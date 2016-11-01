О том, что Единое национальное тестирование, которое проводится в Казахстане в течение 13 лет, следует видоизменять, говорят давно. Но только сейчас об этом заявили с высоких трибун, признав, что такой “механизм два в одном” не дает в полной мере оценить знания выпускников школ и абитуриентов. “ЕНТ с самого первого дня не выполняет функцию в качестве завершающего школьного экзамена. Также с каждым годом увеличивается количество детей, не участвующих в ЕНТ. Это количество достигло 30 процентов”, - констатировал на недавнем заседании правительства министр образования и науки Ерлан Сагадиев. Помимо этого он отметил, что такая оценка знаний является тестом очень высоких ставок, сопровождающейся повышенной психологической нагрузкой для учащихся. А ведь за эти годы главный экзамен страны сдали более 1,5 миллиона выпускников школ. Получается, они стали “подопытными” экспериментальной методики, не оправдавшей себя.

В этой связи со следующего года ЕНТ разделят на два этапа: выпускной экзамен в школах и единое тестирование как вступительный экзамен в вузы. К слову, аналогичная система действовала в Казахстане до введения ЕНТ. Только тестирование в вузах было не единое, а у каждого свое.

Экзамены в школах по пяти предметам проводятся и сейчас для тех, кто не захотел участвовать в ЕНТ. Выпускники школ сдают: родной язык и литературу (письменно в форме эссе), казахский язык - в школах с русским, русский язык - в школах с казахским языком обучения (тестирование), историю Казахстана (устный экзамен), алгебру (письменно) и предмет по выбору в форме тестирования. Только теперь не все вопросы будут готовить областные управления образования, как раньше, тестовые задания по двум предметам будет разрабатывать Национальный центр тестирования. Как сообщил главный педагог страны, они уже почти готовы, и ведомство намерено приступить к пробному тестированию в школах. Ориентировочно сроки сдачи экзаменов в школах будут с 29 мая по 9 июня 2017 года. До 15 июня должны будут проведены выпускные вечера.

Что касается вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, то здесь ЕНТ остается как система распределения государственных грантов, но при этом его формат изменится. Теперь это три обязательных предмета (математическая грамотность, грамотность чтения (проверка умения обобщать, сопоставлять, сравнивать и т. д.), история Казахстана) и два профильных в зависимости от тех специальностей, на которые планирует поступать абитуриент. Тесты по каждому профильному предмету содержат 30 вопросов, из них 20 с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных и 10 с выбором нескольких правильных ответов из множества предложенных. Это даст возможность проверить, насколько хорошо абитуриенты знают конкретную тему, а также препятствует заучиванию и угадыванию.

В целом все 175 специальностей разделят на 10 комбинаций в разрезе профильных предметов. Если раньше было 125 вопросов по пяти предметам, из них учитывалось 100 вопросов по четырем предметам, то по новым правилам предполагается учитывать все 120 вопросов. При этом максимальный балл - 140, поскольку есть вопросы, где можно набрать по два балла. Время проведения тестирования не изменилось и составляет 3 часа 30 минут, как и проходной балл - 50. Образцы заданий по всем предметам ЕНТ уже в декабре будут выложены на сайте Национального центра тестирования и Министерства образования и науки. Само тестирование пройдет с 20 июня по 1 июля, при этом у выпускников будет возможность пересдачи в августе 2017 года и январе 2018 года.

Еще одно изменение коснулось “Алтын белгi”. Отныне присвоение данного нагрудного знака будет осуществляться самой школой и подтверждения на ЕНТ не требует. Звучали инициативы даже освободить обладателей “Алтын белгі”, а также победителей и призеров олимпиад, конкурсов и научных проектов от сдачи ЕНТ, но Минобразования не поддержало данную идею. “Считаем, что ЕНТ должны сдавать все”, - высказался министр. Единственная “льгота” для таких учеников - приоритет в получении грантов, если их результаты будут равными с теми, кто не обладает вышеперечисленными наградами.

Кроме того, предлагалось исключить предмет “История Казахстана” из Единого национального тестирования. В ведомстве признают, что сегодня экзамен по этому предмету будет сдаваться два раза - в школе и вузе, но, видимо, руководствуются правилом: повторение - мать учения. “Надо оставить, поскольку, по мнению общественности, предмет очень важный, и в ЕНТ он должен быть”, - считает глава Минобразования.

Аналогичная ситуация с профильными предметами, которые будут сдаваться в школе и вузе. Такая “усиленная профилизация”, по мнению чиновников, поможет более ответственно подойти к выбору дальнейшей профессии. Но, скажем, если, закончив 11 классов, выпускник решил поступать на юриста и соответствующий предмет сдает в школе, а после передумал и хочет изучать биологию, то в вузе выбирает другой профильный предмет. Получается, в школе он сдавал “лишний” тест. Поэтому, может, стоит оставить профильные предметы только при поступлении в вуз, когда выпускник определился с будущей специальностью?

То, с какой скоростью чиновники реформируют ЕНТ, подвергавшееся критике годами, наталкивает на мысль - успешно ли заработает новая система? Ведь до ее внедрения осталось чуть более полгода. Впрочем, в Министерстве образования и науки уверены, что, реформировав формат ЕНТ, облегчили задачу детям, и не ожидают никакого ажиотажа.

Астана