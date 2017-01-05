Национальный фонд РК, созданный в далеком уже 2000 году, имеет две функции: сберегательную и стабилизационную. Сберегать он должен деньги от продажи национального богатства, чтобы потом иметь возможность стабилизировать за их счет экономику в период кризисов. Что, в принципе, и было продемонстрировано в последнее десятилетие.

За прошедшие годы концепция формирования Нацфонда менялась несколько раз. Первый раз - в момент создания - предполагалось, что в фонд будут стекаться средства от продажи углеводородов. Тратить же деньги можно было в виде целевых трансфертов в бюджет на инвестиционные проекты. Сумма трат не должна была превышать трети размеров накоплений фонда. Впоследствии, в 2010 году, схема формирования была изменена. К средствам, поступающим в фонд, отнесли также доходы от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям, и продажи земли.

Тратить же деньги также разрешалось по новой схеме: гарантированный трансферт из Нацфонда фиксировался в размере восьми миллиардов долларов, но при этом его размер мог корректироваться в сторону уменьшения или увеличения до 15 процентов “в зависимости от ситуации в экономике”. Оговаривалось, что при снижении темпов экономического роста против запланированного уровня на среднесрочный период размер гарантированного трансферта может быть увеличен до 9,2 миллиарда долларов, а при росте выше запланированного может сокращаться до 6,8 миллиарда долларов “с целью обеспечения сберегательной функции Национального фонда”. При этом решение о сумме отклонения от фиксированного размера гарантированного трансферта в республиканский бюджет (восемь миллиардов долларов) принимается советом по управлению Национальным фондом.

Обе эти схемы были изменены новой концепцией формирования и использования средств Нацфонда, указ об утверждении которой подписал президент 8 декабря прошлого года.

Теперь в Нацфонд стекаются средства не только от продажи углеводородов и республиканской собственности в добывающей отрасли, но и поступления от приватизации всей республиканской собственности квазигосударственного сектора.

Что касается расходов, то здесь два существенных обновления. Во-первых, теперь размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет (РБ) зафиксирован в тенге. И с 2018 года он будет постепенно снижен до двух триллионов тенге к 2020 году (в 2016 году размер гарантированного трансферта был запланирован в размере 2,880 триллиона тенге, но использованы всего 2,4 триллиона). Так, с 2018 года размер трансферта ежегодно будет снижаться с 2,6 триллиона на 300 миллиардов. Как написано в концепции, “данный размер гарантированного трансферта соответствует объему поступлений от нефтяного сектора в Нацфонд при цене 40 долларов за баррель и инвенстдохода при средней индикативной доходности три процента в год”. В случае, если цена нефти превысит 40 долларов, все средства от превышения будут идти в фонд.

В новой концепции жестко ограничивается возможность использования целевых трансфертов. Они могут выделяться исключительно по решению президента страны и только на два направления: финансировать социально значимые проекты нацмасштаба и инфраструктурные проекты при отсутствии альтернативных источников финансирования и для финансирования антикризисных программ в период спада экономики.

Еще одно важное новшество - политика управления совокупным долгом правительства квазигосударственного сектора будет увязана с политикой использования Нацфонда, и размер долга не должен превышать размер активов фонда. На конец прошлого года размер Нацфонда составлял 60 миллиардов долларов, а размер госдолга - почти 11,5 триллиона тенге, или более 34,3 миллиарда долларов. То есть, по сути, правительство впервые намерено взять под контроль практику заимствования квазисектора, чтобы “статистику не портил”.

И еще. Согласно планам правительства, зависимость бюджета страны от нефтяных доходов, доля которых сегодня составляет в РБ более 40 процентов, сократится. Уже в 2025 году, по расчетам чиновников, нефтянка в общем объеме поступлений в бюджет составит не более 28 процентов, а к 2030 году - не более 20. Учитывая, что с ростом добычи на Кашагане и объемов экспорта нефти из страны количество выплачиваемой ЭТП будет только расти, правительство надеется, уже через 5-7 лет экономика начнет ощущать на себе результаты программы индустриализации, переключаясь на эффективное развитие ненефтяного сектора.

Кстати, если цена на нефть в ближайшие 15 лет будет в среднем составлять 50 долларов за баррель, то к 2030 году размер Нацфонда увеличится на треть и составит 80 миллиардов. Если, конечно, Казахстан сможет найти инвесторов на свои инфраструктурные и масштабные проекты и избежит экономических катаклизмов, на которые потребуются очередные незапланированные траты из Национального фонда. Астана