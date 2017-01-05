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Незваные гости Новость дня

 

Наибольшую активность, по словам заместителя руководителя дирекции оказания государственных услуг государственной корпорации “Правительство для граждан” Шокана Абдильманова, продемонстрировали в минувшие выходные жители Алматы, Астаны и Павлодара. Недалеко от этой лидирующей тройки отстал и Шымкент. За 7 и 8 января процедуру получения временной регистрации прошло около 16 тысяч человек.
Вчера, то есть в понедельник, в ЦОНы обеих столиц и других крупных городов ринулись еще большие толпы. Люди отпрашиваются с работы, где в общем-то находят понимание со стороны начальства, так как те - такие же граждане и им тоже предстоит эта процедура “легализации на отдельно взятом клочке жилплощади”. Иначе, как известно, штраф от семи до 15 МРП в зависимости от того, кто проштрафился: принимающая сторона, гость, арендодатель, арендатор, ИП или ТОО. Поэтому нам известно несколько прецедентов, когда начальство небольших организаций пошло навстречу персоналу, пусть и в ущерб бизнесу, - выделили единый для всех сотрудников день, чтобы решить возникшие вдруг проблемы.
Причем, как выяснилось, информация о том, что при наличии электронно-цифровой подписи регистрацию можно пройти не выходя из дома или офиса - на сайте электронного правительства, не совсем верная! В действительности же избавить от сегодняшней толкотни в ЦОНе может соблюдение двух условий: наличие электронно-цифровой подписи и удостоверения личности нового образца. То есть снабженного чипом. Но в ЦОН все равно заглянуть придется. Пусть не сегодня, пусть в другое, более удобное время, но визит нанести нужно, чтобы внести произведенные изменения в этот самый чип!
Ну а теперь главное. Наверное, нервозной ситуации, в которой сегодня оказались граждане, можно было избежать, если бы эту новацию стали внедрять заблаговременно. Тогда у тех, кто теперь в спешном порядке пытается реализовать довольно масштабную задачу, было бы время оптимизировать процесс и сделать его решение не таким суетным. Тем более что поправки в закон обсуждали аж с 2015 года! То есть раскачивались и мусолили этот вопрос непростительно долго.
Ведь не исключено, что поспешность, с которой теперь пытаются внедрить поправки, связана с приближающимся временем проведения ЭКСПО в Астане летом этого года. А равно с алматинской Универсиадой как эдакой репетицией ЭКСПО в части приема гостей и законного удаления непрошенных гостей. Нет, инициатива, безусловно, правильная. Вопрос лишь в том, почему нельзя было этим вопросом заняться заблаговременно? Хотя бы за полгода до Универсиады, чтобы не создавать столпотворение. Тем более если вспомнить, что местом проведения ЭКСПО-2017 Астану избрали еще в 2012 году! Четыре с лишним года назад! Официальное же решение о проведении Универсиады в Алматы приняли на голосовании Международной федерации университетского спорта 29 ноября 2011 года. То есть времени, чтобы призвать гостей столиц без спешки и мешающей делу суматохи пройти регистрацию, было в избытке.
Наконец, пояснения процесса, которые исходят от чиновников, либо противоречивы, либо крайне невнятны. Отсюда и ажиотаж. В частности, одна из первых весточек о грядущей регистрации сулила более щадящий срок, по истечении которого следовал штраф. Прежде речь шла о 1 февраля. Как вдруг в конце минувшей недели прошла поправка к информации, что штрафы могут начать выписывать уже с 7 января! Что произошло именно в этот день, мы видели по подробным репортажам и отчетам в соцсетях: граждане оккупировали ЦОНы. Вместо того, чтобы праздновать или просто отдыхать в свой законный выходной день, те самые 16 тысяч наиболее лояльных граждан провели время в давке в несколько очередей.
До конца неразъясненным остался вопрос и о сроках, в которые необходимо произвести регистрацию временных жильцов. Разобравшись в хитросплетениях закона, можно прийти к выводу, что государство предписывает регистрировать жильцов или арендаторов в срок до десяти дней. После этого срока - до месяца - полицейские ограничатся предупреждением. Штраф же выпишут в том случае, если регистрация не произведена и по истечении месяца. Но наши законопослушные граждане (и это их прекрасно характеризует) на всякий случай решили привести дела в порядок как можно скорее, чтобы не давать шансов нашим правоохранителям манипулировать понятиями и лишний раз терпеть “наезды”.
Как бы там ни было, чиновникам надо срочно думать, как оптимизировать процесс, а не рассчитывать, что проблема сама собой “рассосется”.

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Просмотрено: 1787 раз Просмотров: 1787 опубликовал: Verstka Вчера, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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