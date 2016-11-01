Вчера же стало известно, что казахстанский актер и продюсер Тунгышбай Жаманкулов арестован. Большая часть бюджетных тенге, выделенных государством на съемки художественного фильма “Феникс”, оказались не там, где они должны быть. Расследование ведет Национальное бюро по противодействию коррупции.

Следствию было известно, что на счет ТОО “Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS”, учредителем которого и является Тунгышбай Жаманкулов, было перечислено 79 миллионов тенге - на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма. Тунгышбай Жаманкулов также выступает в качестве генерального продюсера планируемой кинокартины. И теперь следствие обнаружило, что 69 миллионов из указанной выше суммы перечислялись в субподрядные организации, там обналичивались и передавались Жаманкулову. И даже плохонького продукта “на откуп” государство, понятно, не получило.

Также, по утверждению следствия и представителей нацбюро по противодействию коррупции, доказано участие в хищении управляющего директора по экономике и финансам АО “Казахфильм” Г. Искаковой и исполнительного продюсера фильма Н. Юдиной. Их арестовали с санкции суда.

И вот теперь министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы поделился с общественностью, что неделю назад Тунгышбай Жаманкулов “вместе с директором театра и представителями театрального общества” прилетал в Астану. По словам министра, Жаманкулов сказал, что раскаивается, и попросил у него прощения “за то, что пошел на такие грязные методы, как шантаж и манипуляция мнением общественности”. “Конечно, вопрос очень непростой. Я очень долго думал, учитывая ситуацию, возраст, конечно... Но раз человек сам сделал первый шаг и признал свою вину, я готов принять участие в его судьбе. Если встанет вопрос о возмещении материального ущерба, который он причинил государству, или выплате некой суммы, которая позволит ему выйти под залог, я помогу ему. Не как министр, а как человек и гражданин”, - добавляет Мухамедиулы.

При этом министр подчеркивает, что не собирается обращаться с какими-либо просьбами к следствию: “Никто не имеет права вмешиваться в следственный процесс, степень виновности Жаманкулова и других вовлеченных в это дело людей определит только суд”. “Но нельзя допустить, чтобы государственные средства, в том числе деньги, выделяемые АО “Казахфильм”, расхищались или расходовались не по назначению”, - добавляет к своей позиции по возникшей проблеме министр культуры и спорта.

Это весьма любопытная на самом деле история, которая, как мне кажется, обращает на себя внимание следующими нюансами. Прежде всего тем, что неприкасаемых в стране становится все меньше. Как-то непривычно. Вопреки устоям. Ведь даже такие народные титулы, как “аксакал”, “агашка” или “аташка”, перестают гарантировать, что дело спустят на тормозах, пожурят, поймут, простят и не ровен час наградят.

Можно, конечно, посчитать продуктивной теорию заговора и в каждом конкретном случае искать “заказ” на ту или иную персону. Но факт остается фактом: если у персоны рыльце, что называется, в пушку перед государством, мимо скамьи подсудимых пройти удается все реже и реже.

Чем продиктован такой тренд, видимо, могли бы рассказать обитатели кулуаров Ак орды. Но и без их откровений можно предположить, что за государственными средствами устанавливают все более пристальный контроль. Гражданам-чиновникам будто сигнализируют: государственная казна не настолько богата, чтобы позволить безнаказанное раскладывание денежных средств по карманам “неэффективных менеджеров”.

В общем, кризис.

В случае с известным артистом и продюсером Жаманкуловым, к слову, можно было бы использовать “смягчающее” обстоятельство, мол, лицо казахского кино, человек искусства оказался недостаточно компетентен в финансовой сфере, вот и “попал” на деньги. Но, как было сказано выше, деньги уходили в обнальные конторы. Значит, человек не мог не понимать порочности деяния. А когда, видимо, следствие уже приблизилось ближе некуда, решил повиниться и раскаяться. И отправился в Астану.

Если рассматривать ситуацию с простых обывательских позиций, то следует признать, что нам гораздо проще войти в положение и простить даже казнокрада, если у него в бэкграунде сплошной респект. Чем испытывать чувство разочарования. Поэтому можно понять и ту весьма непростую позицию, в которой балансируют теперь и министр культуры, и группа коллег арестованного артиста. С одной стороны, это наше ожидание, что “повинную голову меч не сечет”. С другой - справедливое возмущение тем, что деньги налогоплательщика могут уйти с концами.

Наконец, такой момент. В компании арестованных по рассматриваемому делу только Жаманкулов является лицом известным. Должны ли остальные задержанные участники махинаций с одними и теми же незаконно обналиченными денежными средствами оставаться в следственном изоляторе, если Жаманкулова все-таки удастся вытащить под залог?