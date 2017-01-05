Отчасти эта мера, вероятно, как-то действительно может помочь в борьбе с серьезными вызовами современности. Но для нас, простых граждан, это как-то неочевидно. Не думаем, что угроза штрафов погонит экстремистов и террористов в ЦОНы. Ведь законный срок пребывания без регистрации не должен превышать один месяц. За это время можно много успеть...

Но контролю за трудовой и прочей миграцией эта мера, безусловно, поможет. Что государство действительно получит с помощью этого несколько замшелого института, который прежде называли пропиской, так это вывод из тени рынка арендного жилья. Штрафы предусмотрены как для мигрантов и гостей-приезжих, так и для тех, на чьей территории они будут обитать. Побочным ли эффектом окажется такая, можно предположить, немалая прибавка в бюджет в виде налоговых отчислений со стороны арендодателей или основным - мы можем только предполагать. Отметим лишь, что штрафовать арендодателей и арендаторов, а равно и других незарегистрированных по месту пребывания граждан начнут уже с 1 февраля.

По данным комитета госдоходов, потери бюджета от теневой сдачи квартир только в Астане могут достигать 300 миллионов тенге. Руководитель столичного департамента государственных доходов Абылкаир Скаков в феврале минувшего года делился данными, что легально в Астане сдают в аренду только 9,3 тысячи квартир (всего в столице число официально учтенных квартир, включая жилые дома, приближается к 240 тысячам). Исходя из этого те 9300 квартир составляют менее четырех процентов от существующего жилого фонда. По оценкам же экспертов, в Астане минимум 10 процентов жилья сдается в аренду. То есть в неофициальном, теневом, обороте может находиться около 40 миллиардов тенге, с которых государство не получает положенных 300 миллионов.

Территория и население Алматы больше. Значительно больше здесь и учебных заведений, и предприятий, и рынков, где занят традиционно высокий процент приезжих. Соответственно, масштабы рынка арендного жилья и теневой аренды, как и число незарегистрированных граждан, значительно выше. Приведенную цифру можно смело увеличивать вдвое. А то и втрое. Немалым числом мигрантов из сельской местности известен и такой центр притяжения на юге как Шымкент.

Исходя из этого можно примерно прикинуть суммы, недополучаемые государством в виде налогов за аренду жилья. И - неизбежно - в виде штрафов за нарушение правил регистрации.

Какие меры административного наказания предусмотрены? Это, безоговорочно, штраф. Тем самым инициаторы сразу пресекают надежды наших граждан на то, что они смогут уговорить сотрудника или начальника местного отдела миграционной полиции “простить на первый раз”. Не получится. Придется процедуру регистрации проходить. Либо платить штраф. Для арендодателей, которые сдают квартиры, жилые дома или целые здания под жилье и не регистрируют своих квартирантов, предусмотрен штраф 10 МРП (22 690 тенге) для граждан и 15 МРП (34 035 тенге) - для индивидуальных предпринимателей.

Одновременно административной ответственности подлежат и сами граждане, проживающие в местах временного пребывания без регистрации. В соответствии со статьей 492 проживание без регистрации сроком свыше десяти дней и до месяца - влечет предупреждение. На практике это та формальность, которой можно пренебречь, но по истечении месяца ее невыполнение сыграет против нарушителя. Ему уже неотвратимо грозит штраф в размере семи МРП (15 883 тенге).

Отметим, что законодательная мера, наделавшая достаточно много шума в соцсетях, не такая уж и новая. Наказать за проживание без регистрации могли и прежде. Теперь просто следует ждать ужесточения контроля. При этом сроки проживания в Казахстане без регистрации по месту жительства сократили с трех до одного месяца.

Из разъяснения, которое сделала на днях замначальника департамента миграционной полиции МВД РК Галина Сарсенова в Астане, следует, что введено понятие “временного жильца”. Это те, кто проживает, но не оплачивает проживание собственнику жилья. Это могут быть родственники или гости даже не из числа родственников. Понятие “временные жильцы” определено в статье 2 Закона “О жилищных отношениях”. Поэтому для таких задержавшихся гостей срок регистрации наступает по истечении месяца пребывания.

Регистрацией граждан (как и прежде) будут заниматься ЦОНы. Также это можно сделать на сайте электронного правительства - при наличии электронно-цифровой подписи самого заявителя и собственника жилья. Стоимость услуги составит 227 тенге. В случае оплаты через банк или почту следует добавить к сумме комиссию этих учреждений.

Сведения о регистрации будут внесены в общую электронную базу и в чип удостоверения личности. Эти сведения будет хранить система МВД и государственная база данных физлиц Минюста РК.

При регистрации необходимо присутствие самого гражданина, потому что запись производится в чипе документа, и присутствие собственника жилья. Либо собственник может выдать соответствующую доверенность.

Предваряя обеспокоенность арендодателя или владельца жилья, следует сказать, что регистрация в жилом помещении не дает права претендовать на жилище и не является основанием для приобретения права собственности. Регистрация - это лишь юридический адрес регистрируемого лица.

P.S. В предпоследний день ушедшего года президент издал указ о реорганизации некоторых министерств. Что касается представленной здесь темы, правительству поручено образовать в структуре МВД новое подразделение - комитет миграционной службы. Комитет будет осуществлять функции и полномочия в области межведомственной координации и реализации государственной политики в сфере миграции, мониторинга, анализа и прогнозирования миграционных процессов.