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Памятник Известному солдату Новость дня

Казахстанцам издавна было известно, что в той битве за Москву первыми выстояли и остановили врага воины многонациональной 316-й стрелковой дивизии, сформированной в Алма-Ате, Фрунзе и окрестных городах. Но в самом сердце Москвы, у Кремля, в Александровском саду есть совершенно особое место. Могила Неизвестного солдата и Вечный огонь - как памятник всем героям, чьи могилы не найдены, но имена их не сотрет время.
Совершенно неожиданно это место приобрело свое особое значение для нашей страны. Оказалось, что Неизвестный солдат - не такой уж и неизвестный. Он наш земляк, казахстанец, и воевал в Панфиловской дивизии
Расследование, опубликованное в газете “Московский комсомолец в Казахстане”, открыло миру имя того, кто все годы с момента открытия мемориала считался неизвестным.
Могилу Неизвестного солдата открыли к 25-летию разгрома фашистов под Москвой.
Тогда, в 1965 году, Москве присвоили почетное звание “Город-герой”. Год спустя, в декабре 1966-го, впервые официально отметили 25-летие разгрома немцев под Москвой. Впервые после долгих лет опалы в зале, где проходило заседание, появился маршал Жуков. Его встретили овацией.
Грустная и тяжелая память о ранах войны сменялась, наконец, чувством великой гордости за свой народ и достоинства. Мемориал в Александровском саду по инициативе московского градоначальника Николая Егорычева стали возводить почти тайно, вопреки даже неудовольствию, которое испытывал генсек Леонид Брежнев. Его боевая молодость прошла далеко от московского фронта, и он не особо приветствовал увековечение подвига тех, кто отстаивал Москву. Но Егорычев проявил нетипичную для того времени настойчивость. В саду полировали гранит, выкладывали звезду Вечного огня, из металла отливали солдатскую каску и склоненные знамена.
Одновременно стали думать, какая фраза вберет в себя весь смысл мемориала, какую мысль сообщит. Егорычев искал максимально короткие и выразительные слова. Он пригласил известных писателей - Константина Симонова, Сергея Михалкова, Сергея Смирнова и Сергея Наровчатова. Было предложено множество вариантов, но писатели продолжали искать. Когда все уже порядком устали, Михалков произнес: “Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен”.
Оставшись один, Егорычев вновь и вновь перечитывал слова. Что-то не нравилось. Он представлял, как к могиле придут люди. Те, у кого родные погибли на фронте, но не известно, где они похоронены. Что они скажут? “Спасибо тебе, солдат!” И Егорычев поправил текст: “Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!”
Оставался другой важный вопрос: чьи останки будут захоронены? Недалеко от станции Крюково, где осенью 41-го сражалась дивизия генерала Панфилова, обнаружили братскую могилу. Из нее и взяли останки солдата, похороненного, как это часто происходило в 41-м, без документов и солдатских медальонов. Если рядом с погибшими бойцами не оказывалось сослуживцев, способных их опознать, хоронили безымянно. В документы вписывали “пропал без вести”. Такими без вести пропавшими числились сотни тысяч.
3 декабря 1966 года прах Неизвестного солдата захоронили у Кремлевской стены.
От станции Крюково до Кремля специальный саркофаг с почетом доставили по Ленинградскому шоссе бронетранспортером на оружейном лафете.
Манежную площадь вокруг сада заполнил народ. Пришли члены Политбюро. Не было Брежнева. Торжественный и траурный митинг открыл Егорычев. За ним выступил маршал Рокоссовский, в армию которого входила Панфиловская дивизия.
Сегодня это, наверное, самый узнаваемый, самый легендарный памятник той большой войны. Символ. Величавый шаг караула, сакральность самого места создают монументу такую ауру, что комок в горле любому присутствующему (и даже совсем далекому иностранцу) гарантирован.
Личность павшего в боях за Москву солдата остается неизвестной. Но не вызывает сомнений, что это воин Панфиловской дивизии, сформированной из жителей КазССР. Чей-то дед и прадед из числа тех десяти тысяч парней и девчат, кого в августе 1941 года генерал Панфилов готовил к этой жестокой неравной битве. Эти воины - погибшие и оставшиеся в живых - в те несколько недель в ноябре-декабре 1941 года отстояли столицу Советского Союза - Москву. Именно эти воины-панфиловцы показали миру, что фашист будет повержен. И Неизвестный солдат - земляк, дед и прадед кого-то из живущих ныне среди нас, казахстанцев, - тоже это знал.

Личность московского градоначальника и инициатора монумента Николая Егорычева раскрывает эпизод времен обороны Москвы. Тогда он был студентом. Получил бронь от фронта. Их группу отправляли в тыл, но он попросился в подразделение истребителей танков. Как был в зимнем пальто, костюме и спортивных ботинках, так и отправился на фронт. Вооружили их трофейными винтовками времен Первой мировой, гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Взвод занял огневые позиции у моста через канал Москва - Волга в районе Химок.
Как это похоже на ситуацию, в которой мужественно встретила врага Панфиловская дивизия из Казахстана!
Он форсировал Днепр, участвовал во взятии Киева, дважды ранен. В Бауманское училище вернулся с орденом. Завершив учебу, ушел на партийную работу. В 1962 году возглавил Московский горком. Это при нем Москва обрела новое дыхание.

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Просмотрено: 27 раз Просмотров: 27 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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