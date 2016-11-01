Одни не прошли face-, другие - ass-контроль

Прежде чем вдаваться в тему утонченных отношений между правительством, обществом и порочной индустрией, начать следует со спорной ноты, а точнее - заявления заместителя акима Астаны Андрея Лукина, который предложил на время проведения международной выставки ЭКСПО-2017 зачистить город от “сомнительных” граждан, таких как бывшие заключенные и люди без определенного места жительства.

Отправить всех за сотню-другую километров от Астаны... Но куда их выдворять? Если не брать в расчет безжизненные степи, то в радиусе двухсот километров всего три крупных точки: Караганда, Щучинск и Экибастуз. В Караганде численность населения недотягивает до полумиллиона, а Экибастуз вместе с Щучинском и двухсот тысяч не составят. Страшно представить эмоциональное состояние горожан, узнавших, что к ним в город в одночасье прибыли сотни или даже тысячи бывших заключенных и бомжей. По официальным данным за 2015 год, в Астане зарегистрировано 1275 лиц без определенного места жительства, но все прекрасно понимают, что эта цифра не отражает реальной действительности и ее смело можно умножать на десять. Что касается людей, отбывших наказание в местах не столь отдаленных, то, по официальным данным, только из двух колоний (ЕЦ-166/10 и ЕЦ-166/5), расположенных непосредственно в Астане, в начале следующего года должны выйти на волю 320 человек. В Акмолинской области десятки подобных заведений, “выпускники” которых традиционно направляются на ПМЖ в Астану, но чиновники в своих заявлениях сделали акцент именно на эти колонии, поскольку в них содержат рецидивистов - людей, которые были осуждены и отбыли наказание за такие правонарушения, как убийства, насилие и изнасилование, наркотики.

Конечно, хотелось бы верить, что, находясь в заключении, бывшие преступники пересмотрели свои взгляды на образ жизни и дальнейший свой путь планируют строить в законопослушном русле... Но нередко зона оказывает негативное влияние на заключенных, и, очутившись на воле, люди вновь вливаются в криминальный мир.

На самом деле вопрос даже не в том, какой путь в будущем для себя выберет каждый из освободившихся, а в том, что уже в настоящем времени их права ущемляют. Ведь согласно пункту 2 статьи 14 Конституции Республики Казахстан: “Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам”. Как бывшие заключенные, так и бомжи имеют право выбора наравне со всеми гражданами Казахстана. И несмотря на это, их предлагают “клеймить” как людей неблагонадежных?

Нотка здравого смысла в ограждении ЭКСПО от неблагонадежного мира, конечно же, есть, вопрос, каким образом это будет реализовываться. Ведь можно и не ставить жесткий “фильтр”, а наоборот, создать благоприятные условия для тех же бывших заключенных и особенно для больных, скажем, отправив их в профилактории и санатории на курс лечения. И ограничение в правах имело бы еще и принципиальный смысл для пожилых. Реабилитация оказалась бы как никогда кстати.

Дискриминация бомжей и заключенных - предмет для отдельного разговора, к которому мы обязательно вернемся, но она дает повод для рассуждения на другую, не менее актуальную и даже наболевшую тему проституции в РК. Следуя логике высоких чинов, проституток также можно отнести к людям, порочащим облик столицы Казахстана, а следовательно, и они подлежат “изгнанию”, дабы не маячили своими бюстгальтерами перед глазами иностранных гостей. Либеральный рикошет

Но помогут ли эти административные меры? Тем более что к дате Х, вполне вероятно, число путан увеличится. Во всяком случае, такую тенденцию показывает международная практика прошлых лет. Так, выставка ЭКСПО-2015, которая проходила в Италии, привела в Милан 15 000 проституток из других городов. Вряд ли Астана будет исключением. Если предположить, что в городе пройдет грубая зачистка, то эта “стерилизация” может лишь усугубить обстановку.

Выставка пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года и примет 100 стран-участниц, т.е. это тысячи иностранцев, которые приедут за два месяца до начала самой выставки, чтобы уладить юридические вопросы и провести монтажные работы выставочных стендов. Также за три месяца проведения выставки ЭКСПО должны посетить, по разным подсчетам, два-три миллиона человек, большая часть из которых иностранцы. Что эти люди будут делать в Астане три месяца?

После ознакомления со всеми, даже не интересующими их павильонами и посещения культурной части Астаны у них еще останется уйма нереализованного времени. Без теплых супружеских объятий жен и мужей участники вынуждены будут поддаться искушению и банальной физиологической потребности. И если не будет тех людей, которые за деньги могли бы снять эту нагрузку, то “бремя” ляжет на плечи астанчан. В лучшем случае интуристы будут соблазнять девушек и женщин, что в конечном итоге может привести к расколу сотен, а может, и тысяч семей.

