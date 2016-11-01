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Лес чудес Новость дня

Сам факт появления этих лесов, а раскиданы они оказались по всей республике - Восточный Казахстан, Акмолинская область, СКО, Костанайская область, часть Павлодарской области, Алматинская область - то есть практически везде, кроме запада и части юга страны, восходит ко времени развала СССР. Как рассказал “НП” руководитель управления леса и ООПТ комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Максат Елемесов, “после развала Союза, во времена становления республики, часть земельных участков не обрабатывалась. В то время как лес имеет свойство естественно возобновляться. Где-то по розе ветров семена разлетаются, на заброшенных пашнях начинают прорастать, где-то поля не ухожены, и потому эти сельхозучастки зарастают лесом”. Но это только одна из причин.
Ведь в советское время на балансе совхозов и колхозов были так называемые колхозные леса. И вот когда эти самые колхозы развалились, когда их земли ушли в частную собственность или были переданы в аренду, то колхозные леса остались “ни у кого”. “Вот они тоже - часть этих неучтенных лесов”, - добавляет Елемесов.
Самое печальное, что эти “ничейные” леса запросто учитываются браконьерами.

 


Впрочем, комитет настроен более оптимистично, хотя сомнения есть и у них. “Мы включили этот вопрос в законопроект, который, если повезет, будет рассмотрен в мажилисе парламента в январе-феврале 2017-го”, - подтверждает Максат Елемесов. Только вот на положительное его решение надежд немного. Как и на то, что в самом малолесном государстве на территории СНГ будет ужесточено наказание за браконьерство в любом его виде. Потому что в УК РК хоть и предусмотрена статья 340 “Незаконная порубка деревьев и кустарников”, согласно которой в зависимости от суммы ущерба пойманному с поличным вроде как грозит срок до пяти лет лишения свободы, до сих пор по ней не было озвучено ни одного реально заведенного уголовного дела.
Непонятно, откуда столь равнодушное и наплевательское отношение - неужто в качестве примера берется столь же “гуманное” законодательство в России, где за массовую порубку леса, которую еще надо доказать, можно получить максимум четыре года лишения свободы? В Казахстане наблюдение за сохранением гослесфонда осуществляют территориальные инспекции комитета. Однако они не всегда могут за всем уследить, будь они трижды преданные своему делу, потому что инспекторов мало, а площади в Казахстане - не знаешь вот в данном случае слава богу или нет - большие.
Между тем с одного гектара можно получить в зависимости от вида (хвоя это будет или лиственное дерево) от 80 до 150 кубометров древесины. Таким образом, в среднем все эти 300 тысяч гектаров неучтенного леса можно оценить в 7,5 миллиарда долларов. Но даже эта цифра, оказывается, не окончательная.
“Леса надо считать не только как древесину, поэтому названная сумма - это всего лишь три процента от общей стоимости этих лесов. Потому что есть еще полезные свойства леса: водосберегающие, водоохранные и почвозащитные функции, количество поглощенных выбросов СО2 - что в разы увеличивает их стоимость”, - считает Максат Елемесов. А еще, пожалуй, не менее важно, что это места обитания диких животных и птиц, то есть всего того многочисленного лесного биоразнообразия, которое тоже никак и никем до сих пор не учитывается, но зато держится на прицеле у браконьеров. Может, поэтому они чувствуют свою безнаказанность, которая охраняется еще плюс ко всему странной “гуманизацией” законодательства, что им за “ничье” ничего и не предъявят?

Среди всех стран бывшего Союза Казахстан второе по площади государство после России и одновременно самая малолесная республика. В этом плане Казахстан уступает даже государствам СНГ, расположенным в Центральной Азии, не говоря уже о странах Прибалтики или Белоруссии. По данным комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, площадь всех лесов на территории Казахстана сегодня - 4,6 процента к общей площади страны, или 28 миллионов гектаров. Википедия выдает цифру и того меньшую - на территории Казахстана всего 1,2 процента хвойных и лиственных лесов, которые составляют 4,6 процента только вместе с саксауловыми лесами и кустарником. При этом вокруг той же Астаны лесной пояс возводится ценой больших финансовых усилий, а “случайно” обнаруженные 300 тысяч гектаров молодого леса, да еще по всей республике, вдруг да неожиданно, как это у нас зачастую принято, могут быть разбазарены, распроданы, уничтожены из-за бюрократических проволочек.

Астана

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Просмотрено: 26 раз Просмотров: 26 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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