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Технологии чернокнижников Новость дня

Такая книга, точнее, ее Черные страницы, существует сегодня уже во многих странах мира. Ее отличие от Красной книги, где описаны виды растений и животных, находящихся на грани вымирания, и которая появилась в 1958 году, в том, что страницы Черной книги животных содержат описания тех представителей видов фауны, которые уже исчезли с лица Земли с 1500 года в результате антропогенной деятельности человека. За последние 500 лет эта печальная участь постигла 844 вида животных и тысячи разновидностей растений, количество которых не поддается точному исчислению, но особенно коснулось лекарственных видов. Так, фауна Земли навсегда лишилась сумчатого волка, фолклендской лисицы, морской Стеллеровой коровы, маврикийского дронта и даже странствующего голубя. Список можно продолжить, причем в него входят даже такие экзотические виды, как шерстистый мамонт и лемур-палеопропитек.
Сегодня некоторые из них в лучшем случае существуют в эмбрионном состоянии в научно-исследовательских институтах, в худшем - на картинках в учебниках зоологии, и до последнего времени считалось, что они никогда не смогут быть восстановлены. (Любопытно, что Черная книга флоры по смыслу совершенно отличается от Черных страниц фауны тем, что в ней описаны, как правило, чужеродные виды растений, занесенных извне в ту или иную экосистему.)
Что же касается Казахстана, то из природы республики исчезли, например, туранский тигр, красный волк, гепард, лошадь Пржевальского, и даже кулан был завезен из соседней Туркмении.
Все они могут быть включены в проект “Черные страницы Красной книги Казахстана”, который готовится к рассмотрению в начале будущего года на заседаниях мажилиса парламента и правительства республики. И если проект будет одобрен на государственном уровне, то это позволит некоторым видам флоры и особенно фауны получить, скажем так, вторую жизнь. То есть могут быть разработаны программы, направленные на воссоздание того или иного вида, ранее считавшегося невосполнимо утраченным. Благо, наука не стоит на месте, а значит, получить в реальности животное, которое обитало 500 лет назад, с помощью новейших технологий может стать вполне возможным.
Конечно, если только на это найдется финансирование. Впрочем, WMF России вроде бы обещал найти деньги - почти 10 миллионов евро на восстановление того же туранского тигра в Прибалхашской низменности, последняя особь которого была убита в конце 1940-х годов, тем более что аутентичное чучело животного, единственное в Центральной Азии, сохранилось каким-то чудом в биологическом музее КазНУ имени аль-Фараби. А значит, с него может быть взят материал ДНК для будущего научного проекта по восстановлению. Правда, пока, по словам заместителя директора по науке центра прикладной биологии АСБК Сергея Скляренко, для этого в Казахстане нет утвержденной программы, а значит, нет и господдержки, которая бы позволила начать работу.
Впрочем, не факт, что даже утвержденная программа может помочь в этом вопросе казахстанским представителям фауны. Потому что сегодня даже редчайшему и пока еще “просто исчезающему” виду, такому как снежный барс, для сохранения которого в Казахстане еще год назад была разработана программа на 2015-2020 годы, до сих пор не было выделено из государственного финансирования ни тиына. Под угрозой такого же исчезновения рысь, барханный кот, манул, каракал, тянь-шаньский бурый медведь, дикобраз. Если исчезнут эти животные, то в природе, по мнению биологов, нарушится “санитарное” равновесие, что будет чревато многочисленными болезнями и эпидемиями.
И, кстати, биоразнообразие в Казахстане продолжает неуклонно сокращаться. К примеру, только в мае прошлого года погибло почти 90 процентов численности сайгаков, которая, по мнению ученых, всегда служила лакмусовой бумажкой в отношении проблем в окружающей среде.
P.S. А очередное подтверждение проблем - в новое издание Красной книги Казахстана по флоре с 1981 года добавились 80 новых видов растений, которые сегодня находятся под угрозой исчезновения. Связано это в первую очередь с тем, что за последние четверть века, по данным генерального директора Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК Гульнары Ситпаевой, многие частные компании ведут несанкционированную хищническую заготовку сырья лекарственных растений. Во-вторых, заключения по определению объема и изъятию сырья выдаются некомпетентными органами, что говорит не только о коррупционной составляющей, но приводит к полному исчезновению многих видов лекарственных растений, которые, несмотря на банк семян, вряд ли смогут быть восстановлены.


Астана

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Просмотрено: 57 раз Просмотров: 57 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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