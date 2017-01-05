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Вернулись с юга Новость дня

Четверо казахстанцев прошли 217 километров на лыжах и 16 декабря после очень непростого восхождения установили государственный флаг на самой высокой вершине Антарктиды. Это сделали альпинисты Ильяс Галимбеков и Юрий Юшин. А медик-исследователь Даулет Шарипов и известный казахстанский путешественник Магжан Сагимбаев провели исследования в области экологии и биологии и изучали влияние экстремальных условий низких температур на физиологию человека.

 

Магжан Сагимбаев, Юрий Юшин, Даулет Шарипов, Ильяс Галимбеков (слева направо)


Эта экспедиция стала первым лыжным походом, предпринятым в Антарктиде казахстанцами, которые достигли Южного полюса. Стартовала она с базы Юнион-Глетчер, откуда и были пройдены эти 217 занесенных снегом километров. К точке старта лыжников доставил турбовинтовой Twin-Otter - единственный тип самолета, способный летать при температурах до -75 градусов.
Путешественники встретили Новый год вдали от дома. В общем, поездка заняла 42 дня - вместе с перелетом до Антарктиды и перемещениями там по суше и воздуху. Затем полярники ежедневно проходили до 20 километров на лыжах - в зависимости от погодных условий. С собой они волокли на санях продукты питания, оборудование, снаряжение для устройства путевого лагеря. Маленький, но отважный отряд был оснащен специальной системой онлайн-трекеров, которая позволила следить за передвижениями лыжников в реальном времени на сайте проекта www.kazgeo.kz.
Следует упомянуть, что антарктическая экспедиция “Полюс Независимости”, организованная Казахским географическим обществом, состоялась благодаря поддержке Ассамблеи народа Казахстана.
На счету КазГео это уже третья полярная экспедиция. Первая экспедиция, которая побывала в Антарктиде, прошла в 2011 году. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстрое прохождение маршрута. Благодаря этому событию удалось более убедительно инициировать присоединение Казахстана к Договору об Антарктике от 1959 года.
К слову, в предстоящий понедельник, то есть 16 января, исполнится 197 лет с того момента, как русские путешественники Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, командовавшие парусными шлюпами “Восток” и “Мирный”, открыли Антарктиду. Та далекая экспедиция из балтийского порта Кронштадт заняла 751 день. Открывших новый материк мореплавателей встречал сам император Александр I.
Вернувшихся же казахстанцев в аэропорту Алматы ждали родные, друзья и коллеги, а также члены Казахского географического общества, представители Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений. Полярников тепло приветствовали, а затем прямо в аэропорту провели небольшой отчетный брифинг.
Заместитель председателя ассамблеи Леонид Питаленко заверил собравшихся, что экспедиция успешно справилась с поставленной задачей. “Друзья, давайте скажем “Слава нашим героям!”, ведь они вписали еще одну страницу в книгу побед нашей республики”, - призвал он.
Председатель президиума Казахского географического общества Толеген Тастанбеков тоже очень рад, что экспедиция “Полюс Независимости” финишировала успешно и что ее участники благополучно и в полном составе вернулись. Он также выразил особую благодарность Ассамблее народа Казахстана и холдингу “Байтерек” за оказанную поддержку.
Напоследок уместно вспомнить, что инициативные казахстанцы нередко создают позитивные информационные поводы, когда отправляются в дальние путешествия с целью прославить свою страну. В новейшей истории Казахстана таких проектов было не менее трех. Наибольшую известность получили мотокругосветка алматинского депутата Дмитрия Петрухина, морской переход через Атлантику, Тихий и Индийский океаны яхты “Чокан Валиханов” и автономный экваториальный поход яхтсмена из Актау Леонида Иванова на самостоятельно изготовленной им яхте “Бэби”, в котором он за 2,5 года прошел 28 тысяч морских миль, обогнув Землю.
Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 1416 раз Просмотров: 1416 опубликовал: Verstka Вчера, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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