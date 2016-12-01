Сезон “мягкого” снега еще не начался, а горнолыжный курорт “Шымбулак” уже в центре внимания. Но притянул он к себе не столько самих любителей спортивного образа жизни, сколько их критику - всему виной новые “прайсы”

Смена пажеского караула

Накануне стало известно, что “Шымбулак” намерен уже с 10 декабря 2016 года увеличить стоимость целого ряда предоставляемых услуг. И без того не дешевая курортная зона должна стать еще дороже, а следовательно, пересечь черту досягаемости для людей не только со средним достатком, но и превышающим его. Многим эта новость оказалась не по душе, при этом, судя по комментариям в социальных сетях, мнение пользователей разделилось на две неравные, в количественном значении, группы. В большинстве своем алматинцам не понравились ни само повышение цен, ни повод, который назвали представители ГК “Шымбулак”.

Так, согласно заявлению маркетолога ГК “Шымбулак” Владислава Семенова: “Это (поднятие цен. - Ред.) связано с тем, что у нас проходит большой ремонт канатных дорог, все запчасти могут быть куплены только у сертифицированных производителей. На территории стран СНГ таких компаний нет, поэтому мы все закупаем в Италии и в Австрии”. При этом ни стоимость работ, ни объем закупок не сообщаются.

Можно было бы принять это объяснение, если, допустим, был бы форс-мажор вроде прошедшего в 2011 году урагана. Почему бы не помочь горожанам “Шымбулаку”, случись там действительно нестандартная ситуация, повлекшая за собой катастрофические расходы. Но нет же, этот ремонт был плановым мероприятием. Минувшим летом на одном из заседаний в акимате на тот момент директор “Шымбулака” Ержан Еркинбаев сообщил, что “...на сегодня данные объекты (комплекс “Медеу” и ГК “Шымбулак”. - Ред.) находятся в технически исправном состоянии, все регламентные работы проводятся своевременно. На лето текущего года запланирован грандиозный ремонт всех канатных дорог, чтобы исключить возможность возникновения внештатных ситуаций на период проведения Игр”.

Но Еркинбаев, как и часть управляющей команды, покинули стены “Шымбулака”, и теперь у штурвала горнолыжной “жемчужины” вершин стоит Тимур Кенжебулатович Хаиров. Кстати, есть мнение, что именно смена руководящего состава стала первопричиной новой ценовой политики.

Собственно говоря, новый руководитель этого и не скрывает. Еще в начале осени в одном из интервью местным СМИ он поделился планами на ближайшее будущее, где во главе угла стоят увеличение количества горнолыжных трасс курорта и расширение спектра услуг для туристов. Тогда же он сообщил, что расходы лягут на плечи гостей и пользователей “Шымбулака”. Нет, конечно, сказал он это не прямым текстом, а используя такие слова, как “возможно”, “придется”, “пересмотреть политику цен в сторону увеличения”. Оказалось это случайным совпадением или в действительности новый руководитель честно держит свое слово, но, не дожидаясь заявленной даты (10 декабря), по состоянию на 4 декабря цены на сайте “Шымбулака” были указаны уже по новому тарифу: 9500 тенге в день против прошлогодней цены 8000 тенге. То есть удорожание составило почти 19 процентов. Насколько оправданно такое увеличение - судить не нам, но для сравнения: уровень инфляции в Казахстане на этот год составил восемь процентов. Если эта динамика сохранится, то через пару-тройку лет по стоимости отдыха мы не только обойдем Куршавель, но и попадем в топ самых дорогих курортов мира.



Возвращение былой славы

Просматривая статистику цен прошлых сезонов, можно выделить еще одно наблюдение. Прежнее руководство не меняло цены с 2014 по 2016 год, и это несмотря на то, что “Шымбулаку” пришлось пережить девальвацию и ряд других экономических сложностей, которые наверняка гораздо сильнее ударили по бюджету горнолыжного курорта, чем плановый ремонт. За это, думаю, Ержану Еркинбаеву многие лыжники не раз сказали спасибо.

Но, как говорится, это дело прошлого, в настоящем же нас ждет неимоверный приток туристов, ведь на Универсиаду-2017 заявилось рекордное число стран-участниц - 57, а число интуристов должно превысить 30 000 человек. То есть в теории у “Шымбулака” с его новыми ценами есть возможность “отбить” вложенные в реставрацию средства за какие-то полторы недели.

К слову, определенный авторитет “Шымбулак” уже заработал, даже попал в рейтинг десяти самых популярных у российских туристов зимних курортов СНГ. По данным сервис-поиска отелей RoomGuru.ru, спрос на зимний отдых россиян на горнолыжных курортах стран СНГ и ближнего зарубежья вырос на 15 процентов по сравнению с прошлой зимой, а в топ-10 самых популярных для новогоднего отдыха горнолыжных курортов стран СНГ вошли: “Шымбулак” (Казахстан), “Гудаури” (Грузия), “Логойск” (Беларусь), “Шахдаг” (Азербайджан), “Цахкадзор” (Армения), “Бакуриани” (Грузия), “Буковель” (Украина), “Чимган” (Узбекистан), “Каракол” (Кыргызстан) и “Силичи” (Беларусь).

И если самым дешевым оказался отдых в “Чимгане” - всего 48 долларов, то самым дорогим... “Шымбулак” - 78 долларов. В бюджет отдыха вошли средняя стоимость суточного проживания в отеле или апартаментах, обеда в кафе и дневной абонемент (ски-пасс). Здесь стоит учесть, что эти данные были опубликованы еще полтора месяца назад, а если сложить траты по тем “прайсам”, которые висят на сайте сегодня, то эта сумма переваливает за сотню долларов.

“Шымбулак” когда-то был известен на весь Советский Союз как самое лучшее место для проведения чемпионатов СССР, теперь же он обрел славу самого дорогого курорта СНГ. Свое недовольство по поводу поднятия цен люди высказывают по-разному: одни эмоционально расписывают все, что думают о политике горнолыжного курорта; другие призывают бойкотировать.

- О каком развитии зимних видов спорта мы можем говорить, если родители не могут своих детей возить по выходным кататься на лыжах. Вход для семьи из четырех человек - уже 20 тысяч, аренда снаряжения - еще 30 тысяч, доехать на фуникулере - 10 тысяч. Не все бизнесмены. А если глава семейства - педагог, врач, механик, газовик. Ему семью кормить или потерявших совесть акционеров? Потому у нас чемпионы только в боксе и единоборствах, зимние виды спорта выпадают.

Государство и без того несколько лет назад выделило многомиллиардные средства перед Азиадой для развития инфраструктуры “Шымбулака” (1,2 миллиарда долларов. - Ред.). Руководство горнолыжного курорта, объясните, чем вызвано повышение цены?

- Я в знак протеста обещаю, что этой зимой не появлюсь на “Шымбулаке”. Не ради себя (я могу себе позволить “Шымбулак” при новой цене). Ради молодежи. Поэтому я буду бойкотировать “Шымбулак”, - написал один из участников виртуальной дискуссии на своей страничке в ФБ.

Со своей стороны сторонники удорожания, коих немного, открыто пишут, что этот курорт для состоятельных посетителей, а если человек не способен зарабатывать достаточно денег, чтобы за день “спустить” 100-200 долларов, то на “Шымбулаке” делать нечего.