В любом городе мира есть как красоты, так и недостатки. Париж - столица моды и влюбленных - полон ночующими под мостами клошарами. Лондонский сити и нью-йоркский Уолл-стрит также пестрят не только воротилами бизнеса в дорогих костюмах, но и совсем непрезентабельными просителями милостыни. И многие из них, к слову, не относятся к категории “законопослушных” граждан и имеют по нескольку приводов в полицию, а то и реальные сроки в недавнем прошлом. Впрочем, выйдя на свободу, эти граждане автоматически возвращают себе все права, в том числе и право стоять, сидеть, жить там, где им хочется.

Но в Астане решили ограничить людей в этих правах. Ненадолго. На период проведения международной выставки ЭКСПО. Городские власти всерьез вознамерились закрыть город для “неблагонадежных элементов”. В первую очередь под эту категорию подпадают местные клошары (они же бомжи) и люди, освободившиеся из мест заключения.

Акимат намерен заставить “воздержаться” от приезда в Астану в период с января по октябрь будущего года граждан, которые выйдут на свободу с начала 2017 года.

Заместитель акима Астаны Андрей Лукин посчитал, что с начала следующего года в Астану “прогнозируется прибытие для постоянного проживания около 380 человек” из числа “неблагонадежных”. В первую очередь освободившихся из ближайших к столице колоний. Например, из колонии строгого режима ЕЦ-166/10, которая находится на территории города. Там сегодня отбывают наказания 630 человек, из которых по статье 99 УК РК (убийство) - 289 осужденных, по статье 120 (изнасилование) - 31 осужденный, по статье 121 (насильственные действия сексуального характера) - 16 осужденных, по статье 192 (разбой) - шесть осужденных, по статье 297 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов) - 124 осужденных. Осужденные по таким же статьям содержатся и в других колониях, коих немало в радиусе 200 километров от Астаны.

Граждан, имеющих в “анамнезе” вышеперечисленные статьи, господин Лукин решил оградить от столичной прописки.

К слову, Лукин озабочен переселением в Астану только этой категории “выпускников”. “О каких-либо других лицах, совершивших преступление нетяжкого характера, речи не велось и не ведется”, - заявил он. То есть воров-карманников господин замакима готов разрешить впускать в город без ограничений.

Сейчас специально созданная экспертная группа, в состав которой вошли руководители Генпрокуратуры, МВД, КНБ и всех госорганов и акимат Астаны, придумывают механизмы по запрету экс-зэкам селиться в столице. Официальная причина - слишком долгая социализация.

Попутно экспертная группа будет решать, как избавить город и от бомжей. “В 2015 году в Астане обратилось и поступило 1275 человек без определенного места жительства... С начала года уже около тысячи человек. Вероятно, цифра в 2016 году будет больше и превысит прошлогоднюю”, - привел статистику заместитель акима.

Но вот нюанс. У нас нынче много граждан, которые, переезжая с места на место (в том числе и в поисках работы), снимаются с регистрации (на обывательском языке - выписываются) в одном городе, но не могут пока зарегистрироваться в другом. Мало кто пока из арендодателей квартир и комнат соглашается зарегистрировать на своей жилплощади клиентов. А с “махинаторами”, прописывающими в своих квартирах по сотне человек за деньги, полиция весьма эффективно борется.

Вот и получается, что юридических бомжей у нас - тысячи.

По информации замакима, из всех зарегистрированных бездомных “местных бомжей - 542 человека, а приехавших из других регионов - 730”, из которых документы есть всего у 290. “Наша задача их документировать, выдавать соответствующие документы, социализировать таких людей. Но, к сожалению, не всегда эти все меры являются эффективными. Мы предполагаем, что в 2017 году количество лиц без определенного места жительства увеличится, поэтому нужны соответствующие меры, в том числе, как мы полагаем, и законодательного характера, принятия соответствующих нормативных актов для того, чтобы количество этих людей без определенного места жительства минимизировать. Я полагаю, что это благая задача и в этом отношении нужны соответствующие меры именно законодательного характера”, - считает Лукин.

Как будет выглядеть в “законодательном” порядке выселение за пределы столицы “неугодных элементов” - пока непонятно. Особенно любопытно будет узнать, как власти намереваются вводить “временные законодательные ограничительные меры”. Ведь по Конституции все граждане, не ограниченные в правах в судебном порядке, имеют право жить там, где хотят. В том числе и в Астане.

Но удивляться тому, что в головы наших чиновников закралась подобная идея, не приходится. Они, кажется, все еще продолжают мыслить категориями из исторического прошлого и искренне считают, что выселение за 101-й километр “тех, кто картинку может испортить” (как было сделано, например, в канун Олимпиады-80 в Москве), - вполне уместно и в XXI веке.



Астана