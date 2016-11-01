Сейчас такие экипажи работают в Астане. Чуть позже, возможно, появятся в других городах Казахстана. Единственное отличие - синие ведомственные номера. В процессе несения службы экипаж такого патруля “пресекает грубые нарушения правил дорожного движения”. А еще он следит за тем, чтобы автолюбители не покушались на полосу, предназначенную для общественного транспорта.

Тандем видеорегистратор - полицейский уже показывает свою эффективность - с 28 октября по 2 ноября было выявлено около 170 нарушений ПДД. Из них, согласно официальной информации, свыше 100 нарушений связаны с движением по полосе, предназначенной для общественного транспорта. Сообщая новость, ДВД Астаны напоминает: несоблюдение этого правила “стоит” пять МРП (один МРП - 2121 тенге). А при повторном нарушении в течение года - десять. Мол, ради соблюдения этого правила, собственно, и запустили этот “шпионский” проект.

Вот такая очередная городская легенда и, если хотите, сетевая страшилка. А ведь никто не сообщает - штрафовали или лишь считали нарушения, так как система работала в тестовом режиме. Прицел на другое - автолюбители, натерпевшись от того же малозаметного (если не сказать скрытого) “Крис-П”, поверят в силу незаметного наблюдения. И от греха подальше лишний раз не ступят на полосу, предназначенную для движения городского транспорта.

Вот здесь еще раз хотим напомнить: мы всегда выступали за соблюдение принципа законности и неотвратимости наказания. И страх перед возмездием, которое, собственно, и обещает новая схема работы полицейских, является почти достигнутой главной целью.

Но вот что интересно - подобный способ надзора за соблюдением законности базируется в первую очередь на принципах скрытого наблюдения. Что само по себе очень скользко: в наших законах этот момент - когда можно и можно ли вообще - четко не прописан. Следовательно, можно представить такую ситуацию: некий юрист решит ввязаться в спор с государством и попытается доказать, что сбор информации, на основе которой выписан штраф, является незаконным. Мол, видеосъемка велась без уведомления и не может выступать в качестве доказательства в суде. А гипотетически, доказав этот момент, попробует опротестовать все штрафы, “выписанные” мобильными системами видеофиксации нарушений. Мол, человека также не предупредили о съемке, не взяли у него письменного разрешения. Покончит с мобильными, возьмется за стационарные комплексы - и потребует признать и их вне закона. Мол, опять не предупредили и не дали знать.

А еще этот юрист захочет привести статью 145 Гражданского кодекса. А именно пункт второй, где четко сказано: “Опубликование, воспроизведение и распространение изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм и другие), в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти с согласия его детей и пережившего супруга. Такого согласия не требуется, если это установлено законодательными актами либо изображенное лицо позировало за плату...”

То есть формально будет прав - никто не имел права снимать его на камеру, регистратор без его согласия. Конечно, представители МВД могут возразить: мол, есть одна оговорка - “такого согласия не требуется, если это установлено законодательными актами”. А еще указать на приказ министра внутренних дел “Об утверждении Инструкции по организации работы дорожно-патрульной службы дорожной полиции органов внутренних дел Республики Казахстан”. Мол, у нас есть документ, который нам говорит, как действовать.

Впрочем, здесь также есть за что зацепиться - общественность не в курсе, как и что именно прописано в этом приказе (актуальный сегодня приказ от 28 января 2016 года № 10), так как он имеет статус “для служебного пользования”. И как там регламентирован момент со съемкой техническими средствами видеофиксации нарушений, мы даже представить не можем. А вдруг нарушения допускаются каждый день? Между тем стоит напомнить - в четвертой статье, в пункте четыре, Конституции РК указано: “Официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их применения”.

Неужели кто-то скажет, что этот документ никак нас с вами не касается? И по идее тот самый порядок скрытой съемки, процедур выписывания штрафов и в целом взаимоотношений полицейского и водителя на дороге должен быть прописан четко и опубликован в официальных изданиях. Удивительно, почему до сих пор этого не было сделано и почему он имеет ту самую приставку ДСП, хотя фактически должен быть официальной памяткой каждого автолюбителя?

Кстати, в самом первом еще публичном приказе (приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 14 декабря 2002 года № 789) “Об утверждении Инструкции по организации работы дорожно-патрульной службы дорожной полиции органов внутренних дел Республики Казахстан” была четко прописана необходимость предупреждения о ведении съемки. К сведению: этот приказ утратил силу 1 сентября 2011 года. Так вот, тот приказ был куда человечнее. Хотя бы потому, что на самом деле защищал наше право на личную жизнь. Вдруг ты, как говорится, не один. И если предупрежден, то, соответственно, и не поедешь туда, где снимают.

Вне сомнений - в некоторых случаях необходимо вести скрытый контроль. И даже в какой-то степени нарушать право на личное пространство и жизнь. Но одно дело, когда речь идет о предотвращении угрозы терроризма. И совсем другое, когда съемка ведется на дороге в час пик. И когда у снимающего есть возможность либо дать ход делу, то есть сообщить патрульному, либо затереть ролик и “забыть” факт нарушения. Может быть, даже по предварительной договоренности.

Да и вообще, как получилось, что столь важные моменты: скрытая съемка на дорогах, применение малозаметных систем видеофиксации нарушений, отсутствие предупреждений о съемке - фактически не прописаны у нас в законе? Каждый трактует нормы Административного кодекса по-своему, особенно те, которые касаются законности добытых доказательств. Все рассчитано на то, что никто не будет привлекать лучших адвокатов для оспаривания сравнительно небольших сумм. И все же. Этот момент, согласитесь, необходимо вынести на общественный контроль - ведь явление есть, а регулирующей статьи в законе нет.