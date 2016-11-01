Ситуация у нас такова, что крупные (и не только) детские дома - это закрытая, непрозрачная среда. И самое драматичное то, что эта территория почти неподвластна контролю. Однако мировой опыт на протяжении нескольких десятилетий доказывает, что даже в очень комфортабельных учреждениях, где находится много воспитанников, дети чувствуют себя недолюбленными и необласканными. Когда компетентные чиновники поймут самое главное - ребенок должен расти в семье, пусть даже и в приемной?

По закону РК сотрудники детских домов не имеют права нарушать права и интересы детей. Вероятно, не всем это известно, но Кодекс о браке и семье гласит, что самый главный интерес ребенка - воспитываться в семье. И если сотрудники препятствуют усыновлению, то наши граждане сразу могут потребовать письменных объяснений. Но что же происходит на практике?

Все знают, что для усыновления ребенка из детского дома следует собрать документы - характеристику с места работы, справку о жилье и прочее. Список этот невелик, все надлежащие справки можно собрать в течение недели.

Однако потенциальные усыновители, делая все по правилам, по закону, сталкиваются с проблемами. Иногда люди месяцами и даже годами ходят в детские дома, чтобы взять ребенка в семью. А воспитатели отвечают, что детей, подлежащих усыновлению, нет. Более настойчивым гражданам объясняют: карантин, проверка, не можем сейчас показать (данного, любого) ребенка.

Самым настырным показывают детей с тяжелыми заболеваниями или обычных детей, но которым якобы биологические родители передали по наследству целый букет болезней - от коклюша до сифилиса. Практически потенциальные родители не имеют ни выбора, ни перспектив. Наконец, тем, кто наперекор всему не опускает руки, дают понять, что процесс усыновления можно ускорить. При наличии энной суммы.

Но как же быть с тем растиражированным образом милосердных сотрудников детских домов? Люди с большой душой, которые за гроши работают, заботясь о чужих, брошенных жестокими людьми детях. Факты свидетельствуют об обратном. Мы не исключаем того, что есть в этой системе и очень добросовестные и честные люди, но они явно не в большинстве.

Государство ежемесячно выделяет на содержание одного ребенка более 150 тысяч тенге. Или ежегодно более 1,5 миллиона тенге. А 20 детей - это 30 миллионов. При этом не все 1,5 миллиона идут на содержание ребенка. Часть суммы идет на эксплуатацию здания, ремонт, покупку оборудования, инвентаря, зарплату персоналу и т.д. А если 20 детей в детском доме? 30 миллионов тенге ежегодно поступает на счет казенного предприятия, и администрация управляет этой суммой по своему разумению. И если ребенок уйдет в приемную семью, то уходит и финансирование.

И дело даже не в коррупционном моменте, хотя на содержание детских домов в 2015 году из бюджета РК выделено более 10 миллиардов тенге. Нецелевым использованием средств бюджета сейчас никого не удивишь. Мы хотим сделать акцент на том, что за этим всем стоят дети, которые сейчас нуждаются в семье.

Например, эксперты говорят, что неврологические заболевания - это стандартное явление для детей из детдома. Про другие нарушения прав ребенка за стенами детских домов их воспитанникам тяжело вспоминать, даже когда они становятся взрослыми людьми.

Теперь другая сторона вопроса. Все сотрудники системы крупных детских домов на государственном обеспечении выступают против того, чтобы их воспитанники уходили в приемные семьи. Детдомовские специалисты утверждают, что замещающие семьи берут к себе детей на воспитание сугубо из корыстных целей - из-за денег. Дело в том, что опекуны получают от государства 20 тысяч тенге в месяц в качестве компенсации расходов по воспитанию детей.

Есть мнение, что больше этой суммы опекунам давать нельзя, иначе детей будут забирать из детских домов в массовом порядке, чтобы... заработать деньги. При этом те самые сотрудники детдомов также получают зарплату за свою работу. Как и каждый из нас - все мы ходим на работу, чтобы обеспечить себе расходы на жизнь.

И еще один момент. В последние годы тиражируется негативное представление о приемных родителях, которые, как минимум, пренебрегают своими родительскими обязанностями, а то и вовсе педофилы! И речь идет не только об иностранных усыновителях, но и об отечественных. Надо, мол, ужесточить требования к приемным родителям!

А ведь после усыновления органы опеки могут (впрочем, это их обязанность) отслеживать дальнейшую судьбу каждого усыновленного ребенка. В конце концов, они за это получают зарплату. До усыновления можно (и нужно) проверять потенциальных усыновителей по всем параметрам, начиная от психологических тестов до детектора лжи.

