В конце прошлой недели стало известно, что Баглана Майлыбаева на посту заместителя руководителя Администрации президента сменил вернувшийся из Посольства Казахстана в России Марат Тажин. Практически сразу по Астане поползли слухи - Майлыбаев задержан. Чуть позже кулуарные разговоры перетекли в социальные сети, и о задержании заговорили вслух, обсуждая возможные причины и поводы.

Утром в понедельник КНБ слухи подтвердил. “12 января 2017 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст.185 Уголовного кодекса Республики Казахстан (“Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов”), задержаны бывшие работники Администрации президента РК Б. Майлыбаев и Н. Галихин”, - говорится в информации, распространенной КНБ РК. Сообщается, что “по местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты вещественные доказательства”, а сами арестованные водворены в следственный изолятор КНБ.

То есть, по сути, Баглан Майлыбаев был арестован сразу после отставки. А вместе с ним и Николай Галихин, который занимал должность заместителя заведующего отделом внутренней политики Администрации президента.

Это, конечно, может быть совпадением, что и Дутбаев, и Майлыбаев задержаны, по сути, с одной формулировкой обвинения. А может быть и поводом призадуматься.

Начать с того, что Дутбаев уже несколько лет как на пенсии. То есть доступа к современным госсекретам страны уже, по идее, должен быть лишен. До 2009 года он успел узнать очень много: трудился и главой КНБ (2001 - 2006 годы), и руководил Академией КНБ (2006 - 2008), и даже работал в “Казатомпроме” (2008 - 2009). То есть, по логике, он мог либо разглашать секреты “10-летней давности”, либо получать более современные гостайны от других и уже их разглашать. С Майлыбаевым сложнее. На такой должности он имел доступ ко всем секретам страны. И, получается, делился ими с другими...

Но удивительно, что в связке с бывшим замрукапом пошел Галихин, имевший доступ к тайнам внутренней политики страны. Здесь уже повод задуматься: а о какой, собственно, информации может идти речь.

Начнем с того, что Баглан Майлыбаев ведал в Администрации президента идеологическими вопросами. (Этим он занимался с 2011 года.) Судя по прошлогодним выступлениям по земельному вопросу и другим известным моментам, его работа в этом направлении начала давать серьезный сбой. По сути, возвращение Тажина на идеологическое поле - это попытка исправить то, что натворил в последнее время экс-идеолог.

Но идеология идеологией, а откуда взяться госсекретам? Вполне возможно, что и Майлыбаев, и Дутбаев попались на утечке информации, связанной как с прошлогодними событиями в Актобе, когда террористы попытались захватить военную часть (в тот период обсуждалось глубокое “прорастание” сторонников салафитов в силовые структуры), так и с земельными бунтами, которые финансировал шымкентский “пивной король” Тохтар Тулешов (не зря говорили о его покровителях в самых верхних эшелонах власти). То есть могла выходить информация о качестве дееспособности силовиков.

Второй вариант, который также активно обсуждается в кулуарах, - это начавшаяся подготовка к проведению политических конституционных реформ в рамках перераспределения полномочий между ветвями власти. Бытует мнение, что процесс обсуждения продлится до окончания ЭКСПО, после чего пакет конституционных поправок будет быстро “проведен” через парламент. Вопрос - каких? Впрочем, это всего лишь слухи, которые сегодня обсуждаются как в политических кругах, так и в социальных сетях. Являются ли они госсекретами, сами обсуждающие не в курсе.

Арест и Дутбаева, и Майлыбаева санкционирован на два месяца. Если учесть, что КНБ подходит к моменту задержания и ареста с достаточно полной доказательной базой, вполне возможно, что уже к середине нынешнего года мы более подробно узнаем, в чем же провинились бывшие чиновники высокого ранга, какие и кому секреты они рассказали. И как за это ответят.

Астана