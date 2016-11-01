Во вторник на заседании правительства министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова долго рассказывала о прелестях, кои внесла в нашу жизнь реализация программы развития здравоохранения “Денсаулыћ” на 2016-2019 годы. На ближайшие четыре года стратегическими целями в сфере здравоохранения являются: увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 73 лет к 2020 году, повышение доступности и качества медицинских услуг, улучшение системы финансирования и управления в здравоохранении.

Последнее - вторая попытка ввести институт медстрахования. Впрочем, по своей сути Фонд обязательного медицинского страхования мало чем будет отличаться от сегодняшней системы госфинансирования. Разве что станет отдельной “рыночной структурой” перераспределения денег, а потому деньги в него будут идти как из бюджета страны, так и от бизнеса, и самих работников в виде специальных медотчислений: государство берет обязательство за граждан особых категорий вносить семь процентов от среднемесячной заработной платы. Работодатели обязаны перечислять по пять процентов, а самозанятые граждане - по семь процентов от дохода. Также с 2019 года наемные работники начнут осуществлять отчисления одного процента от дохода, с 2020 года - двух процентов. В общем, солидарно оплачивать здоровье нации.

Намерения чиновников оплачивать систему здравоохранения из кармана работодателей-бизнесменов в общем-то понятны. Очевидно ведь, что самозанятые граждане, которых у нас миллион, платить не будут. Однако в случае болезни медицинскую помощь предоставят в равной степени всем: и тем, кто за всю жизнь не заплатил ни тенге, и добросовестным налогоплательщикам. Такая вот солидарная система оплаты медуслуг.

Только вот что следует иметь в виду. Не такие уж великие доходы у отечественного бизнеса. Зачастую те самые 5-7 процентов, которые теперь государство планирует забрать на медстраховку. И тогда у предпринимателей, по сути, не будет выбора: или платить и следом закрывать предприятия, или, что называется, уходить в тень. То есть возвращаться к практике 90-х годов прошлого века - официальную зарплату работникам снизить до минимума, с которого и оплачивать государству налоги, пенсионные отчисления, а теперь еще и медицинскую страховку, настоящую же зарплату платить в конверте.

Чем это чревато для госбюджета, наверное, нет нужды говорить.

Впрочем, далеко не факт, что реформа эта будет осуществлена. Или даже осуществится, но новый порядок вещей продержится долго. На эту мысль наталкивают другие процессы в социальной сфере Казахстана. В частности, история, когда у нас педиатрию выделили в нечто: то ли элитарное, то ли ненужное направление медицины.

После того как в 2007 году медицинские вузы перешли на новую модель подготовки кадров, факультет педиатрии был включен в общемедицинское направление. “Теперь будущим педиатрам нужно окончить медицинскую резидентуру. Поэтому мало кто заинтересован в получении узкой специальности педиатра. Согласно официальным статданным, размещенным на сайте комитета по статистике Миннацэкономики РК, выпуск студентов по специальности “Педиатрия” в 2012 году в пяти казахстанских медицинских вузах составил 742 педиатра, в 2013 году - 423 специалиста, в 2014-м - только семь педиатров”, - сообщил заместитель премьер-министра Имангали Тасмагамбетов.

Следствием такой ситуации стал дефицит врачей-педиатров. Если в 2012 году на 10 тысяч казахстанцев страны приходилось четыре педиатра, то в прошлом году только три, а в Атырауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях в 2015 году на 10 тысяч человек в сельской местности приходился всего один педиатр.

Глава Кабмина Бакытжан Сагинтаев решил, что настало время вернуть все на свои места, и поручил с сентября 2017 года вернуть педиатрические факультеты в медвузы. “Мы все понимаем, насколько у нас велика цена врачебной ошибки, особенно если это касается детских врачей”, - сказал Сагинтаев. Премьер подчеркнул, что в этих вопросах нельзя экспериментировать. “Здесь есть твердо устоявшиеся механизмы и люди, которые ожидают, мы должны четко следовать по этому пути”, - сказал он.

Впрочем, проблема медицины у нас не только в дефиците педиатров. Как посетовал глава ВКО Даниал Ахметов, “последние три года вузы не выпускают врачей-гинекологов и врачей-неонатологов”. Впрочем, это замечание осталось без внимания Кабмина. Видимо, к нему подойдут в следующий раз.

Тем временем Минздрав решил реформировать службу неотложной медицинской помощи, сделав ее “двухуровневой”. По словам Дуйсеновой, к 2019 году скорая помощь будет состоять из Национального координационного центра неотложной медицинской помощи на базе Республиканского центра санитарной авиации и областных служб скорой помощи. По ее словам, на областном уровне служба скорой помощи будет объединять городские, районные и сельские службы в одну медицинскую организацию, и оказание медпомощи будет осуществляться через единый сall-сenter на базе GPS-системы. Это позволит повысить оперативность обслуживания вызовов и оптимизировать маршруты транспортировки пациентов. То есть теперь принимающие заявку на вызов “скорой” будут на карте видеть, откуда им звонят, и направлять ближайших медиков в нужную точку. Например, если поселок ближе к городу, чем к сельской базе скорых, то машина с медиками выедет из города.

Премьера такая модернизация обрадовала. Но вместе с тем он поручил держать на контроле вопросы обеспечения сельской местности медицинскими кадрами. “Сейчас 23 процента выпускников мы должны направить в сельскую местность. Тамара Касымовна, - обратился он к министру здравоохранения и социального развития, - вы ничего не сказали в этой связи, сколько у нас людей, направленных в села, остаются там, и какие там условия мы создаем. Есть ли все необходимое для того, чтобы они могли оказывать медицинскую помощь на местах, сколько из них возвращаются, почему возвращаются и где они потом оказываются? Это очень чувствительный вопрос, поэтому нам надо держать его на контроле”.

Астана