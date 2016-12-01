Первая - это создание нового государства, “которого не было на карте мира”. Президент Казахстана вспоминал путь, который прошла наша страна за 25 лет. И разруху, с которой все началось, и отсутствие денег в экономике. И эмиграцию граждан. “Начиная с 1991 года из Казахстана уехали около 3,6 миллиона человек по разным причинам, они вам известны. По сути, каждый год от нас уезжало по одному городу. И население страны за эти годы из 17,5 миллиона снизилось до 14 миллионов человек. Это был серьезный удар для нашей экономики. Миру мы не были интересны, просто не были нужны. Сегодня трудно представить, что все это было всего лишь 25 лет назад”.

“Сегодня же наша страна, по мнению ведущих мировых экспертов, являет миру яркий пример экономического чуда”, - сказал президент. Нобелевский лауреат Фин Киндланд назвал Казахстан одной из самых быстроразвивающихся стран мира. За 25 лет экономика выросла в 20 раз, причем 17 лет из прошедших 25 она демонстрировала стабильный рост. И, по прогнозам экспертов, в ближайшие 10-20 лет Казахстан будет входить в число лидеров по росту ВВП. И это вторая вершина - “новый яркий пример казахстанского экономического чуда”.

Но суть этого чуда гораздо глубже. Здесь и быстрорастущий класс предпринимателей, и эффективная модель экономики, включая планы по индустриализации и экспортоориентированность производства. И транспортно-коммуникационная сфера. “У нас не было единой системы коммуникаций, производства, транспорта, электропередачи - мы создали это за годы независимости. Автомобильные, железные дороги были проложены так, что они напрямую не связывали уголки нашей огромной страны, а все параллельно шли на север. Сейчас с реализацией программы “Нурлы жол - Светлый путь” мы завершаем создание единой транспортной системы. Мы строим ее как новую артерию глобального транспортного маршрута, проложены тысячи автомобильных, около трех тысяч железнодорожных путей”, - сказал Назарбаев.

В нашу модель, что немаловажно, верят инвесторы. И сегодня “на благо народа работает более 265 миллиардов долларов иностранных инвестиций”.

Третье достижение независимости - казахстанская модель мира и согласия. По словам Нурсултана Назарбаева, под крылом уникального образования - Ассамблеи народа Казахстана - “мы строим справедливое общество, где каждый может сказать: “Я - казахстанец”.

Строительство Астаны - это четвертая веха нашей независимости. “Мы сделаем все, чтобы она стала одним из вечных городов мира”, - пообещал президент.

Рост благосостояния населения - это еще одно важнейшее достижение суверенного Казахстана. Назарбаев вспомнил, что в середине 90-х годов треть населения жила за чертой бедности. На сегодня этот показатель сократился в 12,5 раза и составляет только 2,5 процента. “Самые развитые страны не имеют такого показателя”, - отметил президент. “У нас в 2,6 раза сокращена безработица. За последнюю пятилетку мы каждый год создаем 270 тысяч новых рабочих мест. За последние полтора десятилетия зарплаты и пенсии выросли более чем в 10 раз. Мы всегда уделяли внимание социальной сфере. Социальные расходы за 25 лет выросли с 26 миллионов до 4,8 триллиона тенге, как посчитали только что, в 180 тысяч раз. Это 46 процентов от бюджета страны. И эту работу мы будем продолжать”, - заверил он.

За годы независимости Казахстан выстроил себя как инициатор новой модели интеграции. “Двадцать лет я настойчиво добивался реализации Евразийской интеграции, о которой говорилось еще в 1994 году прошлого века, - напомнил президент. - Сегодня мы вместе с Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Россией создали Евразийский экономический союз. Десятки государств мира выражают желание сотрудничать с ЕАЭС. В том числе создание зон свободной торговли. Я был в Южной Корее, эта страна хочет, Израиль тоже хочет. Интеграция - это дружба, доверие и стабильность в регионе. Все они создавались с участием или по инициативе Казахстана. Поэтому я приглашаю все страны Евразии к тесному сотрудничеству и партнерству”.

И еще одно достижение суверенитета - наша страна известна на весь мир как лидер глобального антиядерного движения и последователь миротворчества.

Семь триумфальных вершин, которых удалось достичь за 25 лет жизни молодого государства. “Я убежден, пройдет время, надеюсь, даже спустя тысячи лет труд нашего поколения, самоотверженно создавшего нашу страну, будет помогать нашим потомкам вести дальше Казахстан”, - сказал Назарбаев.

И поделился мечтой. А точнее, тем, какой он видит Республику Казахстан через 30 лет, в 2050 году. Приглашенные участники начали собираться во Дворец Независимости задолго до начала мероприятия. Дамы поправляли прически, мужчины одергивали пиджаки. И все краем глаза искали себя в зеркалах: ровно ли висят новые медали и ордена. Накануне праздника указом президента целый ряд деятелей был награжден наградами. Особенно президент выделил двух известных докторов - Юрия Пя и Серика Акшулакова. “Они двое в основном сделали известной казахстанскую медицину на весь мир. Они сделали уникальные операции. Они продолжают это делать. И каждый день удивляют. Один из них только вчера провел сложную операцию - спас и маму, и ребенка”, - сказал Назарбаев. Во-первых, Казахстан “есть и будет с президентской формой правления, как это предусмотрено нашей Конституцией. И это предполагает наше сегодняшнее развитие, нашу историю, культуру и традиции”, - сказал Назарбаев. Вместе с тем, по его словам, “настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом. И специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, а возможно, и в Конституцию”.

К 2050 году наша страна, как видит Назарбаев, войдет в число развитых государств мира, где преобладает средний класс. Производительность труда возрастет в пять раз. Будут активно расти города. “К 2050 году доля городских жителей в Казахстане возрастет до 70 процентов от всего населения... Астана станет евразийским мегаполисом с трехмиллионным населением. Возникнет несколько миллионных городов в нашей стране, где будут создаваться наука и технологии. Казахстан войдет в первую тридцатку стран с наивысшими рейтингами качества школьного образования. Наши ключевые университеты войдут в число сотни ведущих вузов мира. Рост благосостояния позволит увеличить продолжительность жизни казахстанцев до 82 лет. Численность населения Казахстана к этому времени составит 25 миллионов человек, из которых экономически активное население будет насчитывать 11 миллионов человек”. При этом ВВП на душу населения достигнет 40-60 тысяч долларов.

И это, по словам Назарбаева, и судя по тому, что пока Казахстан добивался всех поставленных планов, не утопия.

“Вот такой я вижу нашу страну - развитой, самодостаточной, зрелой, - завершил первый президент Республики Казахстан. - Достигнем мы этого! А мир будет ценить нас как активного, ответственного участника региональных и глобальных процессов. Поколение людей 2050 года будет изучать наши великие дела, учиться тому, как созидать страну, как преодолевать кризисы и укреплять единство и, наверное, нас вспомнит”.



Астана