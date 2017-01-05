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Комментарии излишни Новость дня

К выходу готовится законопроект, который так и называется “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций”. И сейчас идут активные обсуждения норм этого законопроекта.
Среди прочего законопроект предлагает обязать любое электронное СМИ или информационный ресурс знать каждого своего пользователя в лицо. То есть пользователя, который не только является читателем, но и человеком, который способен на некоторую реакцию. В нашем случае на комментарий. Причем законопроект подразумевает наличие некоторого пользовательского соглашения, в котором, возможно, нужно “сдать” часть своих персональных данных. Чтобы не отвертеться в случае чего. Причем сам ресурс будет обязан хранить эти данные и отвечать за то, чтобы они не попали в открытый доступ. В принципе, логично. Но это не устраивает большинство электронных СМИ - работы, как и ответственности, добавится существенно. А еще подобное нововведение существенно сократит количество людей, которые зайдут на ресурс и ознакомятся с новостью. По крайней мере, так считают представители этой части нашего информационного пространства - мол, контент-то у всех почти один и уникальность ресурса - в его лентах комментариев, в которые превратились популярные в свое время форумы.
Вдобавок к этому МИК приводит еще два варианта способа привязки комментариев к конкретному человеку. Первый - “с использованием идентификации на портале электронного правительства. Второй - “путем отправления sms-сообщения (короткого текстового сообщения), содержащего однократный пароль для заключения пользовательского соглашения”. Это и есть то самое разрешение, которое необходимо для публикации комментария.

Война комментариев
Общество разделилось. Одни восприняли происходящее как введение тотального контроля над всеми возможными высказываниями по любому поводу. Мол, у общества тем самым отбирают возможность комментировать события в... анонимном порядке. А это может привести к нежелательным последствиям - попиранию свободы слова... Да, именно такого уровня обвинения уже звучат. Вот только никто из них не вспоминает, что для того, чтобы называться средством массовой информации, в нашем случае комментатором (учитывая охват аудитории новостным ресурсом), необходимо иметь как минимум государственную лицензию.
Или же зарегистрироваться на сайте через конкретную социальную сеть. Но, как правило, в этом случае мы видим куда более взвешенные мнения под опубликованными новостями. И вообще эффект “обналичивания” в обязательном порядке отучит людей “гадить в комментах”. Тут же исчезнут как класс так называемые тролли и провокаторы. А хочешь ругать государство, правительство, высказывать оппозиционные идеи - пожалуйста, подпишись под каждым своим словом. И да, если админы пропустят - как и сегодня.
А еще сравнивают эту волну открытости с новой эрой всего нашего интернета. Мол, как в 90-е с быдлом в классических кепках и “спортивках” было покончено, так и с “безымянными героями” Сети, в конце концов, “завяжут”. Кстати, принадлежность комментария к конкретной личности также может заставить писать чисто и грамотно. И даже в “помоечном” интернете. Ну и, добавляют представители этого лагеря, наконец, станет неактуальным сервис заказных комментариев. Это когда люди получают задания и за деньги публикуют свое мнение о событии или товаре. Теперь их услуги будут стоить дороже - ведь надо будет создавать видимость реальных людей гораздо активнее, накручивая статистику для рекламодателей.
И, кстати, еще о деньгах. Во всем этом есть еще один момент, который также интересен. Деньги. Сколько будет стоить проект создания единой Сети, к которой условно подключат все новостные сайты и которая будет давать разрешение на публикацию комментария? Сколько будет стоить то самое sms, и кто будет платить за него? Пользователь? Как-то сомнительно в эпоху халявного волеизъявления, то есть тотального проникновения бесплатных социальных сервисов. Вот и получится, что главным электронным СМИ, в конце концов, станет некое проявление условного “фейсбука”, которое сохранит возможность поделиться своей ненавистью, восторгом или тщеславием абсолютно бесплатно, так и так раскрыв свою личность.
Ну а если платить за нашу волю к общению обяжут сами сайты? Так они же и разориться могут - каждый комментарий стоит одну sms, а их миллиарды. А если это поручат самим сотовым операторам? Здесь нужно вспомнить историю с sms о чрезвычайных ситуациях - как же тяжело решался вопрос о том, кто должен - сотовая компания проявить благосклонность к общественно значимому вопросу или же МЧС заплатить из своего, то есть государственного бюджета.
В общем, как ни крути, но обсуждать будут еще долго и жарко. И война в комментариях будет жесткой, кровавой, беспринципной и анонимной, по мнению некоторых, - свободной.
Фото Талгата Галимова

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Просмотрено: 1847 раз Просмотров: 1847 опубликовал: Verstka Вчера, 12:00 Напечатать Комментарии (0)
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