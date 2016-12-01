Кстати, такой подход исключает возможность многих СМИ, особенно электронных, делать новость из сообщений пользователей в социальных сетях без соответствующей перепроверки.

При этом ответственный секретарь Министерства информации и коммуникаций РК Жанат Кожахметов предлагает внести в Закон о СМИ статью “Принципы деятельности средств массовой информации”: “У нас во многих законах и отраслевых документах принципы деятельности прописаны. И, на наш взгляд, для СМИ должны быть прописаны какие-то принципы - законность, добросовестность... Мы должны готовить журналистов, государственные органы готовить для того, чтобы не было нарушений”.

Власти решили и жестко упорядочить место печати выходных данных в газетах и журналах. Если раньше законом просто перечислялось, что должно сообщать в них, то теперь еще и оговаривается: “Выходные данные периодического печатного издания размещаются на последней странице каждого выпуска, в левом нижнем углу, выделяются рамкой”.

Государственные органы теперь готовят к “золотому часу” ответа на запросы СМИ. Точнее, время подготовки ответов на письменные запросы теперь сокращают с трех суток до двух. Если раньше была формулировка “не позднее трех дней со дня поступления обращения”, то теперь законодатели используют формулировку “не позднее двух рабочих дней со дня регистрации обращения”.

Еще одно новшество касается распространения сведений о “персональных данных ограниченного доступа”. При раскрытии тайны усыновления и врачебной тайны гражданина СМИ должны брать у него письменное согласие. То есть если гражданин сказал (на видеокамеру, например), что он уклоняется от налогов или усыновил ребенка, а журналист не взял у интервьюируемого письменное соглашение на разглашение этой информации, то СМИ может ждать нешуточный скандал с “требованием опровержения” и “нанесением ущерба деловой репутации”.

Впрочем, есть один запрет, который действительно давно стоило бы ввести. Предлагается запретить распространение в СМИ сведений о ребенке, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), “включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого ребенка, его родителей и иных законных представителей ребенка, дату рождения такого ребенка, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого ребенка, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния”. Нарушение этой нормы, согласно предлагаемым поправкам в КоАП, влечет штраф от 25 до 200 МРП.

И еще один важный запрет. Законом предлагается запретить распространять информацию, “раскрывающую технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения”. А также введен запрет (раньше были формулировки “не допускается”) на использование СМИ в целях совершения уголовных и адмправонарушений.

Среди разрешительных мер, которые, судя по всему, направлены на расширение потока рекламных денег в СМИ - снятие запрета на рекламу пива и вина. Но на телеканалах она будет разрешена только в промежуток с 22 до 7 утра в рабочие дни. В печатных же СМИ такая реклама запрещается на первых и последних полосах.

Кстати, телевидению запрещают концентрировать рекламу в прайм-тайм. В общем объеме вещания рекламы в сутки на период с 18 до 23 часов должно приходиться: с 1 января 2018 года - не более 25 процентов; с 1 июля 2018 года - не более 20 процентов.

Пока законопроект, который включает в себя поправки в 4 кодекса и 12 законов, еще активно обсуждается. В состав рабочей группы вошли около 60 человек. Они уже внесли в документ около 200 поправок. Согласно Закону РК “О персональных данных и их защите”, к таковым данным в РК относятся: фамилия, имя и отчество (при его наличии), национальность, пол, дата и место рождения, индивидуальный идентификационный номер, юридический адрес, место жительства, абонентский номер средства связи, номер удостоверения личности, семейное и социальное положение, наличие движимого и недвижимого имущества, образование, профессия и биометрические данные. Персональные данные разделены на две категории: общедоступные (биографические справочники, телефонные книги, информация в СМИ и т.д.) и имеющие ограниченный доступ (данные удостоверения личности, индивидуальные идентификационные номера, личные телефоны, адрес места жительства, национальность, место работы, условия трудового договора, религиозная принадлежность и т.д.). Астана