Среди наиболее острых - ранняя беременность и аборты. Как показали результаты исследований, которые поддержал Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), по оценке репродуктивного здоровья подростков в Казахстане, около 14 процентов молодых людей в возрасте до 15 лет получают свой первый сексуальный опыт и около половины в возрасте от 15 до 19 лет живут половой жизнью.

Это связано прежде всего не только с тем, что многое стало доступно, но и со снижением возраста полового созревания (13-15 лет). Сегодняшние 16-17-летние по половому поведению соответствуют 19-20-летним 60-х годов. В наши дни сексуальная зрелость наступает на два-три года раньше, а вот эмоциональное созревание замедляется. При этом значительную часть подростков не беспокоит практика беспорядочных половых связей с повышенным уровнем риска, и их половое поведение, как отмечают эксперты, является опасным.

Сочетание этой тенденции с неграмотностью в вопросах охраны сексуального репродуктивного здоровья, профилактики нежеланных беременностей и ВИЧ приводит к росту числа абортов, заболеваний, передающихся половым путем, и разрушению репродуктивного здоровья казахстанских детей. По данным официальной статистики, частота родов у девочек в возрасте 16-19 лет составила около 35 случаев на 1000 девушек этой возрастной категории и постоянно увеличивалась с 2011 года.

Статистика в шесть раз выше, чем в странах ОЭСР, где насчитывается в среднем шесть случаев на 1000 девочек. Самые высокие показатели родов наблюдаются в Мангистауской, Жамбылской, Атырауской и Алматинской областях. Среди опрошенных в рамках исследования девочек, у которых была беременность, в 62 процентах случаев она была прервана абортом и только в 38 процентах завершилась родами. В целом в Казахстане 4-5 девочек из 1000 в возрасте 15-17 лет делают аборты. Более уязвимыми оказываются девочки-подростки, проживающие в сельской местности. Они на 12 процентов чаще сталкиваются с проблемами нежелательной беременности.

Молодые мамы сталкиваются с многими проблемами, в том числе физиологическими, так как их организм еще не готов к рождению детей без осложнений, непониманием и невосприятием окружающих людей, включая учителей и родителей. Оказавшись в такой ситуации без поддержки медицинских работников, которые всегда требуют согласия родителей на прием девочек и не оказывают им конфиденциального консультирования, они решаются на прерывание беременности средствами, которые порой негативно сказываются на их здоровье и в дальнейшем на репродуктивных способностях (в Казахстане 16 процентов супружеских пар бесплодные). Или идут на преступные действия, втайне рожая и оставляя своих детей погибать. Такие случаи участились в Казахстане в последнее время.

Девочки, родившие ребенка и решившие за ним ухаживать, также оказываются в сложной ситуации перед выбором: учиться либо остаться с ребенком, и, в конечном итоге, не получив достойного образования, они не находят хорошо оплачиваемую работу и попадают в порочный круг бедности.

Наряду с вышеназванной статистикой существует множество исследований, указывающих на то, что всестороннее сексуальное просвещение вкупе с доступными средствами контрацепции снижают количество незапланированных беременностей у подростков. К сожалению, ни первого, ни второго в Казахстане нет. Споры по поводу внедрения полового воспитания в семье и школе не прекращаются по сей день. В этом вопросе нет согласованной политики: то рекомендуют сразу несколько программ, то отзывают, на одном этапе пытаются применить самый передовой зарубежный опыт, на другом приостанавливают проект, начинают исследования школьников, но недовольные родители и религиозные организации грозятся завести уголовное дело на учителей.

Ярким примером “несогласованности” является инцидент, который произошел в одной из алматинских школ. Там шестиклассникам было предложено пройти тест на тему ВИЧ-инфекции и СПИДа. Один из его вопросов звучал: “Необходимо ли использовать средства контрацепции при оральном сексе?”. Некоторые родители посчитали тест слишком “взрослым”. Однако в самой школе заявили, что дети с этого возраста на уроках биологии изучают тему оплодотворения. Однако в управлении образования отметили, что ученикам 6-го класса рано задавать такие вопросы. Примечательно, что большинство родителей не увидели ничего постыдного в тесте.

Между тем практически во всех европейских странах сексуальное просвещение является обязательным. Такие уроки есть в школах, но родители могут отказаться от посещения их ребенком. И все-таки, наверное, самым главным фактором, охраняющим подростков от неприятностей, является возможность обсудить свои проблемы с родителями и получить поддержку в преодолении этих трудностей, а не критику и тревогу.

Астана