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Фрак государства Новость дня

Новость об этом появилась в информационных лентах. Причем ссылка была на некий источник в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции, который якобы сообщил, что вопрос, который давно обсуждался, уже прошел утверждение, разработаны образцы и эскизы, и они будут презентованы руководству страны в преддверии Дня Независимости. Что касается сроков введения единой формы, то они уточняются. Более того, все нюансы ношения государственной формы, по словам все того же источника, будут прописаны в Законе “О государственной службе”. Поправки якобы уже подготовлены и в ближайшее время поступят на рассмотрение в парламент.
В самом Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции опровергли данную информацию, назвав все “выдумкой”. Но, как известно, нет дыма без огня. Да и не раз чиновники отрицали просочившуюся в СМИ информацию, а через некоторое время это становилось явью. Возможно, это “утка”, чтобы оценить реакцию общества?
К слову, многие госслужащие, услышав эту новость, обрадовались. Унификация и приведение в единое соответствие повседневной одежды позволит сократить расходы самих служащих на смену гардероба, что исключит и коррупционные риски. Таким образом всех чиновников, как и школьников, уравняют. Более того, психологи считают, что “униформа” помогает создавать дисциплину и корпоративную атмосферу.
Исторически сложилось, что во все времена государственные мужи имели одежду, которая подчеркивала их статус и чин. Сегодня во всем мире внешний вид чиновников регламентируется. Понятное дело, госслужащий не придет на работу в майке и шортах. Но у каждой страны есть свои нюансы. Впервые деловой дресс-код был введен более 50 лет назад для американских чиновников. Их опыт сразу переняли все крупные компании Запада, а позже и всего мира. Со временем требования к одежде становились все жестче. Так, например, одна крупная нефтяная компания составила официальный документ на 20 листах с подробнейшими пояснениями и фотографиями. Женщинам запретили ходить с распущенными волосами, отращивать ногти и носить бижутерию. Мужчины, в свою очередь, должны быть всегда побриты, без видимых татуировок и с короткой стрижкой. За соблюдением данных правил строго следят. В некоторых компаниях уже появилась должность ответственный за дресс-код. В его обязанности входит весь день патрулировать офис и следить за внешним видом коллег. В том случае, если регламент одежды нарушен, он тут же сообщает об этом начальству, и нарушителю выписывают штраф. В Китае чиновники не имеют права надевать на работу яркую одежду или красить волосы в неестественные оттенки (красный, зеленый, синий). Они должны носить только китайские костюмы и аксессуары. Пришедший к власти Си Цзиньпинь запретил чиновникам демонстрировать символы богатства. В Австралии свои правила. Представителям госвласти запрещено приходить на работу в шлепанцах, уггах, футболках, джинсах, а также надевать комбинезоны-пижамы звериных расцветок. В Чечне сотрудникам органов госвласти предписано носить одежду, соответствующую “нормам служебной и вайнахской этики”. Мужчинам четыре дня в неделю надлежит носить костюм и галстук, а по пятницам - “традиционную мусульманскую одежду”. Женщинам определена рабочая форма - “соответствующий головной убор, платье или юбка ниже колен, рукава на три четверти”. В Кыргызстане депутаты тоже пытались законодательно утвердить дресс-код чиновников. В частности, было предложено внести поправки в Закон “О государственном протоколе”, в которых указывалось, что форма одежды участников официальных мероприятий должна содержать элементы национальной одежды. Кстати, идея внести элементы национального в государственный протокол не нова. Чиновники разных уровней регулярно инициируют ношение национальной одежды сотрудниками государственных органов. Так, мэрия Джалал-Абада вынесла распоряжение о том, чтобы местные чиновники приходили на работу в национальных костюмах. Однако такое требование распространяется только на один день в неделю - пятницу.
В Казахстане внешний вид государственных служащих тоже регламентируется и должен отличаться официальностью, сдержанностью и аккуратностью. При этом, как отмечали в уполномоченном ведомстве, за дорогую одежду и автомобили грозит дисциплинарное наказание. Это вызвало широкий резонанс в обществе. Казахстанцы даже создали собирательный образ госслужащего: в дешевом мятом костюме и китайской обуви. Позже в Министерстве по делам государственной службы разъяснили понятие “сдержанность” в дресс-коде чиновника. Так, определенных критериев и ограничений к одежде нет, как и к ее стоимости. Главное - строгость и официальность. Госслужащий волен покупать и дорогую одежду, если его доход (законный!) позволяет это сделать. Тем не менее, находясь на работе, он должен избегать показной роскоши и чрезмерного бахвальства своей состоятельностью. При этом никто не ходит и не проверяет внешний вид, а тем более бирки на одежде. Каких-либо мер наказания за нарушение требований к внешнему виду также не предусмотрено. Но постоянное игнорирование требований может быть рассмотрено на заседаниях советов по этике либо уполномоченными по этике. В итоге на неправильно одетого сотрудника может быть наложено дисциплинарное взыскание.
Астана

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Просмотрено: 60 раз Просмотров: 60 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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