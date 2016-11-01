Если бы не специальный пограничный контроль, который несет службу в аэропорту и в обязанности которого входит досмотр уже загружаемого багажа пассажиров в багажное отделение самолета, 32 птицы так бы и улетели связанными и в деревянных ящиках в Арабские Эмираты. Конечно, вряд ли бы они все выжили во время почти пятичасового перелета, но это уже другой вопрос. Год назад в аэропорту Шымкента был похожий случай, когда с рейса сняли контрабанду из 24 соколов, из которых выжили всего несколько птиц. Неделю назад, правда, уже в соседней Киргизии, были задержаны четверо граждан ОАЭ, которые умудрились пронести на борт самолета четырех связанных соколов с колпачками на головах.

Конечно, контрабанда краснокнижных птиц - серьезное преступление, однако в данном случае, согласитесь, гораздо важнее вопрос, как и почему четыре сумки с соколами, без всяких опознавательных знаков, бирок, маркировки, могли попасть, минуя несколько зон досмотра, уже к движущемуся багажному трапу самолета, где на них обратили внимание пограничники службы столичного аэропорта? Ведь то, как эти немаленького объема “вещдоки” оказались почти в багажном отделении самолета, заслуживает отдельного расследования. И не только потому, что это категорически запрещено и противоречит требованиям ИКАО (идентификации багажа) плюс - стандартной технологии наземного обслуживания. Но и потому, что вместо несчастных соколов в этих сумках, которые стояли даже на отдельной тележке (!), могло оказаться все, что угодно.

Например, бомба, ядерные боеголовки или ядерные таблетки - все, что душе террористической угодно. Список и сценарии происшествий дополните сами.

И тогда ущерб для Казахстана исчислялся бы уже не 380 миллионами тенге - вообще страшно представить, в каких единицах измерялось бы случившееся. Как не выразить, “во сколько” обошлись жизни пассажиров и членов экипажа российского лайнера А-321, следовавшего в ноябре прошлого года из Египта в Санкт-Петербург, который буквально в клочья разнесло над Синайским полуостровом из-за трех бомб, пронесенных сотрудниками аэропорта Шарм-аль-Шейх на его борт.

Кстати, накануне взрыва на российском авиалайнере, в начале ноября прошлого года, произошел взрыв и в аэропорту Токио, и также из-за бомбы, оказавшейся (как потом выяснилось) в транзитном багаже, снятом с канадского рейса СЗ003 и предназначенном для рейса 301 авиакомпании “Эйр Индиа”. Если бы канадский самолет не прилетел раньше времени, то позже, в воздухе, могли погибнуть 390 человек рейса AI301.

Тревожнее всего то, что это не просто разовая халатность сотрудников столичного аэропорта. То, что сегодня происходит в аэропорту Астаны, иначе как беспределом назвать трудно.

Во-первых, несколько месяцев назад, в конце июня, авиационной транспортной прокуратурой Астаны была проведена проверка применения законодательства о безопасности полетов и авиационной безопасности в АО “Международный аэропорт Астана”. В числе прочих нарушений было выявлено, что для въезда на территорию аэропорта выдавались пропуска “автотранспортным средствам, не задействованным в технологическом цикле, что могло привести к нарушению безопасности полетов”. Во-вторых, в нарушение статьи 22 Закона РК “О Государственной границе РК” и статьи 434 (часть 4) Таможенного кодекса подобные пропуска выдавались также сотрудникам ЛОВД в аэропорту, акимата Астаны, финансовой полиции, Министерства туризма и спорта РК и других организаций. И все это - без согласования с пограничными и таможенными органами. В-третьих, были установлены факты выдачи пропусков в зоны ограниченного доступа и другим работникам сторонних организаций. Нонсенс, не правда ли? А для тех, кто выписывал эти пропуска, и, главное, с чьего разрешения это происходило (все это предстоит выяснить), все это было нормой. Что, естественно, дает серьезный повод заподозрить коррупционную составляющую в происходящем. И вздохнуть с облегчением, что от этого не пострадали ничего не подозревающие пассажиры и самолеты. Пока не пострадали.

Потому что, плюс ко всему прочему, в последние несколько месяцев столичный аэропорт, который де-юре относится к государственному сектору, а де-факто похож больше на частную лавочку, сотрясают скандалы, связанные к тому же и с финансами. Что обращает на себя внимание не только правоохранительных органов, но и сотрудников финансовой полиции.

Чего, например, только стоит сделка по госзакупкам, которая была заключена руководством аэропорта на сумму 1,37 миллиарда тенге, но, как выяснилось неделю назад, оказавшаяся филькиной грамотой, поскольку выявила многочисленные нарушения, основанные на завышенных расценках. И это в то время, когда официально “по итогам 2016 года аэропорт понес большие убытки”, что не остановило топ-менеджеров воздушной гавани на выписку друг другу солидных премий, размеры которых доходили до 50 процентов от оклада. Все это происходило и происходит во время руководства Паоло Ричиотти, являющегося председателем правления АО “Международный Аэропорт Астана” с лета текущего года. Не понятно, почему западная обязанность, пунктуальность, повышенная ответственность ко всему, что связано с безопасностью, не работает у нас в Казахстане?!

Что же касается случая с контрабандными соколами, то, как прокомментировали корреспонденту “НП” в пресс-службе столичного аэропорта, “сегодня аэропорт Астаны инициировал внутреннее расследование и ведет полноценную работу с представителями правоохранительных и взаимодействующих органов”. Естественно, обещая по завершении расследования и получения результатов “в случае необходимости пересмотреть меры контроля за авиационной безопасностью и за процедурами наземного обслуживания, а также усилить меры по контролю багажа и пассажиров”. Интересно, какая же в этом случае должна еще возникнуть необходимость, если все выше перечисленное уже является вопиющими фактами безобразных нарушений безопасности пассажиров и самого аэропорта? Неужели казахстанским авиалайнерам для этого надо повторить судьбу российского и других самолетов, пассажиры которых погибли из-за чьей-то преступной жадности?

Астана