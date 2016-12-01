Сегодня годовой доход всех организаций социальной сферы, которые планируется передать в руки частного бизнеса, составляет 1,4 триллиона тенге. Почти триллион из них - это выплаты из бюджета: гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, гранты на обучение в высших учебных заведениях, финансирование детских садов и т.д. То есть две трети своего дохода детсады и поликлиники получают от государства за обслуживание населения. И только треть - за счет предоставления платных услуг.

Правительство, планируя передать в управление частному бизнесу объекты социальной сферы, надеется, что предприниматели смогут активизировать “платную сферу”, попутно улучшая и качество услуг для “бесплатного” населения.

Сегодня более 40 процентов бюджета страны тратится на социалку: образование и здравоохранение, соцвыплаты и т.д. При этом в образовании и здравоохранении уже несколько лет действует схема оплаты не заведению “за то, что оно есть”, а компенсация затрат на предоставление услуг за конкретное количество граждан. Так называемая система, когда “деньги ходят за людьми”.

Например, с прошлого года в Казахстане ликвидирована система закрепления населения в районные поликлиники по месту регистрации. Теперь каждый гражданин вправе выбрать себе поликлинику (в том числе и частную). И там получать гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. После того как гражданин такой объем помощи получил, государство “компенсирует” поликлинике-клинике понесенные затраты.

Похожая ситуация и с частными детскими садами. Государство в рамках госзаказа оплачивает содержание в частных садах определенного количества детей. При этом получать дополнительную прибыль такой частный садик имеет право, предоставляя широкий спектр дополнительных платных услуг (кружки, дополнительные занятия по обучению танцам, игре на музыкальных инструментах, живописи и т.д.). То есть то, что не входит в обязательный перечень предметов для детсада.

Аналогично и в частных поликлиниках-клиниках. Все, что не входит в перечень бесплатной медицины, в этих клиниках предоставляется на платной основе. Например, особый уход за больными (платные палаты) и т.п.

Такие частные заведения, работающие в том числе и с “бюджетными клиентами”, весьма активно конкурируют между собой как качеством обслуживания, так и количеством предоставляемых услуг: где-то лучше преподаватели английского, где-то более высококвалифицированные доктора. Соответственно, клиенты, вне зависимости от формы оплаты, стараются выбрать более комфортное заведение. К слову, после введения в середине следующего года системы медицинского страхования процесс “движения денег за больным” будет еще более простым и открытым.

Таким образом, передавая в доверительное управление различные объекты социальной сферы, государство не скидывает со своих плеч “балласт” в триллион тенге ежегодной оплаты.

Но...

Вполне резонно возникают опасения, что государство просто избавляется от социального груза. Учитывая особенности менталитета нашего бизнеса, от него сложно ожидать, что он пойдет по примеру развитых стран и будет развивать сферы образования и здравоохранения, “борясь за клиента”. Нельзя исключать того, что, пользуясь дефицитом детских садов или неинформированностью многих казахстанцев, они не будут улучшать качество, а вполне довольствоваться теми объемами выплат из бюджета, которые все равно им будут поступать “за обслуживание”.

Кроме того, есть еще один момент. Одной из целей ГЧП (доверительное управление - это один из видов государственно-частного партнерства) является “привлечение инвестиций в экономику государства путем объединения ресурсов государственного партнера и частного партнера” (из закона ГЧП). При этом государство отдает бизнесу в управление свои объекты, а бизнес должен инвестировать в их развитие. Но любые инвестиции необходимо возвращать. А возвращать их можно двумя путями: либо повышая качество и привлекая к себе больше клиентов (это возможно и в случаях с детскими садами, и в поликлиниках, и даже в университетах, особенно, если при них будут различные НИИ, которые будут получать заказы на исследования). Либо повышая цены на свои услуги.

Возвращаясь к менталитету нашего бизнеса, который, увы, за 25 лет суверенитета страны все также находится в состоянии “дикого рынка”, несложно представить, какой путь выберут “арендаторы” - попытаются задрать цены на все услуги, вынуждая граждан “доплачивать” за “бесплатные объемы”. То есть возникает угроза, что население страны, которая провозгласила себя социальным государством, может лишиться бесплатного образования и медицинского обслуживания (право на бесплатную медицину и бесплатное среднее образование, кстати, закреплено Конституцией РК).

Чтобы этого не произошло, государство при передаче в доверительное управление объектов социальной сферы должно четко соблюдать правила игры ГЧП. Следует помнить, что ГЧП - это жесткая система взаимоотношений. Базируется она на четко определенном и прописанном балансе рисков и ответственности.

Например, государство, передавая в доверительное управление детский сад, берет на себя обязательство оплачивать частнику средства за предоставленные услуги. Бизнес при этом несет ответственность за предоставление всего спектра обозначенных законами страны услуг на бесплатной (для граждан) основе.

Что же касается дополнительного заработка, кроме денег госзаказа (а именно за этим идет любой бизнесмен), то здесь возможности отбивки инвестиций для бизнесмена не ограничены.

Для того чтобы избежать проявления “особенностей отечественного бизнеса”, государство должно четко придерживаться главного правила ГЧП - писать жесткий контракт, в котором будет соблюден баланс интересов и рисков обоих участников и обеспечены права и законные интересы потребителей, а также определены механизмы контроля качества работ, выполняемых частным партнером.

В условиях Казахстана неплохо было бы, чтобы перед передачей в доверительное управление социальных объектов государство хотя бы на первоначальном этапе знакомило общественность с содержанием контрактов. Не всех (коммерческая тайна должна соблюдаться), но в той части, что касается доступности бесплатных услуг (в части медицинского обслуживания) или гарантий неповышения цен на сегодняшний объем услуг, например, в учреждениях дошкольного образования.

Если этого не произойдет, государство потеряет контроль над важнейшей сферой жизни страны, а граждане лишатся возможности получать бесплатно то, что им гарантировано Конституцией. Астана