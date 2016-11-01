Но главное, программа дошла до стадии запуска в очень усеченном варианте. По идее программа утилизации рассчитана на поддержку отечественного автопрома. Сдал старье - получил безналичную скидку на новый автомобиль, созданный в твоей стране. У нас же предлагают наличные деньги.

Еще программа по замыслу должна всячески помогать избавляться от мусора. То есть быть максимально простой для человека, что готов сдать авто в утиль и помочь обществу. Сейчас же все иначе - начнешь заниматься, выйдет себе дороже. Взять хотя бы процедуру снятия с учета - оплата транспортного налога, скорее всего, не за один год, а еще и доставка, как правило, “лежачего” автомобиля на территорию утилизационной площадки

Первоначально программа утилизации старья разрабатывалась как схема поддержки отечественного автопрома. То есть абсолютно государственный проект. Сдав старье, ты по идее мог получить до 315 тысяч тенге в качестве скидочного сертификата на свой будущий автомобиль. Единственное условие - он должен быть казахстанского производства.

Но с момента разработки проекта многое изменилось. К примеру, ситуация на автомобильном рынке - так называемый отечественный автопром “просел” почти на 80 процентов. По информации комитета по статистике: “В 2015-м производство автотранспортных средств в республике в физических объемах сократилось на 57,1 процента. За первый квартал 2016-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель упал на 82,5 процента”. Однако программу утилизации разрабатывали еще тогда, когда все было в относительном порядке и отечественные автомобили занимали неплохое место в рейтингах продаж по республике. И, как мы понимаем, сегодня отказаться от программы в принципе невозможно, так как в деле участвуют целых два министерства - Министерство энергетики РК и Министерство по инвестициям и развитию РК. В общем, люди работали, и отказываться от инициативы поздно, пусть эта программа сегодня бесполезна и существует исключительно для галочки.

При этом программа утилизации старых автомобилей необходима. Однако, чтобы она работала, как задумано, все должно быть доступным для простого человека. По сути же получение справки о снятии автомобиля с учета превращается в головную боль, которую не компенсируют даже 150 тысяч, не говоря уже о минимальных 48. Для того, чтобы получить справку о снятии с учета вышедшего из эксплуатации транспортного средства, нам необходимо предоставить в ЦОН документ о полностью оплаченном налоге, техпаспорт, справку об отсутствии штрафов, номера и, наконец, прибыть самому в ЦОН. То есть выделить время, внедриться в очередь и пройти все процедуры чисто и законно. Да, есть одно послабление - везти автомобиль на сверку в ЦОН нет необходимости. Но это не говорит о том, что его не надо везти своими силами на площадку утилизации. К слову, для Алматы она находится в Алматинской области, в поселке Жармухамбет. Теперь предположим, что вам заплатят 150 тысяч тенге за автомобиль, что на ходу. Но такую машину утилизировать у нас никто не собирается. Или 48 за ту машину, у которой отсутствует какая-либо мелочь. К примеру, элемент кузова или аккумулятор. Кому интересен такой вариант, кто решится платить налоги, скорее всего, не за один год, да еще и оплачивать стоимость услуг эвакуатора?

Наверное, только те, кому важно снять с себя обузу в виде автомобиля, что вряд ли когда уже поедет. И по идее эта программа могла бы стать отличным способом избавления от автомобильного мусора. В том числе и в юридическом плане. Сегодня, известно, существует масса так называемых мертвых душ, которые только тормозят работу баз данных зарегистрированных ТС. И программа утилизации идеально подошла бы для тотальной чистки и реформирования баз данных. Но только в том случае, если была возможность оформлять сделку и снимать с учета автомобиль непосредственно в этих утилизационных центрах. При этом доставка до центра утилизации осуществлялась бы силами самого центра. Однако при существующих порядках подобная система является абсолютно неработающей.

Хочется напомнить, что на разработку программы были выделены государственные средства. К сожалению, мы не можем назвать конкретную сумму, в открытых источниках информации ее нет, но если учесть хотя бы рабочее время специалистов двух министерств, сумма выйдет немалая. К чему мы это? Шанс вывести программу утилизации на работающий уровень все еще есть. Старый автомобиль - это почти тонна высококачественного металла. Плюс есть пластик, резина.

Вот примерные цены на уже готовое к вторичной переработке сырье. Кузовной металл потянет примерно на 13-15 тысяч тенге за тонну. Так называемый толстый металл (как правило, рама и элементы трансмиссии) можно продать примерно по цене 30-35 тысяч тенге за тонну. Пластик, только отсортированный и правильно перемолотый в труху, потянет примерно на 50-60 тысяч тенге за тонну. Столько же будет стоить свинец из аккумуляторов.

Однако для того, чтобы зарабатывать на этом, необходимо иметь специальную установку - так называемый шредер. Как правило, такой аппарат очень дорог. Равно как и его эксплуатация, если работать по контракту. Еще одна проблема - утилизация технических жидкостей. Не будем углубляться в арифметику - в конечном итоге чистая прибыль с одного автомобиля в среднем составляет около семи процентов от его входной стоимости. Скажем сразу - эти расчеты базируются на программе и принципе утилизации, что работает на территории России. Однако, учитывая вполне схожие условия, можно предположить, что эти расчеты актуальны и для нас. Единственный момент - там “дают” за автомобиль 50 тысяч рублей. По-нашему - около 250 тысяч тенге. У нас же - в лучшем случае 150 тысяч тенге. Следовательно, в наших условиях доходность этой программы для бизнеса гораздо выше, учитывая почти одинаковую стоимость сырья.

К слову, частнику подобную программу без участия государства не потянуть. Для того, чтобы заниматься утилизацией, необходимы масса разрешений, дорогостоящая техника. В общем, как ни крути, но самостоятельно не выбраться. В этом, собственно, и будет заключаться государственное участие. Плюс небольшая помощь в юридическом плане - доступ к базам данных и существенное упрощение процедуры снятия с учета автомобиля в случае утилизации. Кстати, “проверить на криминал”, если возникнет такая необходимость, можно в режиме онлайн в течение нескольких минут.

И еще. Как можно понимать существование квот на прием металлолома? Только как существование конкретного бизнес-проекта, у которого есть конкретный хозяин. Главное - эффект, передача утилизационного бизнеса в конкурентную среду. Если эта программа пока не может помочь отечественному автопрому, ради которого создавалась, так пусть хотя бы почистит города от хлама, а базы - от несуществующих автомобилей. Но, конечно же, если на это пойдут в Министерстве энергетики РК и Министерстве по инвестициям и развитию РК. То есть примут решение “продавать” франшизу на подобный государственно-частный бизнес. Иначе программа утилизации так и останется красивым, но еще одним неработающим экологичным проектом.