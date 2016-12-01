А теперь самое интересное. Курс тенге рухнул практически в одночасье. (Впрочем, при этом стоит учесть, что практически всю прошлую неделю тенге постепенно укреплялся.) Учитывая, что уже в пятницу после обеда курс тенге в обменниках вновь вернулся к своей четверговой отметке, напрашивается вывод, что в пятницу на бирже отлично поработали неизвестные игроки.

Подобные свечки в биржевых играх, особенно если учесть практическое отсутствие внешних причин для подобных скачков, означают только одно - кому-то очень нужно было, чтобы на некоторое время доллар стоил дешево. Чтобы потом продать его дорого.

Если посчитать, что на каждом долларе кто-то заработал по семь тенге, то в целом он “наварился” на миллиард с четвертью. Неплохо для нескольких часов работы.

Впрочем, нельзя исключать варианта, что кому-то очень нужно было купить дешевые доллары. Например, тому, кто выплачивает по валютным кредитам. Например, банкам, которым в начале будущего квартала, быть может, предстоят транши по внешним долгам. (В период рождественских каникул многие финансовые организаторы Европы и Америки закрыты.) К слову, это могли быть и отечественные компании, подводящие финансовые итоги года и пожелавшие “излишки” денег слить в валюту.

Но каковы бы ни были причины, по идее, финансовый регулятор должен следить за поведением брокеров и предотвращать подобные биржевые игры. Однако в пятницу финрегулятор отчего-то закрыл глаза на сделки...

Мы все прекрасно помним, как накануне девальваций многие банки скупали все еще дешевую валюту на бирже, готовясь к обесцениванию тенге. И тогда регуляторы также, не видя “особых причин” для банков в заинтересованности БВУ в валютах, не останавливали торги, давая им возможность закупаться по дешевке. При этом эти же банки потом получали от государства помощь как “пострадавшие”.

В любом случае финансовый регулятор должен реагировать на подобные беспричинные всплески и падения курса. Потому как рынок рынком, а порядок и логика в поведении валюты должны наблюдаться. Чего, увы, в минувшую пятницу с тенге не было.

Мы попытались на сайте КАSЕ обнаружить: а насколько должен подешеветь-укрепиться тенге, чтобы финансовый регулятор принялся регулировать. Например, останавливать торги (как это было в январе текущего года, когда тенге рухнул до уровня 380 за доллар). И, увы, так и не нашли правил его поведения.

Получается, что любой желающий может “опустить” доллар, скупить его и снова обесценить тенге, заработав миллионы долларов и миллиарды тенге. И сделать это могут не те, кто живет на одну зарплату, и, скорее всего, не просто обеспеченные бизнесмены, но обладающие “крутыми связями” в верхах. Ведь не зря же нет правил игры по остановке торгов при скачках котировок.

К чему мы это говорим? А к тому, что при такой возможности быстро “сделать гешефт” сложно ожидать от бизнеса жажды работать по правилам. Зачем создавать производства, придумывать ноу-хау и т.д., когда состояние можно приумножить с помощью простейшей махинации?

Мы считаем, что подобные случаи должны, наконец, притянуть к себе пристальное внимание. Между прочим, в странах с развитым рынком даже биржевые махинации с акциями частных компаний при определенных условиях могут вызвать расследование контролирующих органов. С вытекающими юридическими последствиями. И если уж Казахстан ориентируется на эти рыночные демократии, неплохо бы взять с них пример и в вопросе чистоплотности бизнеса. Не говоря уже о том, что речь в данном случае идет не о ценных бумагах частников, а о стабильности национальной валюты. То есть, по сути, о государственной безопасности.

Астана