БУНТ ЗА ГЕКТАРЫ

Выступления сразу в ряде городов Казахстана граждан, протестовавших против продажи сельхозземли иностранцам, привели к мораторию на введение в действие ряда новых статей Земельного кодекса. Почти полгода после введения моратория специальная комиссия, куда вошли представители общественности, бизнеса и госорганов, ездила по регионам страны и вела опрос общественного мнения: хотят ли люди, чтобы в стране была введена долгосрочная аренда сельхозугодий для иностранцев, или нет?

Работа комиссии закончилась тем, что мораторий по решению президента страны будет действовать до 2021 года. Соответствующие поправки даже были введены в законодательство. ЗЭК ГОДА

Косвенно задело земельный вопрос и дело самого эпатажного арестованного олигарха страны Тохтара Тулешова. Сначала весь Казахстан поражался эксцентричности олигарха, потом обвинениям против него: начиная от финансирования земельных бунтов до создания ОПГ. Но самое пикантное, что в списке обвинений (из-за которых дело против Тулешова даже засекретили) - подготовка к насильственному свержению власти в Казахстане. Якобы Тулешев всю свою деятельность в последние десятилетия направлял только на то, чтобы стать вице-президентом Казахстана. А потому и дружил с лидерами транснациональных преступных групп. И даже финансировал их.

В общем, сменил Тулешов традиционный для семейных карнавалов костюм короля на тюремную робу - суд приговорил его к 21 году. КРОВАВЫЙ СЛЕД

Террористические акты летом этого года в Актобе и Алматы не первые. Но шума наделали много.

5 июня группа террористов из 25 человек совершила нападение на оружейные магазины “Паллада” и “Пантера” и на войсковую часть 6655 Нацгвардии РК. Террористы убили восьмерых человек, трое из погибших - военнослужащие. Половину террористов уничтожили при задержании, остальных приговорили к пожизненному заключению. Еще 20 человек обвинены “за недонесение” и “за укрывательство”.

А 18 июня в Казахстане появился собственный Брэйвик. Руслан Кулекбаев в Алматы напал на Алмалинское РУВД, здания ДКНБ и налогового департамента, убив в общей сложности девятерых человек. Для большинства Кулекбаев - сумасшедший убийца (чего стоит хотя бы то, что накануне теракта он из “идеологических соображений” смертельно ранил проститутку возле гостиницы “Аят”), для начинающих джихадистов - кумир.

Быть может, именно опасаясь таких “поклонников”, впервые в РК суд над террористом прошел в стенах тюрьмы. Кулекбаев был приговорен к смертной казни.

Последствиями тех терактов стали “желтый” уровень террористической опасности в стране и множество предотвращенных терактов. ЗОЛОТЫЕ ПОТЕРИ

XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро принесли Казахстану и радость, и печаль. Сразу несколько наших спортсменов - золотые медалисты нескольких последних олимпиад - были обвинены в допинге и лишились аккредитации на играх в Рио. Более того, олимпийцы прошлых двух олимпиад - потенциальные медалисты Рио - были лишены золотых медалей Пекина и Лондона.

Среди них - самый титулованный олимпиец суверенного Казахстана Илья Ильин. Двукратный олимпийский чемпион страны, любимец всего Казахстана и самый популярный в мире тяжелоатлет оказался жертвой политических игрищ крупнейших держав. Его, а вместе с ним и других казахстанских атлетов, “зацепили” допинговые скандалы, которые проамериканская ВАДА развернула против России. Спорт, увы, не чист от политики. НЕФТЯНОЙ ПРОРЫВ

Самым важным экономическим событием уходящего года можно считать долгожданный запуск Кашагана. Уже в ноябре с самого крупного месторождения страны за рубеж отправилась первая коммерческая партия нефти.

Девятнадцать лет мы ждали этого момента. Два года назад казахстанцы было обрадовались, но это оказалось “репетицией”. И вот свершилось. Нефть не только начала добываться, но и экспортироваться. Теперь Казахстану осталось надеяться на рост цен на черное золото, чтобы быстрее повернулся “триггер”, инвесторы отбили свои вложения и в наш бюджет начали поступать доходы от нефти.

Впрочем, даже при ценах на нефть в 50 долларов за баррель поступления в бюджет государства до конца срока действия СРП до 2041 года только в рамках первого этапа разработки Кашагана составят около 25 миллиардов долларов. В том числе корпоративный подоходный налог (КПН) - 19 миллиардов долларов, доля республики в профит-ойл - три миллиарда, а также прочие поступления (в виде бонусов, затрат подрядчика на обучение и социальные и инфраструктурные проекты) - три миллиарда долларов.

В УХОДЯЩЕМ ГОДУ БЫЛО МНОГО СОБЫТИЙ: И ХОРОШИХ, И ПЛОХИХ

В январе 2016-го тенге опустился до своего исторического минимума - 380 тенге за один доллар. Впрочем, продержалась национальная валюта на этом дне недолго, уже к весне тенге укрепился. И весь оставшийся год пытался хоть немного отыграть обратно. Второе полугодие валюта демонстрировала волатильность, торгуясь в коридоре 330-350 тенге.

Летом любовный скандал потряс всю общественность - известный бизнесмен Бахытбек Есентаев избил и чуть не убил свою не менее известную супругу Баян Есентаеву (нынче уже Максаткызы). На фоне сочувствия Баян в стране развернулась целая кампания по борьбе за права женщин и против домашнего насилия. Впрочем, Баян, выйдя из больницы, простила супруга, которого суд все-таки посадил на девять лет за “Покушение на убийство”.

В уходящем году были и “уят” со скульптурой влюбленных в Астане, и потопы в Алматы, и попытки заменить НДС на налог с продаж, и новые назначения, и расформирование Министерства обороны с образованием двух ведомств: Министерства обороны и Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, и принятие новой программы “Нурлы жер”...

Но главное, конечно, 25 лет независимости РК. И, кстати, летом Казахстан получил приятную новость - наша страна была избрана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. С 1 января нового, 2017, года Казахстан официально вступит в права непостоянного члена СБ ООН. Астана