Но есть и худший для нашего менталитета сценарий. Не будем забывать, что на Востоке живут “продвинутые” люди, у которых однополые отношения - устоявшаяся норма. Естественно, и эта каста будет искать приключений на “то” самое место. К слову сказать, в Астане действует, по меньшей мере, четыре гей-клуба, в которых некоторое количество перевозбужденных представителей ЛГБТ найдут свой рог изобилия. Но вряд ли эти заведения справятся с тем наплывом, который обрушится на Астану практически в одночасье. Не исключено, что представители сексуальных меньшинств могут приставать к астанчанам в общественном транспорте или на улицах. А с учетом того, что больше восьмидесяти процентов казахстанцев с осуждением относятся к представителям сексуальных меньшинств, очевидно, что ответная реакция, причем жесткая, не заставит себя ждать. Здесь важно понимать, что на Западе любители нетрадиционных ощущений уделяют своему телу львиную долю свободного времени, посещая как фитнес, так и спортивные клубы. То есть в случае конфликта гей вряд ли забьется в угол и будет терпеливо ждать, когда его перестанут избивать. Наверняка он ответит, причем с удвоенной силой.

Образовавшийся сексуальный дефицит может спровоцировать многочисленные драки, исходом которых станут покалеченные астанчане и изувеченные иностранцы. На все эти разборки нужно будет реагировать и полиции, которой придется заниматься вопросами гомосексуалистов вместо того, чтобы обеспечивать безопасность на улицах города.

Гормоны в любом случае будут бить в голову, и от безделья люди станут искать успокоение в порочных развлечениях. И если мы отнимем у них эту возможность, то последствия для северной столицы могут оказаться катастрофическими.

Отчет не в зачет

Как бы не отнекивались высокие чины, крича во все горло, что у нас нет проституции, давайте будем честными - она не только есть, а практически легализована. В действительности предусмотрена статья за сутенерство, организацию публичных домов и предоставление помещения для занятия проституцией. Но статьи за оказание интимных услуг нет. С определенной долей сарказма можно рассмотреть статью 449 КоАП РК “Приставание в общественных местах”, согласно которой за навязчивое приставание могут и привлечь. То есть если приставать ненавязчиво, а играючи и где-нибудь в кустах, а не на “Арбате”, то ничего страшного.

В той же Норвегии за пользование (!) услугами проституток грозит крупный штраф или шесть месяцев тюрьмы. А у нас? У нас ничего! Ну а то, что не запрещено, вроде бы как и разрешено. Можно сколько угодно прятать голову в песок, но это не решит проблему.

Миллиарды тенге проходят через руки проституток и оседают в теневом секторе. В сговоре с преступными элементами путаны проворачивают тысячи афер ежегодно. От банального развода - “а-ля” внезапно вернулся муж: “Отдай ему все деньги или он нас убьет”, заканчивая виртуозными операциями с подсыпанием в алкоголь снотворного и снятием слепков ключей, с помощью которых потом значительно упрощается процесс грабежа квартир и офисов.

Нет, “НП” ни в коем случае не агитирует за процветание проституции, но посудите сами, если за десятилетия существования СССР, а потом 25 лет независимого Казахстана госорганы не смогли искоренить проституцию как таковую, то как можно говорить об эффективности тех мер, которые применялись на протяжении полувека?

Конечно, сейчас на прославившихся в свое время алматинских улицах Саина и Сейфуллина уже не встретишь пышногрудых девушек в ярких нарядах, но это не говорит о том, что у нас нет проституции. Мы уже не раз давали публикации по этой теме и совершенно объективно аргументируем, что проституция не исчезла, а лишь увеличилась и сменила локацию. Прогрессивному развитию проституции сопутствует и технический прогресс, и тренды. Интерент-сайты, на которых путаны выставляют фотографии своих “прелестей” напоказ, переполнены предложениями. Причем некоторые объявления настолько откровенны, что на них смотреть отвратно.

Но ведь борются же с проституцией наши органы, во всяком случае, на бумагах сплошные рейды и аресты. Так, этой весной сотрудниками УБОП ДВД г. Астаны во взаимодействии с комитетом связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК были заблокированы 10 сайтов, где лица размещали объявления о предоставлении платных услуг сексуального характера. Закрыли, положили отчет о проделанной работе на стол руководству, но что дальше? Долго ли поменять хостинг и открыть новый сайт? Нет! И, видимо, не нужно! Ведь популярные сайты интим-услуг сегодня полноценно работают, как будто не было “ревизоров” из ДВД. Причем численность “обитательниц” и “обитателей” сайтов постоянно растет, число предложений настолько велико, что заблудиться в развратных публикациях не составит большого труда.

Но даже эти сайты, в которых тысячи объявлений, - лишь вершина айсберга. Структура социальных сетей, специальных групп, различных мессенджеров защищают людей, вовлеченных в проституцию, в такой степени, что полиция при всем желании не может подобраться к ним и на километр. Основываясь на этих фактах, говорить о том, что проституции у нас нет, сейчас уже не просто смешно, а нелепо.