Вполне может быть и такое, что некоторые люди берут приемных детей и ради денег. Хотя 20 тысяч за постоянную заботу о здоровье, учебе, хорошем настроении, досуге и нормальной одежде для ребенка вряд ли “бешеные” деньги. Но как бы то ни было, если усыновленные воспитанники детских домов станут здоровыми, образованными и психологически адекватными детьми, разве так уж важна мотивация приемных родителей? Главное то, что дети, взятые из детского дома, растут в семье и вырастают нормальными людьми.

Как показывает жизнь, большинство людей усыновляют детей не ради денег. Одни не могут родить собственных детей по состоянию здоровья, у других свои уже улетели из родного гнезда, но у них море нерастраченной любви.

Факт в том, что нам нужны профессионалы, хорошо воспитывающие детей, пусть даже и за деньги, а не просто сердобольные люди в детских домах. Мы уже сообщали читателям “НП”, что во многих государствах отказываются от крупных детских домов, отдавая предпочтение небольшим учреждениям семейного типа. А во временных приютах или кризисных центрах дети содержатся очень короткое время.

Власти многих стран вняли доводам психологов, что без эмоциональной связи со взрослыми у брошенных детей не развиваются некоторые отделы головного мозга, и в первые три года жизни малышей нельзя долго содержать в приютах. А в старшем возрасте у питомцев детских домов появляется агрессивность и задерживается психическое развитие. К примеру, по закону приюты в США имеют право опекать детей не более 30 дней, а в Великобритании, в странах Скандинавии, в Южной Корее и Австралии - не более 5-10 детей.

И вообще, детских домов в нашем понимании сейчас во многих развитых (и не очень) странах, где постоянно проживают сироты, нет. Для детей без опеки существуют временные приюты, причем до момента помещения ребенка в приемную семью. При этом детей зачастую не усыновляют, а берут в семьи для попечения, и за это опекунам выплачивают компенсацию.

Такая система устройства детей-сирот в Америке называется foster, что в переводе на русский язык значит “воспитывать, ухаживать, покровительствовать”. И дети, оставшиеся без опеки родителей, практически сразу же попадают в приемные семьи, которые заблаговременно изъявили желание приютить ребенка.

Одним словом, мы за то, чтобы постепенно отходить от такой архаичной формы опеки над сиротами, как большие детские дома. Когда-нибудь в Казахстане не останется ни одного детского дома. Ласку и заботу ребенку может дать только семья - приемная, замещающая, фостерная либо еще какая. И даже если не все дети-сироты смогут найти своих пап и мам, то и здесь есть способ, как одним выстрелом убить двух зайцев. И дети будут под присмотром, и государство останется в выигрыше. Об этом в следующем номере “НП”.

Сегодня в Казахстане, согласно официальной статистике, существует 106 государственных организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых находятся 6436 детей. На их содержание выделяется огромное финансирование, например, только в прошлом году детским домам перечислили из государственного бюджета 10,2 миллиарда тенге, то есть почти полтора миллиона в год на одного ребенка. Однако, как выяснили депутаты мажилиса парламента РК, не все они были потрачены по назначению. По данным общественных организаций, которые решили узнать, настолько ли безоблачное детство у казахстанских сирот, выяснилось, что “дети-сироты и инвалиды годами не получают пособий и алиментов, недоедают, казенную одежду носят до дыр”.

Более того, по утверждению мажилисвумен Ирины Смирновой, в последнее время все чаще становятся известными многочисленные факты насилия в детских домах. Достаточно вспомнить детский дом в Алматы, который стал печально известен после истории, рассказанной ребенком в патронатной семье. “А например, в Семипалатинске воспитатель вспомогательной школы-интерната с лета 1998 года (!) неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних воспитанников. Об этом догадывались педагоги, ставили в известность руководство, но меры не предпринимались, мало того, преступление скрывалось”, - сетует депутат Смирнова.

Кроме того, по ее словам, нарушаются права детей по их несвоевременной постановке на региональный учет, причем встречаются случаи непостановки их вовсе. Вовсю нарушаются имущественные права, не предоставляется никаких социальных гарантий даже в таких элементарных вещах, как обеспечение питанием, что означает абсолютно ненадлежащее исполнение своих прямых обязанностей воспитательными учреждениями. А уж жестокость в отношении сирот, похоже, скоро станет привычным делом, так же, как нерациональное использование и хищение бюджетных средств, предназначенных для них.

Ольга Шишанова, Астана