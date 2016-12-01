Весной 2015 года, вскоре после победы на президентских выборах, президент презентовал всей стране План нации “100 конкретных шагов”. Сорок четвертым шагом в плане было поручено “Совершенствование механизмов взимания косвенных налогов. Детальное рассмотрение вопроса введения налога с продаж вместо налога на добавленную стоимость”.

При этом слова Назарбаева звучали совсем не в русле “рассмотрения”. Их все восприняли как прямое указание вводить новый налог.

“Нам необходимо пересмотреть всю систему государственных доходов и расходов. Прежде всего, следует расширить доходную базу бюджета. В 2017 году нам надо ввести вместо рыночного НДС - налог с продаж”, - сказал тогда президент страны. Тогда же была озвучена идея оптимизировать налоговые режимы и отменить неэффективные льготы: “Следует отменить все неэффективные налоговые льготы, которые до сих пор раздавали налево и направо. Налоговые режимы надо оптимизировать. Оставить только три уровня налогов - общий, патент для индивидуальных предпринимателей, а также специальный налоговый режим для МСБ и аграрного сектора. Такой механизм будет выводить теневую экономику на свет. Главной задачей правительства должно стать повышение прозрачности налоговой сферы. Только так каждый субъект экономики будет заинтересован в том, чтобы платить налоги в полном объеме. Правительство должно обеспечить эффективность налогового администрирования”.

Естественно, после такого неоднозначного указания и обозначения четкой даты введения нового налога правительство не имело других вариантов, кроме как исполнять и готовиться к замене НДС налогом с продаж (НСП).

Однако слова Назарбаева о выводе теневой экономики на свет, судя по всему, серьезно испугали бизнес. И с его стороны понеслась волна недовольства.

Главный довод - НСП задушит малый бизнес. Говорилось о том, что в Казахстане НДС уплачивается в основном средним и крупным бизнесом, а НСП придется платить всем. А значит, упрощенный режим, который сейчас действует, например, для ИП, будет фактически отменен.

Но если копнуть поглубже, противники нового налога протестовали не во имя интересов малого бизнеса, а ради сохранения процедуры возврата НДС из бюджета. Огромный пласт бизнеса “делается” именно на схемах возврата НДС. “Сегодня у нас возник целый бизнес по возврату НДС, не поймешь, откуда что идет - прямо люди занимаются возвратом НДС, и он стал налогом бОльшим, чем все налоги, какие вообще есть у нас. Если ввести налог с продаж вместо НДС, то мы выиграем”, - говорил Назарбаев.

А ведь потери бюджета от “бизнеса на НДС” - миллиарды. Только за 10 месяцев этого года они составляют около 100 миллиардов тенге.

Для сравнения, строительство одной школы на 1000 ученических мест обходится бюджету около 720 миллионов. То есть на деньги, которые ежегодно теряет бюджет от лжепредприятий, “прокручивающих” НДС, можно было бы построить 138 школ, обеспечить 138 тысяч детей новыми учебными кабинетами.

Вполне понятно, что сложно отказаться от подобных размеров прибыли.

А отказаться бы пришлось: налог с продаж не предполагает возвратов из бюджета. И платить его должны на всех этапах торговой цепочки от производителя до конечного потребителя. Поэтому-то Назарбаев и говорил о том, что теневая экономика у нас уменьшится.

Однако вчера в ходе расширенного заседания президиума национальной палаты предпринимателей “Атамекен” стало известно, что правительство пришло к мнению о нецелесообразности введения налога с продаж в Казахстане. Видимо, какие-то другие аргументы оказались эффективнее экономических доводов. Астана