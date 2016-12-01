20 декабря информационное пространство Казахстана взорвалось: по социальным сетям и мессенджерам смартфонов гуляло видео, где человек, очень похожий на мажилисмена Мухтара Тиникеева, в далеких от парламентских выражениях и телодвижениях общается с человеком, в котором казахстанцы распознали бывшего депутата Карагандинского областного маслихата Николая Полевого. Больше всего казахстанцев поразила речь избитого с “признанием” в том, что он стал депутатом благодаря “Мухтару Бакировичу”.

Тиникеев заявил, что это было шуткой и произошло два года назад (что, впрочем, тут же опровергли журналисты, разглядевшие на попавшем в кадр телеэкране “свежий” сюжет)... и лег в больницу с сердечными проблемами.

Впрочем, спастись от скандала депутату там не удалось.

Во вторник Мухтар Тиникеев, просидевший в депутатском кресле с 1990 года, вернул в ЦИК свой мандат. Одновременно с этим он опубликовал на своих страницах в соцсетях и на сайте парламента обращение к казахстанцам: “Я искренне прошу прощения у всех избирателей, у всех казахстанцев за произошедший со мной случай некорректного поведения в обстоятельствах, не связанных с моей профессиональной деятельностью. Несмотря на то, что событие происходило в выходной день и в нерабочее время, это не снимает с меня ответственности и не оправдывает меня как депутата, как члена партии “Нур Отан”. Поэтому я принял решение сложить с себя полномочия депутата мажилиса парламента, не скрою, решение этого вопроса, далось мне нелегко... Понимаю, насколько серьезно я подвел своих коллег - депутатов и однопартийцев. Глубоко сожалею о случившемся и приношу им искренние извинения. Это большой урок для меня”.

Но это не только для него урок.

Впервые в истории суверенного Казахстана парламентарий снял с себя полномочия после того, как его поведение вызвало осуждение электората. До этого депутатская неприкосновенность нередко хоть и становилась темой негодующего обсуждения в соцсетях, но никогда не доходила до лишения полномочий.

Так, например, много шума наделала информация о наличии у депутата сената Икрама Адырбекова счетов на офшорах, хотя сам сенатор их наличие категорически отрицал. Или скандал с собственностью семейства одного из самых влиятельных депутатов мажилиса Гульжаны Карагусовой.

Впрочем, иногда депутаты таки уходили из палаты по доброй воле. Так случилось, когда в 2012 году депутат от “Нур Отан” Дарья Клебанова неожиданно для всех подала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

Еще один депутат, “добровольно” ушедший из палаты, Аманжан Рыскали. Впрочем, сначала он исчез, потом заочно подал заявление о сложении полномочий “из морально-этических соображений”, а затем на пару с братом - бывшим акимом Атырауской области Бергеем Рыскалиевым - был объявлен в розыск в связи с уголовным преследованием.

Но так, чтобы уйти в отставку из-за компрометирующего видео, такого в истории суверенного Казахстана еще не было.

К слову, Мухтар Тиникеев был одним из самых популярных мажилисменов. Имевший мандат депутата с 1990 года (Тиникеев избирался народным депутатов Верховного Совета КазССР XII и XIII созывов, затем был перерыв с 1995 по 2002 год) Мухтар Бакирович считался опытнейшим из парламентариев и пользовался популярностью как защитник интересов трудящихся.

Его коллеги по палате заявили, что одобряют решение Тиникеева. “Он свое решение принял осмысленно, осознанно. Это его характеризует. Он оступился, допустил такую ошибку... Конечно, это урок для депутатского корпуса, безусловно. Но депутатский корпус состоит из состоявшихся людей с гражданской позицией, знающих что к чему, что хорошо, что плохо. Это личная культура каждого человека”, - сказал председатель комиссии по этике мажилиса депутат Куаныш Султанов.

Председатель комитета по финансам и бюджету Гульжана Карагусова напомнила, что депутаты являются публичными личностями, и в эпоху развития интернета и социальных сетей, любой поступок “всегда находится под оком “доброжелателя”: “Мало того, мы не сами по себе, за нами наши дети, внуки, друзья”. Депутат Павел Казанцев также считает, что “это некорректное поведение, и оно не должно корреспондироваться со званием депутата”. Правильным решение Тиникеева назвал и депутат Серик Умбетов: “Его вина, его поступок”.

Насколько “урок Тиникеева” послужит уроком для всех остальных народных избранников, станет понятно со временем. Но тот факт, что известный политик ушел в отставку “всего-то” из-за репутационных соображений - хороший знак. Для государства и общества.

Астана