуть “помогли” таким же образом и гепарду, чьи биологические материалы сейчас отправлены на экспертизу. Между тем гепард хоть и болел, однако получал лечение на основе международных стандартов и консультаций, которые были усилены в зоопарке после трагедии с тигрицей Куралай. Повторим, вольеры этих животных не были охвачены камерами наблюдения, которых сейчас в зоопарке всего 80 единиц. Однако после случившегося их количество намерены увеличить до 120. А еще не помешало бы усилить и охрану животных, оградив их от “доброжелателей”, которые, несмотря на таблички “Зверей кормить запрещено”, все-таки позволяют себе это, и, как видно, не всегда с добрыми намерениями.

Кстати, не так давно похожая история произошла в зоопарке украинского города Николаева, где такие же “активисты” с целью закрытия зоопарка пошли на то, чтобы начать травить животных. В результате пару недель назад там погибли два представителя семейства кошачьих, оказавшиеся наиболее восприимчивыми к отравленной пище, зато к зоопарку было привлечено негативное внимание.

Так что это повод задуматься, все ли происходящее в зоопарке Алматы дело рук его сотрудников, которых все вокруг пытаются выставить монстрами, убивающими беззащитных животных, или проблема на самом деле все-таки гораздо глубже, и за ней стоят совсем другие люди? Поневоле вспомнишь поговорку древних римлян “Ищи, кому выгодно”. Попробуем разобраться. Во-первых, на сайте зоопарка действительно указан список животных, которые погибли в нем в этом году. Можно негодовать сразу, а можно посмотреть более внимательно, и кроме нескольких случаев, которые требуют более детального рассмотрения, легко заметить, что большинство перечисленных животных все-таки пало от проблем со здоровьем, связанных с возрастными изменениями. Таким образом, в зоопарке от старости умер ястреб-тетеревятник, который в неволе редко доживает до 15-18 лет (в данном случае ему было уже более 14 лет), достиг своего возрастного предела и огромный удав, который прибыл из Тульского зоопарка еще в 1991 году (эти рептилии живут примерно 20-25 лет).

По мнению исполнительного директора международной комиссии ЕАРАЗА Владимира Фролова, уровень смертности в Алматинском зоопарке намного ниже того, который существует в мировой практике. То есть нормой считается примерно 10 процентов падежа от общего количества животных зоопарка в год, в то время как в Алматинском зоопарке эта цифра не превысила шести процентов (общее количество животных в нем на сегодняшний день более пяти тысяч особей).

Ну а раз смертность естественная, то истерика явно искусственная. Ведь как получалось на протяжении всего последнего времени - если какое-то животное в зоопарке Алматы заболевало, то моментально об этом событии начинали писать некоторые СМИ, к ним подключались пользователи в соцсетях, и непременно начинал звучать призыв о закрытии зоопарка и о раздаче “оставшихся в живых животных”.

Однако, в Московском зоопарке, по словам Фролова, “каждый день умирает одно животное, а в зоопарке Алматы нет такой беды”. И ведь никто не призывает закрыть зоопарк в Москве. Потому что это жизнь, и зверям, как и людям, свойственна смертность, тут ничего не поделаешь.

Другое дело, когда им “помогают” уйти из жизни. Но это не повод раздувать истерию о срочном закрытии зоопарка, а конкретный вопрос, который должен привлечь самое пристальное внимание правоохранительных органов. В частности, по статье 276 УК РК “Жестокое обращение с животными”, нарушение которой предусматривает хоть и не адекватное за совершенное преступление наказание - до двух лет ограничения свободы - из-за непонятного гуманизма законодательства, но все же... Хотя какой может быть гуманизм, если живое существо, за которое, кстати, проплачены огромные деньги из государственного бюджета, в муках умирает из-за чьей-то алчности и жадности.

Ведь наверняка все происходящее оказывалось вовсе не случайностью.

Особенно если задуматься о том, какого размера раньше была территория зоопарка и сколько ее осталось сейчас.

Так, согласно Википедии, в 1937 году, на момент его открытия на берегу реки Казачки, общая площадь зоопарка была 46 гектаров, которые расположились в большом парковом массиве. С тех пор она сократилась до 21 гектара, а 25 были потихоньку-понемножку разобраны, растащены, выкуплены под различные “нужды” - особняки, частные территории и т.п. Однако и оставшаяся территория, расположенная близко к горам, а значит, весьма привлекательная в плане дальнейшей коммерческой застройки, до сих пор не дает спать спокойно тем, для кого золотой телец, а вовсе не живой архар, поставлен во главу угла. А двухмиллионный город... Ну что ж, он обойдется и без зоопарка. Ведь отобрали же у алматинцев трамвайный парк, и ничего! Вроде как так и надо было. Достаточно было только раздуть массовую истерию, доведя ее до вселенских масштабов, и, надавив на больные точки, которых сегодня немало накопилось в окружающей жизни, “освободить” понравившуюся землю от трамвайного парка.

Теперь, похоже, дело дошло и до зоопарка. Правда, тенденция несколько пугающая. Сначала вагоны, затем звери... Кто на очереди? Астана