Деньги любят счет и учет

Ситуация требует кардинальных решений и, как ни странно, мизерных вливаний. Ответ не так давно озвучили сами путаны, обратившись к президенту с просьбой легализации древнейшей профессии. И действительно, наверное, единственным ключом решения проблемы является юридическая легализация. Ведь фактическая проституция уже существует, даже несмотря на то, что чиновники ее не признают.

В свою очередь, легализация этого прибыльного бизнеса откроет дополнительный финансовый канал, подпитывающий бюджет страны.

По данным МВД, у нас в стране зарегистрированы и состоят на учете около 4000 девушек легкого поведения. Для того, чтобы понять, что эта цифра не отражает реальную действительность, достаточно открыть один из тематических сайтов и пересчитать предложения интимного характера. Одних только женщин на сайте тысячи: Астана (1500), Алматы (2000), Караганда, Актау и Шимкент (1500) - суммарно 5000 предложений. Повторюсь, это лишь один из многих информационных ресурсов.

Средний “чек” этих предложений составляет 20 000 тенге в час. Предположим, что у работниц не восьмичасовой, как у всех, а четырехчасовой рабочий день. Потенциальный объем ежедневного заработка может достигать 80 000 тенге. Умножить эту цифру на пять рабочих дней (два выходных они заслуживают наравне с другими трудоголиками) и на четыре рабочие недели. Если исключить поборы сутенеров, “крышующих” оборотней в погонах и прочих “паразитов”, то чистый доход в месяц может достигать 1 миллиона 600 тысяч тенге.

То есть если легализовать деятельность всех девушек, работающих только на взятом в пример сайте, то общая сумма их дохода составит 8 миллиардов тенге в месяц.

Понятно, что это чистый заработок, с которого нужно уплатить налоги. Если даже считать по минимуму, то они должны будут делать отчисления в госказну 20 процентов: 10 процентов индивидуального подоходного налога и еще 10 составят пенсионные отчисления. На выходе получаем 1,6 миллиарда тенге - солидная сумма, которую может показать отнюдь не каждая группа предпринимателей.

Стоит подчеркнуть, что указанная сумма взята без учета проституток-мужчин и элитных ударниц секс-труда, которые предлагают себя по совершенно другим “прайсам”.

Эти перемены могут повлиять и на другую важную статистику. Одним из принципиальных шагов на пути юридической легализации проституции является введение специальных санитарных книжек. Наряду с поварами, официантами и другими профессиями, в которых работники контактируют с большим количеством людей, путаны должны сохранять чистоту в своей сфере и внимательно следить за здоровьем. Это позволило бы в существенной степени сократить показатели по всем венерическим заболеваниям, включая ВИЧ и СПИД, а следовательно, снизить финансовую нагрузку на государство, поскольку эти секторы будут требовать гораздо меньше вливаний.



На работу - как на праздник

На самом деле проституция, если рассматривать ее как профессию, уникальна. Ведь она приносит такое физическое удовольствие, которое не способна дать ни одна другая сфера деятельности. Согласитесь, сложно представить, допустим, бухгалтера, который после сдачи квартального отчета испытывает оргазм (хотя...). Или полицейский, уличив водителя в нарушении ПДД, ощущает в своем теле чувство легкой дрожи от проверки документов.

Фидель Кастро, пытаясь искоренить проституцию на Кубе, пошел на бескомпромиссное решение, “выдернув” девушек из постели и “посадив” за руль городского такси. В отличие от многих стран мира в Гаване профессия таксиста является одной из самых престижных, и попасть в эту касту может отнюдь не каждый желающий. Но Фидель сделал исключение и дал зеленый свет всем путанам, лишь бы дать женщинам возможность много зарабатывать и не прибегать к проституции. Но, увы, желаемого эффекта бессменный лидер так и не получил.

Эксперимент лишь усугубил обстановку: помимо того, что проституция начала процветать еще больше, на Кубе стало невозможно поймать такси. И дело тут не в бойкоте, а наоборот - все девушки регулярно выходили на работу и с удовольствием садились за руль автомобилей. Но, становясь на рейс, каждому клиенту они старались оказать интим-услугу, а потом уже выполнить функцию извозчика. Таким образом, маршрут из точки “а” в точку “б”, расстояние между которыми могло быть не более километра, мог длиться часами и ограничивался лишь размером кошелька клиента.

Этот пример говорит о том, что большая часть как ударников, так и отличников секс-труда любят свою профессию, и как бы их ни призывали к нравственности, даже создавая уникальные комфортные рабочие условия в другой профессии, они все равно не бросят полюбившееся занятие.

Так зачем отнимать любимое дело, если оно способно приносить не только удовольствие, но и общественный порядок, и доход государству. Главное - навести на этой “кухне” порядок, но не в криминальной, а в законодательной плоскости.

Алексей Мальченко

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