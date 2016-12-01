День индустриализации стал уже традиционным атрибутом различных праздников в РК. На этот раз он приурочен к празднованию 25-летнего юбилея страны. Красивее было бы, конечно, дать старт 25 проектам (созвучно с праздником), но, кажется, власти решили больше не рисковать и не давать “разрезать ленточки” еще не готовым проектам.

Те же, что стартовали, в принципе, либо уже действительно готовы, либо находятся на завершающей стадии. Как, например, автодорога Астана - Темиртау. Об окончании реконструкции этого важного участка трассы Астана - Алматы (один из “лучей” межгосударственного транспортного коридора) доложил президенту лично председатель правления АО “НК “Казавтожол”, но чуть позже в кулуарах стало известно, что госприемку трасса еще не прошла. Тем не менее, четырехполосное движение уже открыто, чему немало обрадовались водители двух городов и транзитники.

Среди запущенных президентом проектов было немало и тех, что открылись в нашей стране благодаря иностранным инвестициям. Как, например, завод по переработке масличных культур в Тайыншинском районе ТОО “Тайынша май”. Будучи в Сиане (Китай), мне удалось побывать на головном предприятии компании Aiju, которая совместно с казахстанскими партнерами и открыла у нас этот завод. Китайцы весьма довольны сотрудничеством с Казахстаном. В первую очередь потому, что вся продукция предприятия будет экспортироваться в КНР и пользоваться повышенным спросом (по причине экологичности). Об этом же сообщили главе государства и акционеры, и учредители казахстанско-китайского СП. (Кстати, находясь в разных провинциях Китая, я часто слышала от китайских бизнесменов об их намерениях сотрудничать с казахстанскими коллегами в области АПК. Причем речь шла не только об открытии СП на нашей территории, но и о партнерских отношениях в части поставки в КНР продукции животноводства и растениеводства. Так что найти сбыт в этой части для наших аграриев - не проблема. Разве что качество должно быть соответствующее.)

И такой подход президента обрадовал. Поскольку он давно предлагает всем бизнесменам открывать предприятия, ориентированные на экспорт. Призывая выпускать только ту продукцию, которая будет пользоваться спросом не только в нашей стране, но и за ее пределами. Мол, рынок ЕАЭС специально для этого и создан.

Собственно, это же президент вновь повторил и во вторник, выступая перед присутствовавшими на торжественном собрании по случаю Дня индустриализации чиновниками и бизнесменами.

- Для небольших по населению стран, к которым относимся мы, Казахстан - модель ориентации на экспорт - единственный путь по построению конкурентоспособной экономики, - сказал Назарбаев. Но при этом, отметил президент, в нашей стране политика привлечения тех, кто научит нас быть конкурентоспособными, какая-то распыленная. Точнее, ответственность за реализацию этой политики распыленная. “Торговля и внешние инвестиции. У нас, оказывается, торговля в одном месте, инвестиции - в другом министерстве. Я за прошлый год посетил много стран. Великобритания, США, недавно Япония, Южная Корея.



Везде встречался с капитанами бизнеса их стран, самыми лучшими. Например, в Вашингтоне сидела руководитель компании, стоимость которой была 10 триллионов долларов, как вся экономика США. Все они, когда я рассказывал, проявили интерес к Казахстану... Кому-то надо за каждой компанией ходить и их привлекать сюда. Так делают нормально работающие страны. У нас этого нет. Мы должны определиться, кто этим будет заниматься, какое ведомство. У нас есть такие люди, которые умеют говорить и привлекать? Если нет, надо вместо них поставить иностранцев, заплатив деньги. Это, как продать. Кто-то должен заниматься экспортом”, - резюмировал Назарбаев.

“Правительству надо определиться - где будет торговля и где будут инвестиции, кто будет этим заниматься. Может, Министерство иностранных дел должно быть Министерством иностранных дел и торговли, как во многих странах, а Министерство индустрии должно заниматься индустрией? Каждый должен заниматься своим делом “, - подчеркнул он.



ПРОДАВАТЬ С УМОМ ПРОИЗВЕДЕННОЕ

Вообще к теме экпортоориентированности всей экономической работы правительства президент не раз возвращался в ходе своего доклада. Ведь эффективность ее - один из ключевых по важности пунктов с учетом планов по продолжению индустриализации страны.

Так, например, Назарбаев не первый год говорит о важности привлечения в страну транснациональных корпораций. Точнее, так - привлечения бОльшего количества ТНК. И с большой обидой он констатирует: работу в правительстве просто проваливают.

