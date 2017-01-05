Мы не ставим целью подсчитать расходы и доходы Универсиады-2017, тем более что говорить об этом пока рано. Но это наряду с ЭКСПО одно из наиболее значимых международных и массовых событий в этом году в Казахстане. Подготовку к нему вели почти четыре года. И за эти четыре года был значительно расширен комплекс спортивных объектов, появившихся еще к Азиаде. А кроме того, теперь предложено немало инициатив, которые направлены на обеспечение безопасности гостей и горожан, комфорта передвижения, соблюдение экологических норм.

В частности, нововведения используют на вокзалах и в аэропорту. Алматинский градоначальник заверил, что в ходе серии плановых и внезапных проверок там удалось решить ряд застарелых проблем. В первую очередь они касались пропускной способности воздушной гавани, сферы обслуживания и питания. Вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау заверил, что “действующая транспортная структура полностью обеспечит необходимое комфортное обслуживание гостей и участников Универсиады”. Например, подсчитали, что на паспортном контроле на одного пассажира потребуется до одной минуты. Пограничный контроль будут осуществлять 42 кабины. Отдельно эту же работу будут проводить и на VIP-проходах.

Власти Алматы собираются приостановить работу девяти крупных рынков и базаров в дни открытия и закрытия Универсиады, то есть 29 января и 8 февраля. По их мнению, это поможет избежать транспортного коллапса.

На въездах в город увеличат число постов экологического контроля автотранспорта. Совместно с ДВД Алматинской области будут приняты меры по ограничению въезда в город транспорта, не отвечающего техническим, санитарным и экологическим нормам. Таким образом, надо полагать, часть автомобилей в Алматы действительно попасть не сможет. Либо их владельцам придется в срочном порядке приводить выхлопную систему к экологическим нормам либо пересаживаться на общественный транспорт, чтобы попасть в город. На улицах Алматы и особенно на дорогах, ведущих к спортивным объектам, должно стать свободнее. Очень хочется посмотреть, что такое Алматы без заторов.

Известно также, что на время проведения мирового студенческого спортивного первенства алматинские школьники получили дополнительные каникулы. Предполагают, что это дополнительно даст 30-процентную разгрузку улиц. Но это попутный эффект. Выступая с этой инициативой, городские власти декларировали стремление дать возможность детям посетить спортивные игры и многочисленные мероприятия, чтобы они могли стать свидетелями и непосредственными участниками события мирового масштаба. От себя добавим, что эта инициатива была бы полновеснее, если бы в период Универсиады могли бы получить свободные от работы дни и родители школьников. Тогда бы дети с еще большей вероятностью оказались бы на играх Универсиады, а не провели время, предоставленные сами себе.

На охрану города в дни проведения Универсиады мобилизуют 7500 специально обученных сотрудников - полицейских и военнослужащих, а также 150 кинологов и взрывотехников. За несколько недель до открытия студенческих Игр в силовых структурах провели специальный инструктаж и тренинги.

В криминогенных районах Алматы задействуют около четырех тысяч работников частных охранных структур. Как будет проходить эта работа, не раскрывают. Но можно предположить, что будет организовано патрулирование улиц, парков и скверов людьми, не отличающимися от обычных граждан. Они смогут оперативно реагировать на отступление от общепринятых норм поведения и пресекать деструктивные намерения.

За пожарной безопасностью будут следить 600 сотрудников. Для этих целей выделили 63 единицы техники и четыре вертолета.

Специальными внутренними документами объекты Универсиады отнесены к уязвимым в террористическом отношении. Соответственно, и особый режим охраны и наблюдения. В целях предотвращения возможных угроз внедрены системы досмотрового оборудования и специальных средств, созданы условия для бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством двух тысяч видеокамер (возможно, их больше). Из них 182 камеры транслируют видеоряд в центр оперативного управления.

Насколько эффективны эти меры, мы увидим уже совсем скоро. И нет особых сомнений в том, что Алматы на эти одиннадцать дней действительно станет городом, в котором комфортно и безопасно жить, работать и отдыхать. А вот чего хотелось бы в этой связи пожелать, так это сохранения всего этого комплекса безусловных благ и после Универсиады. Не получилось бы так, что запала и стремления хорошо принять гостей хватит, а для сограждан - “и так сойдет”. То есть привычно и как всегда: заторы на дорогах, чадящие колымаги и смог над городом, бестолковая толкотня на вокзалах, ценовое хамство в аэропорту, опасные прогулки по темным “микрам” и другие повседневные риски.

