СЛОВЕСНАЯ БОМБА

ТЕРАКТ КАК ШАНС ПОЛУЧИТЬ ТРИБУНУ
Подробнее >>>
ЛЕГЕНДЫ “САХА ТЕАТРА“

ЯКУТЫ ЗАМАХНУЛИСЬ НА УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Убийства ради жилплощади? Новость дня / События

Ольга Шишанова

Алматинский зоопарк снова оказался в эпицентре скандала - на прошлой неделе от целого букета болезней там погиб гепард, а еще раньше от отравления скончался молодой здоровый жираф

 

За 10 месяцев в Алматинском зоопарке погибли 20 животных, в том числе такие, которые являлись единственными представителями своего вида на территории зоопарка. В том числе рысь, сайгак, техасский гремучник, европейская лань, лама, як, ястреб, хорек, суриката, сокол, винторогий козел, удав и др. Что моментально вызвало очередную волну негодования в социальных сетях, причем снова, как и в прошлый раз, когда полгода назад в зоопарке умерла от болезни тигрица Куралай, направленную на руководство зоопарка. С одной стороны, посетителей Алматинского зоопарка понять можно - животных жаль, да и не у всех содержание их в неволе вызывает положительные эмоции. С другой стороны, не стоит забывать и о собственном участии в жизни того же зоопарка. То есть в буквальном смысле участвовать в уничтожении животных. И это не голословное обвинение.
Например, о чем говорит история с молодым и здоровым до последнего момента жирафом, который вдруг неожиданно умер от сильного отравления, каким образом это произошло? Почему в этом секторе не было камер наблюдения? Все это сродни детективу, в котором происходит преднамеренное и циничное убийство животных. Потому что сотрудники зоопарка не исключают и того, что погибнуть “помогли” таким же образом и гепарду, чьи биологические материалы сейчас отправлены на экспертизу. Между тем гепард хоть и болел, однако получал лечение на основе международных стандартов и консультаций, которые были усилены в зоопарке после трагедии с тигрицей Куралай. Повторим, вольеры этих животных не были охвачены камерами наблюдения, которых сейчас в зоопарке всего 80 единиц. Однако после случившегося их количество намерены увеличить до 120. А еще не помешало бы усилить и охрану животных, оградив их от “доброжелателей”, которые, несмотря на таблички “Зверей кормить запрещено”, все-таки позволяют себе это, и, как видно, не всегда с добрыми намерениями.
Кстати, не так давно похожая история произошла в зоопарке украинского города Николаева, где такие же “активисты” с целью закрытия зоопарка пошли на то, чтобы начать травить животных. В результате пару недель назад там погибли два представителя семейства кошачьих, оказавшиеся наиболее восприимчивыми к отравленной пище, зато к зоопарку было привлечено негативное внимание.
Так что это повод задуматься, все ли происходящее в зоопарке Алматы дело рук его сотрудников, которых все вокруг пытаются выставить монстрами, убивающими беззащитных животных, или проблема на самом деле все-таки гораздо глубже, и за ней стоят совсем другие люди? Поневоле вспомнишь поговорку древних римлян “Ищи, кому выгодно”.

 

 

Попробуем разобраться. Во-первых, на сайте зоопарка действительно указан список животных, которые погибли в нем в этом году. Можно негодовать сразу, а можно посмотреть более внимательно, и кроме нескольких случаев, которые требуют более детального рассмотрения, легко заметить, что большинство перечисленных животных все-таки пало от проблем со здоровьем, связанных с возрастными изменениями. Таким образом, в зоопарке от старости умер ястреб-тетеревятник, который в неволе редко доживает до 15-18 лет (в данном случае ему было уже более 14 лет), достиг своего возрастного предела и огромный удав, который прибыл из Тульского зоопарка еще в 1991 году (эти рептилии живут примерно 20-25 лет).
По мнению исполнительного директора международной комиссии ЕАРАЗА Владимира Фролова, уровень смертности в Алматинском зоопарке намного ниже того, который существует в мировой практике. То есть нормой считается примерно 10 процентов падежа от общего количества животных зоопарка в год, в то время как в Алматинском зоопарке эта цифра не превысила шести процентов (общее количество животных в нем на сегодняшний день более пяти тысяч особей).
Ну а раз смертность естественная, то истерика явно искусственная. Ведь как получалось на протяжении всего последнего времени - если какое-то животное в зоопарке Алматы заболевало, то моментально об этом событии начинали писать некоторые СМИ, к ним подключались пользователи в соцсетях, и непременно начинал звучать призыв о закрытии зоопарка и о раздаче “оставшихся в живых животных”.
Однако, в Московском зоопарке, по словам Фролова, “каждый день умирает одно животное, а в зоопарке Алматы нет такой беды”. И ведь никто не призывает закрыть зоопарк в Москве. Потому что это жизнь, и зверям, как и людям, свойственна смертность, тут ничего не поделаешь.
Другое дело, когда им “помогают” уйти из жизни. Но это не повод раздувать истерию о срочном закрытии зоопарка, а конкретный вопрос, который должен привлечь самое пристальное внимание правоохранительных органов. В частности, по статье 276 УК РК “Жестокое обращение с животными”, нарушение которой предусматривает хоть и не адекватное за совершенное преступление наказание - до двух лет ограничения свободы - из-за непонятного гуманизма законодательства, но все же... Хотя какой может быть гуманизм, если живое существо, за которое, кстати, проплачены огромные деньги из государственного бюджета, в муках умирает из-за чьей-то алчности и жадности.
Ведь наверняка все происходящее оказывалось вовсе не случайностью.
Особенно если задуматься о том, какого размера раньше была территория зоопарка и сколько ее осталось сейчас.
Так, согласно Википедии, в 1937 году, на момент его открытия на берегу реки Казачки, общая площадь зоопарка была 46 гектаров, которые расположились в большом парковом массиве. С тех пор она сократилась до 21 гектара, а 25 были потихоньку-понемножку разобраны, растащены, выкуплены под различные “нужды” - особняки, частные территории и т.п. Однако и оставшаяся территория, расположенная близко к горам, а значит, весьма привлекательная в плане дальнейшей коммерческой застройки, до сих пор не дает спать спокойно тем, для кого золотой телец, а вовсе не живой архар, поставлен во главу угла. А двухмиллионный город... Ну что ж, он обойдется и без зоопарка. Ведь отобрали же у алматинцев трамвайный парк, и ничего! Вроде как так и надо было. Достаточно было только раздуть массовую истерию, доведя ее до вселенских масштабов, и, надавив на больные точки, которых сегодня немало накопилось в окружающей жизни, “освободить” понравившуюся землю от трамвайного парка.
Теперь, похоже, дело дошло и до зоопарка. Правда, тенденция несколько пугающая. Сначала вагоны, затем звери... Кто на очереди?

 

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 8 раз Просмотров: 8 опубликовал: Ruslan Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Октябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Октябрь 2016 (153)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (177)
Май 2016 (162)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390