“Я встречаюсь, договариваюсь, они (ТНК. - “НП”) говорят: “Мы придем в Казахстан”, приходят, тыкаются то в одно министерство, то в другое, гоняют их по коридорам, и они плюют на это и уходят из Казахстана. Это мы так занимаемся этими компаниями?” - то ли спрашивал, то ли констатировал Назарбаев. И предупредил всех: со всеми ТНК, с руководителями которых он лично встречался в прошлом и текущем годах, “должны быть проведены работы”. “Отчет письменный мне - чем закончился тот или иной разговор. Или они зашли сюда, или наши их вытолкнули отсюда. И вот эти, кто выталкивает, не нужны на работе мне. Я тоже вытолкну их с работы”, - предупредил глава государства.

Зачем нужны ТНК и иностранные инвесторы, которые приходят в Казахстан с уже готовыми идеями? Все просто: они четко знают, что им нужно, в каких объемах это им нужно, и просчитывают каждое действие, прежде чем принять окончательное решение. У нас же бизнес традиционно ставит телегу впереди лошади: строит заводы-фабрики, а потом думает: а что производить на них да куда-кому продавать продукцию. И эта традиция наблюдается уже не первый год. Может быть, поэтому Назарбаев и предлагает нанять иностранцев, которые будут подходить к рыночной экономике рыночными методами?

В том числе и не изобретать велосипед, а заимствовать из мирового опыта самое лучшее, использовать это, модернизируя, и продавать.

“Сколько лет я говорил нашим аграриям: не надо академикам сидеть и выдумывать, какого барана вывести. Возьмите в Австралии барана и разведите в Казахстане. Возьмите в Германии гольштинских коров и разведите. Четыре коровы дают (молоко. - “НП”) вместо одной коровы Западной Европы. Точно так же не надо выдумывать велосипед. Советский Союз хотел создать “Мерседес”, а создал “Волгу”. Хотел создать “Тойоту” - создал “Ладу”. Ну и что получилось из этого? Не надо. Мы как бы ни захотели, не сможем “Мерседес” создать. Не только мы. Никто. Создали немцы. Лучше не сделают. “Боинги” создавать не нужно, они уже есть в мире. То, что не нужно (производить. - “НП”), - купим. А то, что можем создать и продать, это надо производить”, - поучал президент.

Возвращаясь же к роли государства в деле индустриализации, Назарбаев вновь призвал чиновников работать мозгами и на благо родины. Причем каждого работать так, как будто никто ему ниоткуда помочь не может. Особенно акимов регионов, которые привыкли ждать помощи из центра, боясь (или не желая) самостоятельно и шага сделать для развития собственной области. “Вы можете сделать сколько угодно дел совместно с областями, не включая правительство. Акимы должны работать, другой работы у вас нет. Произвести продукцию конкурентную и помочь продать эту продукцию”, - напутствовал глава государства нижестоящих по лестнице исполнительной власти.



КАЗАХСТАНСКАЯ МЕЧТА ПО-НАЗАРБАЕВСКИ

- Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было. А сейчас - видели, какую железную дорогу запустили! Раньше такого не было, потому что мы были колонией. Нефть, газ, золото, серебро - слава богу, что у нас это есть. Это наше богатство, которое у нас в кармане, его никто не заберет. Мы не должны глотать пыль за чужими странами, это не наш путь, - сказал президент. И добавил, что, несмотря на кризис, Казахстан развивается, строит современные предприятия, создает рабочие места: “Кто сейчас делает это в мире? Какое государство? Нет таких. Значит, мы страна, претендующая стать великой, у нее великий народ, вы все его представители здесь сидите”.

“Только масштабная индустриализация выведет страну в 30 самых развитых государств мира. Главная цель у нас - мечта. Когда у человека есть мечта, он никогда не стареет. Надо жить с мечтой. Двигаться к этой мечте. Мечта должна быть очень большая. Даже если до середины дойдешь, уже будешь иметь большой успех. В первую очередь молодежи это говорю. Это одно из важных мероприятий было накануне нашего 25-летия”, - завершил свою речь глава государства.

Ну и, конечно же, упомянул, что его мечта (судя по всему, на самое ближайшее время), чтобы весь Казахстан ездил на электромобилях: “По цене они будут доступны. Особенно в загрязненных городах, таких как Алматы и Усть-Каменогорск. Если полностью перейти на электромобили, мы сэкономим многократно, мы к этому приближаемся”.