Властям южной столицы выпал редкий шанс показать, а нам всем - увидеть, каким может быть развитый современный и культурный город! Нужно и другие города Казахстана поднимать до такого уровня. А не “разукомплектовывать и демобилизовывать” южную столицу до уровня середничка со статусом “не хуже остальных”. Пусть бы, например, к тому десятку экологических транспортных постов на трассах остались и дополнительные девять - вместе с оборудованием и штатными единицами. Пусть бы и впредь улицы Алматы патрулировали специально мобилизованные сотрудники ЧОПов. Может быть, действительно меньше было бы криминала?

С 25 января введут досмотр багажа на вокзалах Алматы-1 и Алматы-2. Пока не ясно, как это осуществят. Возможно, багаж просто будут “просвечивать” на ленте, пропуская через прибор. Кого-то эта мера неизбежно приведет в бешенство. Но если это лишний раз не позволит пронести в поезд взрывчатку или пакет наркотиков, то и понимание, что мера правильная, придет. Так почему бы не оставить эту практику и не распространить ее и в других городах?

По расчетам, каждый зарубежный гость пробудет в Алматы в среднем пять суток. По оценке Global Destination Cities Index и системы MasterCard, основанной на изучении подобных международных туристических потоков, иностранный турист ежедневно тратит 245 долларов. Исходя из этого можно ожидать, что пребывание в Алматы предположительно пяти тысяч иностранных гостей принесет малому и среднему бизнесу города более двух миллиардов тенге доходов. Кроме того, страны-участницы Универсиады произведут оплату в размере одного миллиона евро за проживание в атлетической деревне, а восемь отелей, рекомендованных дирекцией Универсиады, будут полностью заселены членами Международной организации студенческого спорта (FISU) и спортивной делегацией оргкомитета будущих универсиад.

Что касается билетов на спортивные и зрелищные мероприятия, то пока из 200 тысяч продано 77 200, или 39 процентов. На прошлой неделе в среднем продавали до 600 билетов в день. Сейчас их продают уже 1300 - без учета корпоративных продаж. Прогнозируют, что пик продаж придется на период с 23 по 28 января.

Гостям и участникам Универсиады будут помогать три тысячи волонтеров, в том числе иностранцев. Ожидают 30 тысяч туристов - казахстанцев и из-за рубежа.

Трансляции будут принимать в 80 странах мира с общей телеаудиторией в один миллиард человек.

По словам акима Алматы Бауыржана Байбека, готовность атлетической деревни - стопроцентная. Мэром жилого и административного спортивного городка назначен олимпийский чемпион Серик Сапиев. Интересно узнать, что сооружение атлетической деревни в рамках приема гостей и участников Универсиады осуществлено впервые за всю историю подобных соревнований - по аналогии с олимпийскими деревнями. Торжественное открытие должно состояться завтра, 20 января, а первых постояльцев - участников Универсиады - примут 23 января. Это команды Казахстана и Канады. Пик заездов ожидается 26 января, когда прибудут более 700 атлетов из 24 стран. Всего ожидается приезд 2200 атлетов и более тысячи сопровождающих гостей - тренеров, врачей, официальных представителей команд, стран, спортивных комитетов и федераций почти из 60 стран. Будет разыграно 86 комплектов медалей, из них наибольшее количество по конькобежному спорту - 14 комплектов, лыжным гонкам - 11 комплектов и шорт-треку - восемь.

Начиная с 1993 года Казахстан уже принял участие в двенадцати Всемирных Универсиадах, на которых завоевал 44 медали: 18 золотых, 13 серебряных, 13 бронзовых. Лучшим стало выступление на Всемирных студенческих играх в 2015 году в Словакии и Испании, где казахстанцы завоевали пять золотых и шесть серебряных медалей.

На этот раз казахстанская сборная нацелена войти в тройку лидеров. По словам министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы наша команда за счет свежих сил стала заметно сильнее в конькобежном спорте, шорт-треке и фигурном катании. В минувшем году казахстанские атлеты в официальных спортивных турнирах по зимним видам завоевали 53 медали, из них 16 золотых, 11 серебряных и 26 бронзовых, констатировал министр.

На предстоящей 28-й Всемирной зимней Универсиаде в Алматы сборную команду Казахстана представят 168 спортсменов и 65 тренеров по 12 видам спорта.

Стимулом быть “быстрее, выше, сильнее” для казахстанских спортсменов станет вознаграждение за призовые места. Гонорар за первое место составит 4,9 миллиона тенге, за второе - 3,3 миллиона и за третье - 1,6 миллиона. Аналогичные суммы премиальных предусмотрены для тренеров победителей и призеров Универсиады.

Ну а до старта 28-й Всемирной зимней Универсиады в Алматы проведут эстафету и церемонию зажжения огня, которая стартует 25 января в Астане. Огонь Универсиады-2017 преодолеет маршрут длиной более 22 500 километров. 16 факелоносцев доставят огонь в Алматы, чтобы объединить свои факелы на церемонии открытия Игр.